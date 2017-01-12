الملكي يفقد رونالدو وخاميس أمام إشبيلية

قرر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إخراج البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش من قائمة فريقه، الذي يلتقي مع إشبيلية في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا اليوم. وآثر زيدان، معتمداً على النتيجة الكبيرة التي حققها في مباراة الذهاب (3 - 0)، إراحة اللاعبين، وعدم الدفع بهما في مباراة اليوم، التي ستقام على ملعب سانشيز بيزخوان، معقل إشبيلية. وبالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن المدرب الفرنسي من الاستعانة بمجهودات كل من اسكو وخاميس رودريغيز بداعي الإصابة.

وأوضح زيدان سبب تخلف اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز عن مصاحبة فريقه لمدينة إشبيلية، حيث قال: «لقد عادت الآلام لتهاجمه مرة أخرى في كاحل القدم، وكالعادة، لا نرغب في المخاطرة، إنها إصابة بسيطة.

ولكن نتوخى الحذر دائماً، لدينا مباريات كثيرة، سنرى كيف ستتطور حالته، ولكننا لن نخاطر». وفي المقابل، ضم المدير الفني للنادي الملكي لقائمته، اللاعبين سيرخيو راموس ولوكاس فازكيز وماتيو كوفاسيتش، العائدين من الإصابة. وأكد زين الدين، أن الفوز بـ «الثلاثية» (الدوري والكأس ودوري الأبطال)، هو هدف الجميع يرغب في تحقيقه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر يتحقق فقط بالعمل يوماً تلو الآخر.

هدف

وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس، على هامش مباراة فريقه اليوم في إياب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا أمام نظيره إشبيلية: «نحن لا نفكر في هذا الأمر، نفكر في ما نقوم به يوماً تلو الآخر، الثلاثية هي هدف يرغب الجميع في تحقيقه.

ولكن هذا أمر لا يزال بعيداً، لا يمكننا أن نفكر في هذه الأشياء، إنها قابلة للتحقيق بالعمل يومياً». ويعتبر ريال مدريد الأوفر حظاً في العبور إلى دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد أن حقق فوزاً مريحاً بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على إشبيلية قبل أسبوع، إلا أن زيدان لا يرغب في الإفراط في الثقة في هذا الشأن.

مهمة صعبة

وأضاف زيدان، قائلاً: «نعرف أنها مباراة أخرى، إنه لقاء العودة، ونعرف أنه سيكون معقداً، إشبيلية سيرغب في الفوز بالمباراة، ونتوقع مباراة معقدة، ولكننا جاهزون، ستكون صعبة وسنعاني فيها». ويرى زيدان أن الدقائق الأولى من المباراة، ستكون مهمة للغاية، وأشار قائلاً: «بالطبع سيدخلون إلى المباراة بقوة، عندما تخسر 3 - 0.

فمن المؤكد أن بداية المباراة التالية تكون صعبة ومعقدة، علينا أن نكون جاهزين من أجل هذه البداية، وبعد ذلك سنرى كيف ستسير الأمور خلال اللقاء، ولكننا نتوقع مباراة صعبة للغاية، وسنعاني، هذا مؤكد».

إشادة

وأشاد مدرب الفريق الملكي بالعمل الذي يقوم به نظيره الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني لإشبيلية، وقال: «العمل الذي يقوم به رائع، ما قاموا به حتى الآن عمل كبير، إنهم أقوياء وجيدون ويمتلكون لاعبين على مستوى عالٍ، ونحن نعرف هذا». وكشف زيدان أنه لن يتمكن من الاستعانة بمجهودات اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، بسبب معاناته من إصابة عضلية، ولكنه في نفس الوقت، استعاد اللاعبين سيرخيو راموس ولوكاس فازكيز.

تأهل

وتأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى دور الثمانية، رغم خسارته أمام ضيفه لاس بالماس 2 - 3 الثلاثاء في إياب دور الستة عشر. وانتهت مباراة الذهاب على ملعب لاس بالماس بفوز أتلتيكو 2 – 0، ليتفوق فريق العاصمة بنتيجة 4 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بهدف لأتلتيكو في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الثاني، بعدما تبادل التمرير بشكل رائع مع أوسفالدو جايتان، قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك. وعاد غريزمان سريعاً إلى مدريد، بعد مشاركته في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجوائز الأفضل في العالم لعام 2016، والذي أقيم الاثنين في زيوريخ، حيث حصل على مركز الثالث في استفتاء أفضل لاعب في العالم، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأدرك المهاجم الكرواتي، ماركو ليفايا، التعادل للاس بالماس في الدقيقة 57، بعدما توغل بالكرة وسط دفاعات أتلتيكو، قبل أن يسدد في الشباك. ولكن بعد أربع دقائق فقط، أعاد المهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا، أتلتيكو إلى المقدمة.

بعدما تلقى تمريرة متقنة من زميله الكرواتي سيمي فرساليكو. وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، سجل ليفايا الهدف الثاني له وللاس بالماس، ثم تبعه ماتيو إيزيكيل غارسيا بتسجيل الهدف الثالث، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الفريق الخروج من دور الستة عشر.

حفل

رفض زين الدين زيدان الرد على سؤال عن رأيه في غياب لاعبي برشلونة عن حضور حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قبل يومين، وعن الانتقادات التي وجهها لاعب الفريق الكتالوني جيرارد بيكيه للتحكيم. واختتم اللاعب الفرنسي الدولي السابق حديثه قائلاً: «أفكر في المباراة فقط، وفي عملي، لا أرغب في إقحام نفسي في هذا الموضوع، لأنني سوف أدخل إلى شرك وأنا لست مهتماً سوى بمباراة إشبيلية».