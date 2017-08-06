الدرع الخيرية بين تشلسي وأرسنال اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب ويمبلي في لندن الذي يحتضن مباراة درع المجتمع الانجليزية لكرة القدم بين تشلسي وأرسنال بطلي الدوري الكأس، في اختبار لجهوزية الفريقين، قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز. وعزز الفريقان صفوفهما استعداداً للموسم الجديد، ففضلاً عن البطولات المحلية، يخوض تشلسي غمار دوري ابطال اوروبا.

في حين يشارك ارسنال في «يوروبا ليغ». وفي ظل الصفقات الخيالية التي تبرمها الأندية الأوروبية العريقة، ولا سيما في انكلترا، كانت للفريقين حصة من التعاقدات وان اعلن كونتي احتمال ضم لاعب او اثنين ايضا قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية في نهاية الشهر الجاري.