نابولي يفشل في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي

فشل فريق نابولي في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فيورنتينا أمس في المرحلة السادسة عشرة من مسابقة الدوري. وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل روما مع كييفو فيرونا سلبيا، وهيلاس فيرونا مع سبال 2 - 2 وفوز أودينيزي على بينفينتو 2 - 0. وفشل فريقا نابولي وفيورنتينا في استغلال كافة الفرص التي سنحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع نابولي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف إنتر المتصدر وبفارق نقطة أمام يوفنتوس صاحب المركز الثالث. فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع. وهذا التعادل هو الثالث لنابولي هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو الرابع لفيورنتينا مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في مثلها.