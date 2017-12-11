أوروبا تترقب مواجهات العمالقة عبر قرعة دوري الأبطال

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم صوب مدينة نيون السويسرية لمتابعة حفل إجراء قرعة كل من الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم ودور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي مع دخول البطولتين في مرحلة الأدوار الفاصلة.

وكان الستار أسدل يوم الأربعاء الماضي على فعاليات دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال ويوم الخميس الماضي على فعاليات دور المجموعات أيضاً في مسابقة الدوري الأوروبي. ويشهد دور الستة عشر لدوري الأبطال هيمنة إنجليزية إسبانية، حيث تأهلت جميع الفرق الإنجليزية الخمسة التي خاضت فعاليات دور المجموعات إضافة لثلاثة فرق إسبانية إلى هذا الدور مقابل فريقين من إيطاليا وفريق واحد من كل من ألمانيا والبرتغال وفرنسا وتركيا وسويسرا وأوكرانيا.

وصنفت الفرق الستة عشر المتأهلة إلى هذا الدور لمستويين طبقاً لترتيبها في مجموعاتها بالدور الأول، حيث وضع متصدر المجموعات الثماني ضمن المستوى الأول، فيما حل أصحاب المركز الثاني في المستوى الثاني بالقرعة. وتضع القرعة اليوم فريقاً من كل مستوى مع فريق من المستوى الآخر على أن تجنب كل فريق الوقوع مع فريق التقى معه ضمن فاعليات دور المجموعات، كما تجنب القرعة في هذا الدور الفرق التي تنتمي لاتحاد وطني واحد من الوقوع سوياً.

ترقب

ولهذا، من المنتظر أن تسفر القرعة عن أكثر من مواجهة بين الفرق الكبيرة لاسيما مع وجود الرباعي الإنجليزي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول في المستوى الأول ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في المستوى الثاني، وتبدو القرعة الأكثر ترقباً هي مواجهة برشلونة الذي حل أولاً مع بايرن ميونيخ الذي تأهل وصيفاً عن مجموعته.

وتضم فرق المستوى الأول إلى جانب الرباعي الإنجليزي كلاً من برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وروما الإيطالي وبشكتاش التركي، فيما تضم فرق المستوى الثاني بجوار يوفنتوس والريال وبايرن كلاً من بازل السويسري وأشبيلية الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وبورتو البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني.

وتقام مباريات جولة الذهاب في دور الستة عشر على ملاعب فرق المستوى الثاني، وذلك في أيام 13 و14 و20 و21 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات جولة الإياب على ملاعب فرق المستوى الأول، وذلك في أيام السادس والسابع و13 و14 مارس المقبل.

ويشهد دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي مشاركة جميع الفرق التي احتلت المركزين الأول والثاني في المجموعات الـ12 بدور المجموعات للبطولة إضافة إلى الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الثماني بدوري الأبطال والتي انتقلت إلى الدوري الأوروبي.

وقسمت الفرق الـ32 إلى مستويين، حيث ضم المستوى الأول الفرق الـ12 التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات بالبطولة نفسها إضافة لأفضل أربعة فرق من بين المنتقلين لهذه البطولة من دوري الأبطال، فيما ضم المستوى الثاني الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالبطولة نفسها إضافة إلى الفرق الأربعة الأخرى المنتقلة لهذه البطولة من دوري الأبطال. وتجنب القرعة الفرق التي تنتمي لاتحاد وطني واحد من الوقوع سوياً في فعاليات دور الـ32، كما تجنب فرق أوكرانيا وروسيا من الوقوع سوياً.

مستوى

وتضم فرق المستوى الأول كلاً من ميلان وأتالانتا ولاتسيو الإيطاليين وأرسنال الإنجليزي وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين وسبورتنغ براغا البرتغالي وسيسكا موسكو ولوكوموتيف موسكو وزينيت سان بطرسبرغ الروسيين ودينامو كييف الأوكراني ولايبزغ الألماني وفيكتوريا بلزن التشيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وفي المقابل، تضم فرق المستوى الثاني كلاً من آيك أثينا اليوناني وأسطانا من كازاخستان وسلتيك الاسكتلندي وريد ستار بلغراد وبارتيزان بلغراد الصربيين وبوروسيا دورتموند الألماني وسيتوا بوخارست الروماني وكوبنهاغن الدنماركي ولودوجوريتس رازغراد البلغاري وليون ومارسيليا ونيس الفرنسيين ونابولي الإيطالي وأوسترسوند السويدي وريال سوسييداد الإسباني سبارتاك موسكو الروسي.