باتشوكا يهزم الوداد ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

تأهل فريق باتشوكا المكسيكي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2017" عقب تغلبه على فريق الوداد المغربي بهدف نظيف في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

شهدت المباراة حضوراً جماهيراً كبيراً بلغ/ 12488 /متفرجا حيث تواجد أبناء الجالية المغربية المقيمين في الدولة بكثافة في ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي لمؤازرة فريق الوداد المغربي في مباراته الأولى بالبطولة وقدموا لوحات فنية رائعة خلال تشجيعهم لفريق الوداد المغربي.

ومنح طرد كابتن فريق الوداد إبراهيم النقاش في الدقيقة/ 69 /بعد حصوله على الإنذار الثاني اثر تدخل عنيف على لاعب خط وسط فريق باتشوكا المكسيكي .. الفرصة للفريق المكسيكي من أجل السيطرة على مجريات المباراة بعد ذلك وصولاً إلى نهايتها واحرازه هدف الفوز في الدقيقة/ 111 /من عمر المباراة التي امتدت لوقت إضافي بعد انتهاء الشوطين الأول والثاني بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقدم لاعبو الوداد المغربي أداء رائعاً لاسيما بعد حالة الطرد وتصدوا بشكل كبير لهجمات الفريق المكسيكي وشكلوا هجمات خطيرة على مرمى باتشوكا.

وشهد الشوط الأول من المباراة بداية حماسية من فريق الوداد المغربي وحاول تشكيل خطورة على مرمى الفريق المكسيكي إلا أن محاولاته باءت بالفشل وفي منتصف الشوط الأول وحتى نهايته ظهرت سيطرة واضحة للفريق المكسيكي على المباراة واستحوذ على منطقة منتصف الملعب ونفذ بعض الهجمات التي لم تجد من ينهيها بالشكل الصحيح أمام المرمى.

كما شهد الشوط الأول استخدام حكم المباراة تقنية الفيديو للمرة الأولى في البطولة حيث قام بإشهار الإنذار للاعب فريق الوداد المغربي بعد أن أظهر الفيديو دخوله بقوة على مهاجم فريق باتشوكا المكسيكي.

واستمرت هجمات الفريق المكسيكي في الشوط الثاني كما شكل لاعب فريق الوداد المغربي المتألق أشرف شرقي خطورة كبيرة على مرمى الفريق المكسيكي بتحركاته المتميزة وكذلك مهاجم الفريق إسماعيل الحداد الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى نهاية الشوط الثاني لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي حيث نجح لاعب الفريق المكسيكي فيكتور في إحراز هدف الفوز والتأهل في الدقيقة/ 111 /اثر ضربة رأسية متقنة لم يتمكن حارس مرمى الوداد المغربي من التصدي لها.