هدرسفيلد يصعق مانشستر يونايتد ويصنع "اللحظة الأكثر فخرا"

تلقى مانشستر يونايتد هزيمته الأولى هذا الموسم عندما خسر على نحو مفاجئ 2-1 أمام مستضيفه هدرسفيلد تاون الوافد الجديد اليوم السبت ليتأخر بخمس نقاط عن جاره مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

واحتفلت الجماهير باستاد جون سميث وسط أجواء صاخبة وممطرة بالفوز الأول لفريقها على يونايتد منذ 1952 وهو انتصار لن يشكك كثيرون في أن هدرسفيلد يستحقه بعد أداء حماسي.

ولم يفز هدرسفيلد في الدوري منذ أغسطس آب ولم يكن هناك أي علامات على تأثر عزيمة وحيوية الفريق.

ومنذ البداية بدا النهم والحماس على لاعبي هدرسفيلد بينما ظهر يونايتد بشكل بعيد عن المستوى الذي بدأ به الموسم محققا ستة انتصارات في أول ثماني مباريات.

وقال المدرب جوزيه مورينيو بعد المباراة "كل من في الاستاد كان بوسعه أن يشعر في الدقائق الأولى أن هناك فريقا مستعد لبذل كل ما في وسعه وآخر غير مستعد لذلك. ربما أدرك لاعبو فريقي ذلك بين الشوطين فقط".

وتقدم يونايتد للهجوم بعدد كبير من اللاعبين بعد تأخره بهدفين لكنه افتقر للأداء السلس مما أدى إلى القليل من الخطورة على مرمى يوناس لوسل حارس هدرسفيلد.

واستحوذ فريق المدرب جوزيه مورينيو على الكرة بنسبة 78 بالمئة لكنه سدد ثلاث كرات فقط على المرمى طيلة المباراة.

وتحت أنظار دينيس لو مهاجم هدرسفيلد ويونايتد السابق تقدم فريق المدرب ديفيد فاجنر في الدقيقة 28.

وخطف الاسترالي آرون موي الكرة من خوان ماتا وانطلق للأمام ليمرر إلى توم إينس قبل أن يسدد في الشباك عندما ارتدت تسديدة إينس من ديفيد دي خيا.

وفقد يونايتد المدافع فيل جونز بسبب الإصابة وتسبب بديله فيكتور ليندلوف في الهدف الثاني لأصحاب الأرض عندما أخطأ في تقدير كرة عالية أرسلها الحارس يوناس لوسل لتصل إلى البلجيكي لوران ديبواتر الذي راوغ دي خيا ووضع الكرة داخل المرمى.

وكاد نيمانيا ماتيتش أن يقلص الفارق ليونايتد بتسديدة مرت بجوار القائم في نهاية الشوط الثاني وخاطر المدرب مورينيو في الشوط الثاني وأنهى تغييراته بإشراك ماركوس راشفورد وهنريخ مخيتاريان مع سعيه لتغيير النتيجة.

لكن يونايتد انتظر حتى قبل 12 دقيقة من النهاية ليقلص الفارق عندما أرسل روميلو لوكاكو تمريرة عرضية حولها ماركوس راشفورد بضربة رأس إلى الشباك.

ورغم ضغط يونايتد في اللحظات الأخيرة حافظ هدرسفيلد على انتصاره الثمين تاركا مورينيو يفكر في أوضاع فريقه بعد تعادله مع ليفربول بدون أهداف الأسبوع الماضي بعد أداء باهت أيضا.

وقال فاجنر "قلت للاعبين إنني لا أتوقع نتيجة.. لكني أعتقد أن بوسعنا تحقيق نتيجة جيدة".

وأضاف "لهذا السبب هي نتيجة ثمينة جدا لنا. إنها لحظة فخر كبيرة أن ننجح في الفوز على مانشستر يونايتد بملعبنا".

وتابع "هدرسفيلد الصغير هزم مانشستر يونايتد وهذه أكثر اللحظات فخرا في مسيرتي التدريبية. إنه فصل جديد في القصة الخيالية التي بدأت قبل حوالي عامين. هذه النتيجة تظهر أن أي شيء ممكن في كرة القدم".