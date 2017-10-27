الفيفا يرفع جوائز المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 400 مليون دولار

ستتقاسم المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، مبلغ 400 مليون دولار اميركي، بزيادة قدرها 12% عن نسخة 2014 الاخيرة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي بعد اجتماع مجلسه الجمعة في مدينة كالكوتا الهندية.

وبلغت قيمة الجوائز في نسخة البرازيل 2014 التي احرزتها المانيا 358 مليون دولار، بينها 35 مليونا لالمانيا البطلة، 25 مليونا للارجنتين الوصيفة، 22 مليونا للثالث و20 مليونا للرابع.

ونالت المنتخبات التي اقصيت من دور المجموعات 8 ملايين دولار، ومن الدور الثاني 9 ملايين دولار وربع النهائي 14 مليون دولار.

الى هذه المبالغ، عوض الاتحاد الدولي على المنتخبات تكاليف اعدادها بواقع 1,5 مليون دولار لكل دولة.

وأعلن فيفا عن اطلاق مؤسسة في الفصل الاول من عام 2018 لتطوير انشطته في المجال الاجتماعي.

كما وافق على مواعيد كأس العالم للاندية 2018 في الامارات العربية المتحدة بين 12 و22 ديسمبر، وكأس العالم للسيدات في فرنسا بين 7 يونيو و7 يوليو 2019.