قرعة المونديال.. السعودية تحقق سابقة عربية تحت أنظار مصر

ستقص السعودية شريط كأس العالم 2018 لكرة القدم أمام روسيا صاحبة الضيافة تحت انظار منتخب مصر بعد أن أوقعت القرعة التي سحبت اليوم الجمعة في موسكو المنتخبين العربيين إلى جوار أوروغواي أيضا.

والسعودية أول منتخب عربي وآسيوي يخوض افتتاح كأس العالم في تاريخ البطولة وستلعب أمام روسيا في 14 يونيو المقبل في ملعب لوجنيكي في موسكو.

في المقابل ستلتقي مصر مع أوروغواي في أولى مبارياتها في كأس العالم منذ 1990 في اليوم التالي في إيكاترينبرج.

وستواجه مصر أصحاب الأرض في 19 من الشهر ذاته في سان بطرسبرغ بينما ستلعب السعودية مع أوروغواي في روستوف في اليوم التالي.

وقال ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب روسيا في تصريحات عقب القرعة "لا أعرف شيئا عن منتخب السعودية وأعرف مصر خاصة محمد صلاح مهاجم ليفربول ولابد من احترام كافة منتخبات المجموعة".

وسيختتم الفريقان العربيان مواجهتهما بالدور الأول في فولجوجراد في 25 من الشهر ذاته بينما ستلتقي روسيا مع أوروغواي.

وستعيد هذه المواجهة العربية للأذهان الخسارة الثقيلة للفريق المصري 5-1 أمام السعودية في كأس القارات 1999 في المكسيك.

وهذه المرة الثالثة التي ستلتقي خلالها السعودية مع منتخب عربي في نهائيات كأس العالم بعد المغرب في 1994 في الولايات المتحدة وتونس في 2006 في المانيا.

وتأهلت مصر إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما بعد تصدر المجموعة الخامسة في التصفيات الافريقية بينما جاء تأهل السعودية للمرة الخامسة في تاريخها كثاني المجموعة الثانية في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية.

وقال عصام الحضري حارس مصر المخضرم، الذي يلعب في التعاون السعودي، إنه كان يتمنى ألا يقع منتخبا مصر والسعودية في مجموعة واحدة.

وأضاف الحضري (44 عاما) "سنقاتل من أجل الظهور بمستو جيد في المونديال والوصول لأبعد مدى في البطولة العالمية.

وقال: "أحزنني للغاية أننا مع السعودية في مجموعة واحدة فهذا الأمر يقلل فرص أحد المنتخبين في بلوغ الدور الثاني ولكن في المجمل المجموعات كلها صعبة وما يزيد من صعوبة مجموعة مصر هو التواجد أيضا مع صاحب الأرض والجمهور".

وتوقع أحمد الكأس لاعب منتخب مصر في كأس العالم 1990 أن تتأهل مصر وأوروغواي عن المجموعة.

وقال "أوروغواي ستحصد المركز الأول في المجموعة والبطاقة الثانية ستكون بين المنتخبات الثلاثة روسيا والسعودية ومصر لكن منتخبنا الأقرب خاصة أن مصر ستواجه السعودية في الجولة الأخيرة".