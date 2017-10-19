تعادل "مجنون" بين تشلسي و روما

أوقف روما الايطالي انتصارات مضيفه تشلسي الانجليزي باجباره على التعادل 3-3 الاربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

و كان تشلسي بطل انجلترا في طريقه الى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد ان تقدم بهدفين، لكن روما رد بثلاثة اهداف وكاد يخطف الفوز لولا تألق النجم البلجيكي ادين هازار الذي ادرك التعادل قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.

سجل لتشلسي البرازيلي دافيد لويز (11) وهازار (37 و75)، ولروما الصربي الكسندر كولاروف (40) والبوسني ادين دزيكو (64 و70).

ورفع تشلسي رصيده الى 7 نقاط في صدارة المجموعة، وروما إلى 5نقاط..

ويلتقي الفريقان ايابا في العاصمة الايطالية في 31 اكتوبر الجاري.