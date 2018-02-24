«جنوبي» يتوج بطلاً لسباق «زعبيل للميل» بمضمار ميدان

تميز السباق الثامن لكرنفال كأس دبي العالمي الذي أقيم أول من أمس بمضمار «ميدان» العالمي، بالقوة والإثارة والمفاجآت.

وشهد السباق الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم. وقد حققت خيول جودلفين وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ثنائية في السباق، ونال «فولكسوود» لجودلفين لقب سباق «دبي ملينيوم ستيكس» فيما توج «والتون ستريت» بطلاً في الشوط السابع والأخير بجدارة.

وافتتح «ارتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز في الشوط الأول الافتتاحي، «بطولة ميدان للسرعة».

وأضاف «جنوبي» الفوز الثاني لسموه بانتزاعه لقب الشوط الرئيسي الخامس «بطولة زعبيل للميل» للفئة الثانية وجائزته 250 ألف دولار برعاية «ديستريكت ون ليجاسي».

ونال «كابيزانو» لسلطان علي الفوز في الشوط السادس لمسافة 1600 متر.

«ارتجال» بطل «ميدان» للسرعة

اقتنص «ارتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الأول «بطولة ميدان للسرعة» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي، برعاية «ديستريكت ون جرينري ستريتش» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 56.56 ثانية، وبفارق رأس عن الوصيف «بلو بوينت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وجاء في المركز الثالث، «هيث ذا بيد» لنقابة «ستريت تو فيكتوري» بقيادة الفارس أويسين ميرفي، وإشراف المدرب دارين بونيان.

«ارتجال» ينطلق في طريقه الى خط النهاية

شارك في الشوط 5 خيول. وعقب ختام الشوط، تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمدرب علي راشد الرايحي والفارس جيم كراولي، جائزة الفوز من محمد الخياط، نائب الرئيس التجاري والمنطقة الحرة بمجموعة «ميدان».

«سيكريت أمبشن» نجم الثاني

توج «سيكريت أمبشن» لناصر عسكر، بلقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «ديستريكت ون ريزيدنسيز» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار، وذلك بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.24.38 دقيقة، وبفارق رأس عن «مساواة» لماهر لطف الله، بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، فيما جاء «غالفنايز» لعبد المحسن العبد الكريم في المركز الثالث، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون.

تنافس في الشوط 12 خيلاً، وتركزت الترشيحات نحو «سيكريت أمبشن» ورشحه 2398 شخصاً ليحقق توقعات الجمهور.

وعقب ختام الشوط، قام محمد الخياط نائب الرئيس للعمليات التجارية لمجموعة «ميدان» بتتويج أبطال الشوط.

«رافنز كورنر» بطل الثالث

حطم «رافنز كورنر» لتتش جولد للسباقات وشين أيونج، الزمن القياسي لمسافة 1400 متر في الشوط الثالث برعاية «ديستركت ون 300 فيلا» الذي بلغت قيمة جائزته 160 ألف دولار.

وقاد ريتشارد مولن «رافنز كورنر» لتحقيق المركز الأول بإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.23.07 دقيقة، وكان الزمن السابق قد سجله «مشارف» وقدره 1.23.54 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني وبفارق 7 أطوال عن البطل، المرشح الأول «كيمبير» بقيادة باتريك دوبس، وإشراف دوغ واتسون، فيما جاء في المركز الثالث «سيلفر لوك» لمالكه أفاز إسمويلوف بقيادة الفارس انطونيو فريزو، وإشراف المدرب إروين شاربي.

وتنافس في الشوط 8 خيول، وتركزت ترشيحات الجمهور نحو «كيمبير» ورشحه 4516 شخصاً.

وفي ختام الشوط، قام ميجهناد ورير نائب الرئيس للشؤون المالية في «ميدان» بتتويج الأبطال الفائزين.

