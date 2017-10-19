برشلونة يقسو على أولمبياكوس بثلاثية

واصل برشلونة الأسباني تحليقه في صدارة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير والمستحق 3 / 1 على ضيفه أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز يوفنتوس الإيطالي 2 / 1 على ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي توج باللقب خمس مرات، إلى تسع نقاط، ليحقق العلامة الكاملة حتى الأن ، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس، فيما احتل سبورتنج لشبونة المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وقبع أولمبياكوس في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، عقب تلقيه خسارته الثالثة على التوالي.

وتحدى برشلونة النقص العددي الذي تعرض له عقب طرد مدافعه جيرارد بيكيه في الدقيقة 42 لحصوله على الإنذار الثاني، حيث فرض سيطرته الكاملة على مجريات المباراة، وكان بإمكان لاعبيه تسجيل عدد قياسي من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي عانى منه الفريق الكتالوني في أكثر من مناسبة.

وافتتح برشلونة التسجيل عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل ديميتريوس نيكولاو، مدافع الفريق اليوناني هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18، علما بأن هذا هو الهدف العكسي الخامس الذي يحرزه برشلونة هذا الموسم في مختلف البطولات.

وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 61 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، ليسجل هدفه الخامس عشر في مختلف البطولات هذا الموسم، والسابع والتسعين خلال مسيرته بدوري الأبطال.

وأضاف لوكاس ديني الهدف الثالث للفريق الأسباني في الدقيقة 64 من متابعة لتمريرة من ميسي، قبل أن يسجل نيكولاو هدف الشرف لأولمبياكوس في الدقيقة 90.