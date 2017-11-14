توابع زلزال ايطاليا تهز أوروبا

أثار سقوط المنتخب الإيطالي أمام نظيره السويدي وغيابه عن نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، صدمة قوية تردد صداها على نطاق واسع خارج إيطاليا، حيث سيطرت المفاجأة على اهتمام العديد من وسائل الإعلام والنقاد في مختلف أنحاء أوروبا اليوم الثلاثاء.

وتعادل المنتخب الإيطالي سلبيا مع نظيره السويدي مساء الاثنين في إياب الملحق الفاصل المؤهل للمونديال، وتأهل المنتخب السويدي مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب 1 / صفر.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن شجاعة المنتخب السويدي ضربت كبرياء نظيره الإيطالي ، كما ذكرت صحيفة "سودويتشه تسايتونج" أن الليلة انتهت "بالدموع والصمت" بعد التعادل السلبي في ميلانو ، والذي حسم غياب إيطاليا عن المونديال للمرة الأولى خلال 60 عاما.

وأضافت "الحماس كان قائما قبل المباراة ولكن الحماس وحده لا يحسم مباريات كرة القدم."

وفي اسبانيا، التي تأهل منتخبها إلى النهائيات مباشرة من صدارة مجموعته بالتصفيات الأوروبية متفوقا على نظيره الإيطالي، تحدثت صحيفة ماركا عن "فشل تاريخي" وأضافت أن المنتخب الإيطالي "لم يكن لديه فكرة عن المباراة، بينما اعتبرت صحيفة "سبورت" أن النتيجة تمثل "الواقع الإيطالي".

وتحدثت العديد من الصحف ومنها الأسبانية عن أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون ، الذي أنهى مسيرته الدولية مع نهاية مباراة أمس.

وذكرت ماركا "بوفون كان يستحق الأفضل" وذكرت صحيفة "اس" أن "عملاق مثل بوفون لا يستحق وداعا (مخيبا للأمال) كهذا."

كذلك سلطت صحيفة "ذا إنديبندنت" الضوء على بوفون ، مؤكدة أن ما حدث لن يؤثر على صورته وقيمته.

كذلك تردد صدى الصدمة الإيطالية في هولندا التي عاشت صدمة مماثلة بخروج منتخبها من التصفيات.

وذكرت صحيفة "إن.آر.سي هاندلسبلاد" الهولندية "بعد المنتخب الهولندي ، تأكد غياب منتخب كبير آخر عن كأس العالم. هذا يشكل صدمة وطنية ومشاعر مؤلمة."