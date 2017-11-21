فضائح فيفا.. الايقاف مدى الحياة لثلاثة مسؤولين سابقين

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء، مدى الحياة ثلاثة مسؤولين كرويين سابقين، أقروا بتهم فساد موجهة اليهم أمام القضاء الأميركي.

وشملت عقوبات "الإيقاف مدى الحياة عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم محليا ودوليا"، والتي أصدرتها لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا، وفق فرانس برس.

والمسؤولون التي طالتهم العقوبات هم ريتشارد لاي رئيس اتحاد غوام وعضو لجنة التدقيق في فيفا سابقا، وخوليو روشا، رئيس اتحاد نيكاراغوا السابق، ورافايل اسكيفييل الرئيس السابق للاتحاد الفنزويلي.

وكان روشا مسؤولا عن تطوير اللعبة في فيفا، فيما كان اسكيفييل نائبا لرئيس اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول).

وقالت اللجنة، في بيانها، إنها "وجدت السيد لاي، السيد روشا والسيد أسكيفييل، مذنبين بانتهاكهم المادة 21 (رشوة وفساد) من قانون أخلاقيات فيفا".

والأشخاص الثلاثة هم من بين 42 مسؤولا ومديرا تسويقيا متهمين بدءا من عام 2015 من قبل القضاء الأميركي، بفضائح فساد كبيرة، ويخضع بعضهم للمحاكمة راهنا في نيويورك.