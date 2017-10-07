ألمانيا وانجلترا تلحقان بركب المتأهلين

لحق المنتخبان الألماني بطل العالم والانجليزي لكرة القدم بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بفوز الأول على مضيفه الايرلندي الشمالي 3-1 في بلفاست، والثاني بشق النفس على ضيفه السلوفيني 1- صفر في لندن الخميس في بلفاست في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

ولحق المنتخبان الألماني والانجليزي ببلجيكا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والمكسيك والبرازيل وروسيا المضيفة. وكانت ألمانيا بحاجة إلى نقطة واحدة لحجز بطاقة المجموعة الثالثة قبل الجولة الأخيرة، فيما كانت انجلترا تحتاج الى نقطتين لحسم بطاقة المجموعة الخامسة، بيد ان المنتخبين العريقين حققا الفوز وأكدا ريادتهما للتصفيات.

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وتابع المنتخب الألماني تألقه في التصفيات محققاً فوزه التاسع تواليا في 9 مباريات بفضل ثلاثية سيباستيان رودي (2) وساندرو فاغنر (21) وجوشوا كيميش (86)، فيما سجل جوش ماغينيس (90+3) الهدف الوحيد لايرلندا الشمالية الثانية التي تجمد رصيدها عند 19 نقطة.

وضمنت ألمانيا تواجدها في العرس القاري للدفاع عن اللقب الذي نالته قبل 3 أعوام في البرازيل على حساب الأرجنتين في سعيه الى الاحتفاظ باللقب ليصبح أول منتخب يحقق ذلك الإنجاز منذ برازيل بيليه عامي 1958 و1962.

فوز صعب

وضمنت انجلترا تواجدها في العرس العالمي للمرة السادسة على التوالي بفوزها الصعب على ضيفتها سلوفينيا 1- صفر على ملعب ويمبلي في لندن امام 61598 متفرجاً.

وسجل هاري كاين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة رافعا رصيده إلى 14 هدفاً في آخر 8 مباريات لناديه توتنهام والمنتخب الوطني.

وهو الفوز السابع لانجلترا مقابل تعادلين، فرفعت رصيدها الى 23 نقطة مقابل 17 لاسكتلندا التي تغلبت على سلوفاكيا بالنتيجة ذاتها.

وأنعشت اسكتلندا آمالها في بلوغ النهائيات كأس العالم بفوزها الثمين على سلوفاكيا بهدف وحيد سجله مدافع الأخيرة مارتن سكرتل بالخطأ في مرماه قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

هدّاف

أصبح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده بعدما ساهم بثلاثيته في مرمى أرمينيا (6-1) ضمن الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة الخامسة، في تقريب بولندا من بلوغ النهائيات.

وسجل ليفاندوفسكي الأهداف الثلاثة في الدقائق 18 و25 و64، بعدما افتتح لاعب وسط هال سيتي الانجليزي كميل غروسيتشكي التسجيل في الدقيقة الثانية، وأضاف ياكوب بلاشتشيكوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 58، واختتم رافال فولسكي المهرجان في الدقيقة 89.

وبات ليفاندوفسكي (29 عاماً) الهداف التاريخي لبلاده بعدما رفع رصيده الى 50 هدفاً بفارق هدفين عن صاحب الرقم السابق فلاديمير لوبانسكي. كما انتزع مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، صدارة هدافي التصفيات الأوروبية برصيد 15 هدفاً بفارق هدف واحد امام مهاجم البرتغال كريستيانو رونالدو.

وعززت بولندا موقعها في صدارة مجموعتها برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام الدنمارك. وأنعشت الدنمارك آمالها في حجز بطاقة الملحق على الأقل، حيث تخوض مباراتها الأخيرة أمام ضيفتها رومانيا.

1993

يحل المنتخب الفرنسي ضيفاً على نظيره البلغاري اليوم في مباراة تعيد إلى الذاكرة ما حصل عام 1993 عندما حرم من التأهل إلى نهائيات مونديال الولايات المتحدة بالخسارة 1-2 على ملعب بارك دي برينس، بهدف قاتل سجله اميل كوستادينوف في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

ويتصدر رجال المدرب ديدييه ديشان المجموعة الأولى بفارق نقطة عن السويد الثانية قبل جولتين على نهاية التصفيات التي يختتموها الثلاثاء المقبل على ستاد دو فرانس في ضواحي باريس ضد بيلاروسيا.