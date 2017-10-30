شاهد .. الطفل الأعجوبة يجتاح "فيسبوك" كالنار في الهشيم

انتشر فيديو على موقع "فيسبوك" كالنار في الهشيم، خلال اليومين الماضيين، يظهر فيه صبي صغير يداعب الكرة بطريقة "جنونية".

ويظهر الفيديو، الذي حقق 10 ملايين مشاهدة في 48 ساعة، الطفل الأعجوبة، الذي لا يتجاوز عمره 3 سنوات، وهو يتفنن في "ترقيص" كرة بنصف حجمه.

ويروض الصبي الكرة بطريقة فنية رائعة ولمدة طويلة وبدون أدنى خطأ، الشيء الذي جعل مشاهدي الفيديو ينبهرون بأدائه.

وكانت تعليقات رواد فيسبوك طريفة، حيث قالوا إن "الكرة أكبر من الطفل لكنه يداعبها بطريقة جنونية".

فيما قال آخر "قد نجد لاعبين في دوريات كبيرة لا يستطيعون القيام بنفس الأمر".

وتنبأ آخرون بأن يصبح الصبي الصغير خليفة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.