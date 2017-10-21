«فيفا» يدرس تغيير لوائح الجنسية

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مراجعة اللوائح التي تتحكم في مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية ومن بينها عرض يسمح للاعبين بتغيير انتماءاتهم «الجنسية» لتمثيل منتخبات مختلفة في ظروف معينة، وستطرح فكرة فرض مبلغ على سبيل التعويض في حالة تدرب لاعب ما في دولة ثم تمثيلها على مستوى منتخبات الشباب قبل أن يلعب لدولة أخرى على مستوى الكبار.

وقال فيكتور مونتالياني، رئيس لجنة حملة الأسهم في «فيفا»: توجد مشاكل تتعلق باللوائح وظهرت العديد من المشاكل بسبب الجنسية في أفريقيا وآسيا والكونكاكاف، وحان الوقت للعثور على حلول بدون الإخلال بنزاهة اللعبة. وحسب القواعد الحالية لا يستطيع اللاعب المشاركة مع منتخب آخر بعد لعبه مباراة دولية رسمية واحدة مع منتخب مختلف.