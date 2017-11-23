حرب بين برشلونة وريال مدريد بسبب الفرعون المصري

المصدر:
  • سكاي نيوز عربية
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قال موقع "إكسبريس" البريطاني إن فريق برشلونة الإسباني وغريمه ريال مدريد، دخلا على خط الصراع من أجل الاستفادة من خدمات النجم المصري محمد صلاح.

وذكر المصدر ذاته أن هذا الاهتمام من إحدى أكبر الأندية في أوروبا يأتي في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه صلاح مع ليفربول منذ انطلاقة الموسم الجاري.

وتمكن النجم المصري من تسجيل 9 أهداف خلال الجولات الـ12 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم قياسي لـ"الريدز".

ويطمح الفريقان الإسبانيان إلى التعاقد مع صلاح، البالغ من العمر 25 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "إكسبريس" إن مسؤولي ليفربول الإنجليزي يستعدون بدورهم لتقديم عرض "ضخم" جديد، من أجل إبقاء اللاعب في صفوف النادي.

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