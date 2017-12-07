رونالدو يحقق رقماً قياسياً جديداً في دوري الأبطال

سجل كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد رقماً قياسياً جديداً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الاربعاء" بعدما هز شباك بروسيا دورتموند ليصبح أول لاعب يحرز أهدافا في كل المباريات الست بدور المجموعات.

وضاعف رونالدو الغلة لفريقه في اخر مباراة له بالمجموعة الثامنة أمام دورتموند على ملعب برنابيو بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري الابطال للموسم السادس على التوالي برصيد تسعة أهداف وهو كبير هدافي المسابقة عبر تاريخها برصيد 114 هدفا بفارق 17 هدفا عن اقرب مطارديه ليونيل ميسي.

ويعاني اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 32 من اسوأ موسم محلي له أمام المرمى في تسعة مواسم قضاها في اسبانيا حيث سجل مرتين فقط في الدوري.

ويتوقع حصول رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن 2017 غدا الخميس ليعادل رقم ميسي الذي نال الجائزة خمس مرات.

