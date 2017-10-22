أرسنال يسحق إيفرتون بخماسية

تراجع ايفرتون إلى منطقة الهبوط في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قلب ارسنال تأخره بهدف ليفوز 5-2 باستاد جوديسون بارك الأحد.

وبدأ صاحب الأرض المباراة بشكل جيد وافتتح وين روني التسجيل بتسديدة رائعة في الدقيقة 12 وهو هدف يأتي بعد حوالي 15 عاما من هدف مماثل له في شباك ارسنال أيضا وعمره 16 عاما أعلن به عن نفسه للعالم.

ورغم تأخره سيطر ارسنال على المباراة وسدد 17 كرة على المرمى في الشوط الأول فقط ومن احداها أدرك التعادل عبر ناتشو مونريال من مدى قريب قبل خمس دقائق على الاستراحة.

وواصل ارسنال هجومه في الشوط الثاني وتقدم بضربة رأس من مسعود أوزيل في الدقيقة 53.

وطُرد إدريسا جايي لاعب ايفرتون بعد 15 دقيقة أخرى لحصوله على إنذارين قبل أن يهز الكسندر لاكازيت الشباك في الدقيقة 74 ثم أضاف آرون رامسي واليكسيس سانشيز هدفين في النهاية وبينهما أحرز عمر نياسي الهدف الثاني لصاحب الأرض.

وتقدم ارسنال إلى المركز الخامس لكن الفوز زاد الضغط على رونالد كومان مدرب ايفرتون.