راموس يرحب بالتعاقد مع نيمار

رحب قائد نادي ريال مدريد سيرخيو راموس باحتمال انضمام المهاجم البرازيلي نيمار إلى صفوف النادي الإسباني، رغم صعوبة إتمام صفقة بين الطرفين.

وأضاف راموس: "أنا أحب أن ألعب مع الأفضل ونيمار واحد من هؤلاء. أنا أتمنى"، وفق ما أفادت صحيفة "ماركا" الرياضية الخميس.

وأشار إلى أن انتقال نيمار من باريس سان جرمان إلى ريال مدريد أسهل من الانتقال من الغريم التقليدي برشلونة.

وقال: "أنا تركت الباب مفتوحا له إذا رغب في المجيء (إلى ريال مدريد) خلال ديسمبر"، في إشارة إلى موسم الانتقالات الشتوية.

وأضاف راموس ضاحكا "لكن ما علينا التفاوض حوله هو عيد ميلاد أخته." في إشارة إلى غيابات نيمار المتكررة عن مباريات مهمة لفريق برشلونة التي تصادفت في عيد ميلاد أخته.

وكان نيمار ترك برشلونة في أغسطس الماضي متجها إلى النادي الباريسي مقابل صفقة بلغت نصف مليار دولار.