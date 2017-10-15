شاهد.. كافاني يضم نجم برشلونة لقائمة أعدائه

دخل إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب أوروغواي، في صدام جديد مع نجم برشلونة الإسباني، ليضيفه إلى قائمة الأعداء، بعد فترة قصيرة من أزمته مع زميله في الفريق الفرنسي، البرازيلي نيمار.

وعرفت مباراة أوروغواي وبوليفيا، في ختام تصفيات المونديال، الكشف عن وجود توتر في علاقة كافاني مع لويس سواريز، نجم برشلونة.

ونشرت صحيفة “سبورت” مقطعا مصورا أبرزت فيه توتر علاقة نجم سان جيرمان بلويس سواريز زميله في المنتخب، بعدما دخل اللاعبان في حوار حاد بعد رفض سواريز تمرير الكرة لكافاني في إحدى الهجمات.

واستمرت العلاقة الفاترة بين اللاعبين عقب إحراز سواريز لهدف في مرمى بوليفيا، عندما انطلق اللاعبون للاحتفال معه، بينما ظل كافاني بعيداً ورفض المشاركة في ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن سبب توتر العلاقة، هو تجاهل كافاني لسواريز بعد اختياره الإيطالي ماركو فيراتي كأفضل لاعب لعب معه في مسيرته، بالإضافة لعدم مساندة سواريز لكافاني أثناء مشكلته مع نيمار.