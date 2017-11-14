إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً

يغيب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 60 عاما بعد تعادله سلبيا مع ضيفه السويدي "الاثنين" في إياب الملحق الأوروبي الفاصل المؤهل لمونديال روسيا 2018.

وبهذه النتيجة، يعود منتخب السويد إلى المونديال للمرة الأولى منذ 12 عاماً حيث كانت أخر مشاركة له في نسخة 2006.

وكان المنتخب السويدي فاز على الآزوري 1 / صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب السويد في العاصمة ستوكهولم يوم الجمعة الماضي ليتفوق 1/ صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويغيب المنتخب الإيطالي الفائز باللقب العالمي أربع مرات سابقة عن المونديال للمرة الأولى منذ 1958 .

وعلى مدار 20 نسخة سابقة من بطولات كأس العالم ، لم يخض الآزوري النسخة الأولى التي استضافتها أوروجواي في 1930 فيما فشل في التأهل للبطولة مرة واحدة فقط وكانت في 1958 بالسويد.

وشارك الفريق الإيطالي في 18 نسخة من كأس العالم حيث توج باللقب أربع مرات في أعوام 1934، 1938، 1982، 2006، وحل وصيفاً مرتين في عامي 1970، 1994، واحتل المركز الثالث مرة واحدة في نسخة 1990.

وبات المنتخب الإيطالي هو الوحيد من الأبطال السابقين لكأس العالم الذي يغيب عن مونديال روسيا، بعد وصول جميع الأبطال السابقين للبطولة وهم البرازيل وألمانيا والأرجنتين وأوروجواي وإنجلترا واسبانيا وفرنسا.