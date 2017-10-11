أسماء 23 منتخبا تأهلت رسميا لمونديال روسيا 2018

تأهل رسميا 22 منتخبا إضافة إلى روسيا البلد المضيف لمونديال 2018 وينتظر صعود 9 فرق أخرى، ليصبح 32 فريقا هم العدد النهائي لفرق كأس العالم.

ففي تصفيات القارة الأوروبية، حسمت 9 فرق تأهلها إلى كأس العالم بعد أن تصدرت مجموعاتها وهي ألمانيا وبلجيكا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال وبولندا وآيسلندا وصربيا وفرنسا، إضافة إلى روسيا البلد المضيف.

وتأهل إلى الملحق الأوروبي 8 منتخبات هي السويد وسويسرا وإيرلندا الشمالية وإيرلندا والدنمارك وإيطاليا واليونان وكرواتيا، وحسب القرعة التي ستجري 16 أكتوبر سينضم 4 من هؤلاء إلى المتأهلين من أوروبا.

وفي أميركا اللاتينية تأهل كل من البرازيل والأورغواي والأرجنتين وكولومبيا بشكل مباشر إلى كأس العالم، في حين ستلعب بيرو مع نيوزيلاندا في الملحق الإضافي.

وفي تصفيات أميركا الوسطى والمكسيك (الكونكاكاف) حقق منتخب بنما إنجازا تاريخيا بالتأهل، رفقة كل من المكسيك وكوستاريكا، في حين جاءت هندوراس في المركز الرابع من المجموعة وستواجه أستراليا في ملحق إضافي بعد فوز الأخيرة على سوريا أمس.

وفي إفريقيا، بقيت جولة الحسم في التصفيات في نوفمبر المقبل، وقبل تلك الجولة ضمنت مصر ونيجيريا التأهل، في حين تحتاج كل من تونس والمغرب إلى التعادل فقط في المباراتين الأخيرتين للوصول إلى المونديال.

وفي قارة آسيا، تأهلت كل من السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران.