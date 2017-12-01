مباشر.. قرعة كأس العالم لحظة بلحظة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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تابعوا معنا مراسم قرعة كأس العالم 2018، والتي تجري في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

 

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