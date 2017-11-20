"كارثة إيطاليا" مستمرة في حصد الرؤوس

تقدم رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كارلو تافيكيو، باستقالته من منصبه، "الاثنين"، عقب فشل المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018، بحسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة "أجي" للأنباء إن مارسيلو نيتشي رئيس رابطة الحكام أبلغ الصحفيين أن تافيكيو استقال من منصبه، خلال اجتمال عقد في مقر الاتحاد في العاصمة روما.

وتعرض تافيكيو "74 عاما" لضغوط كبيرة بعد تعادل المنتخب الإيطالي على أرضه بدون أهداف أمام نظيره السويدي، في إياب ملحق التصفيات الأوروبية الأسبوع الماضي، وفشله في التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ عام 1958.

وأقيل مدرب المنتخب جامبييرو فنتورا من منصبه الأربعاء الماضي أيضا.