«فولكسوود» بطل «دبي ملينيوم »

اقتنص «فولكسوود» لجودلفين لقب الشوط الرابع «بطولة دبي ملينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، برعاية «ديستريكت ون مانشينز» والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.02.33 دقيقة، وبفارق رأس عن الوصيف «ليش لا» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

فولكسوود» خطف الفوز من «ليش لا» في اللحظات الأخيرة من الشوط

وجاء في المركز الثالث «إيرنشو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سالم بن غدير.

شارك في الشوط 10 خيول قوية، وانصبت الترشيحات نحو الوصيف «ليش لا» ورشحه 2723 شخصاً، فيما رشح البطل «فولكسوود» 1991 شخصاً.

وعقب ختام الشوط، قام غوربال سينغ الرئيس المالي للمبيعات والمشاريع التجارية في «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم « ديستركت ون» بتسليم جائزة الفوز للمدرب شارلي آبلبي والفارس وليام بويك.

«جنوبي» بطل «زعبيل للميل»

توج «جنوبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الخامس «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، برعاية «ديستريكت ون ليجاسي» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب مايك دي كوك، مسجلاً زمناً قدره 1.35.27 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «شامبيونشيب» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل في المركز الثالث، «نوا فروم غوا» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس كريستوف سومليون، وإشراف المدرب مايك دي كوك.

شارك في الشوط، 10 خيول قوية، وانصبت الترشيحات نحو «باي أوف بويتس» لجودلفين، ورشحه 1657 شخصاً.

وعقب ختام الشوط، قام ميجهناد ورير نائب الرئيس للشؤون المالية في «ميدان» بتسليم جائزة الفوز لسالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمدرب مايك دي كوك، والفارس جيم كراولي.

«كابيزانو» بطل السادس

حقق «كابيزانو» لسلطان علي، لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «ديستريكت ون ميدتيرنين» والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.38.66 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول، عن الوصيف «فوت بريدج» لجودلفين بقيادة الفارس جورج وود، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«كابيزانو»انتزع لقب الشوط السادس بجدارة

وحل في المركز الثالث «كليم ذا روزيز» لمالكه ومدربه سالم بن غدير، بقيادة الفارس زافير زياني.

شارك في الشوط 7 خيول، وانصبت ترشيحات الجمهور نحو «درافتد» ورشحه 3216 شخصاً، فيما رشح البطل «كابيزانو» 472 شخصاً.

وعقب ختام الشوط، قام غوربال سينغ المسؤول المالي والمبيعات وعمليات مشروعات «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم «ديستركت ون» بتسليم جائزة الفوز لمحمد سلطان السبوسي ويوسف أحمد.

وفي ختام الشوط، قام غوربال سينغ المسؤول المالي والمبيعات وعمليات مشروعات «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم «ديستركت ون» بتتويج الفائزين حيث تسلم المدرب شارلي آبلبي الكأس إنابة عن المالك.

«والتون ستريت» نجم السابع

خطف «والتون ستريت» لجودلفين الأضواء في الشوط السابع والأخير لمسافة 2410 أمتار، برعاية «ديستريكت ون كونتمبوراي» وبلغت قيمة جائزته 125 ألف دولار، وذلك بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.28.25 دقيقة وبفارق طولين عن «عين حلو» لجودلفين بقيادة الفارس برين دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما جاء المرشح الأول «غولد ستار» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة الفارس كريستوف سومليون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

شارك في الشوط 12 جواداً، وأنصبت توقعات الجمهور نحو «غولد ستار» ورشحه 3460 شخصاً، فيما رشح البطل «والتون ستريت» 1328 شخصاً.

وليام بويك: فوز مستحق بجدارة يؤكد جاهزية البطل

عبر الفارس وليام بويك عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال الأمسية الثامنة لكرنفال كأس دبي العالمي، عبر البطلان «فولكسوود» بطل «دبي ملينيوم ستيكس»، و«والتون ستريت» بطل الشوط السابع.

