مباشر.. قرعة كأس العالم لحظة بلحظة

تابعوا معنا مراسم قرعة كأس العالم 2018، والتي تجري في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

#مصر في المجموعة الأولى مع الأوروغواي وروسيا #قرعة_كأس_العالم — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

أوروغواي تنضم لروسيا في المجموعة الأولى.. والبرتغال تصطدم بالمنتخب الإسباني#قرعة_كأس_العالم pic.twitter.com/g5kw210Mzf — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

دخول النجم الإنجليزي السابق جاري لينيكر ومساعدته ماريا كوماندنايا من أجل البدء بإجراء القرعة#قرعة_كأس_العالم — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

عرض فني مع فرقة إيجور مويسيف للباليه على مسرح القرعة#قرعة_كأس_العالم pic.twitter.com/G2g56xdlF0 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

البطل الفائز بكأس العالم 2014 ميروسلاف كلوزه يجلب الكأس إلى المسرح. وحول الكأس قال: "الكأس لديه انطباع سحري. الكثير من اللاعبين الرائعين حملوا هذه الكأس. إنها لحظة سحرية بالنسبة لي."#قرعة_كأس_العالم pic.twitter.com/Czqo7LhUUl — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 1, 2017

إنفانتينو: "المشهد الآن هو لأساطير كرة القدم. مع تجهيز المشهد، يمكن للفنانين الإحتفال بكرة القدم حول العالم. استمتعوا بالقرعة وركلة البداية وكرة القدم الصيف المقبل في روسيا."#قرعة_كأس_العالم pic.twitter.com/FjY8mS3dhD — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

رئيس فيفا إنفانتينو يرحّب بالجميع: "أشكر الشعب الروسي الذين عملوا جاهدين خلال السنوات السبع الأخيرة من أجل تقريبنا أكثر من البطولة النهائية. شكراً إلى المدن المضيفة التي قامت بعمل رائع."#قرعة_كأس_العالم pic.twitter.com/7QRn6dfNvK — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

فلاديمير بوتين يرحّب بالحضور والعالم: "روسيا تملك الشغف بكرة القدم ولديها لاعبون رائعون في مختلف الأجيال."#قرعة_كأس_العالم pic.twitter.com/NS8y7qQdfM — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 1, 2017

النجوم على السجادة الحمراء قبل الدخول إلى قصر الكرملين#قرعة_كأس_العالم pic.twitter.com/eIi7GGSxpB — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 1, 2017

ساعة وتبدأ #قرعة_كأس_العالم،حيث تم توزيع المنتخبات طبقا لتصنيف FIFA العالمي في شهر أكتوبر. روسيا ستكون المنتخب الأول في المجموعة الأولى - باستثناء أوروبا، لن تضم أي مجموعة أكثر من منتخب من نفس المنطقة القارية. #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0bppLGzQNE — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 1, 2017