وقال بويك: «فولكسوود» كان شجاعاً وأظهر عزيمة كبيرة في هذا السباق. الوضع كان عسيراً لدى الاستدارة حول المنعطف وكان أحد تلك المواقف التي يمكنك أن تدرك ما الذي سيحدث لاحقا قبل مسافة طويلة.

الفارس بويك مع البطل فولكسوود

وأضاف: برزت ثغرة بالجهة الداخلية، اندفعنا من خلالها، وما أن أصبح الطريق سالكاً كنت واثقاً من أنه سيمضي قريباً للغاية. أنا مسرور لأنه استطاع أن يضع رأسه في المقدمة.

وأكد بويك أن البطل نضج بشكل جيد منذ الموسم الماضي وسيتحسن عقب هذه المشاركة. إنه حصان رفيع المستوى تسنده نتائج مميزة، وسيكون من الرائع بالنسبة له أن يمضي من هنا قدماً إلى الأمام.

كما تحدث بويك عن البطل «والتون ستريت» قائلاً: كان من العسير حقاً اتخاذ القرار حول الحصان الذي توليت قيادته في هذا السباق. امتطيت «والتون ستريت» في مشاركته الماضية، عندما قطع مسافة كبيرة خلال فترة وجيزة، وذلك لم يكن ملائما له، لكنه رغما ذلك أدى بشكل رائع.

وقال بويك: «والتون ستريت» حصان قليل المشاركات. عندما فاز بسباق مبتدئة، لم تكن هناك منافسة تذكر، وبعدها ذهب إلى جوود وود، حيث فاز أيضاً بسهولة.

شارلي آبلبي:«فولكسوود» إلى «جبل حتا»

أشاد المدرب شارلي آبلبي بالأداء الكبير الذي قدمه كل من «فولكسوود» بطل «دبي ملينيوم ستيكس»، و«والتون ستريت» بطل الشوط السابع.

وعن «فولكسوود» قال شارلي آبلبي: كنت أتساءل عما سيحدث في المسار المستقيم، ولكن كل التقدير للفارس وليام الذي دفع «فولكسوود» عبر الثغرة، وأيضاً للحصان الذي بذل جهدا خارقا واتسم بقدر كبير من الجسارة.

المدرب شارلي ابلبي خلال تسلمه جائزة فوز والتون ستريت

وأضاف: «فولكسوود» جلب مستواه الأفضل الى الطاولة، وهو مستوى رصين في السباقات الفئوية، وكنا واثقين بأنه سيؤدي سباقاً كبيراً، حيث كان يبدو سعيداً في الاسطبل.

وقال آبلبي إن البطل أحرز المركز الثاني بسباق جبل حتا في العام الماضي بعد أن قاد المنافسة من مواقع الصدارة، لكنه أظهر في أستراليا أنه ليس بالضرورة أن يتصدر، إنه حصان متعدد القدرات وسيكون دائماً منافساً معتبراً في مثل هذا النوع من السباقات.

وأعلن شارلي آبلبي، أن الوجهة المحتملة للبطل هو سباق «جبل حتا» في أمسية «السوبر ساترداي» يوم العاشر من الشهر المقبل.

وعن «والتون ستريت» بطل الشوط السابع، قال شارلي أبلبي: حتى نكون منصفين، عندما استهل «والتون ستريت» حملته الكرنفالية، كان يفتقر إلى الخبرة حيث خاض عدداً قليلاً من المشاركات في بريطانيا.

وأضاف قائلاً: لقد تطور مستواه مع كل مشاركة. سبق أن احتل مركز الوصيف هنا، ومن الرائع حقاً أنه تمكن من وضع رأسه في المقدمة.

وأكد آبلبي، أن الحصان لا يزال يتعلم طبيعة المهنة. وليام كان حريصاً على امتطائه في السباق وكان محقاً بالفعل. وعن وجهته المقبلة قال بأنه سيعود إلى السباقات البريطانية، ولن يشارك في أمسية كأس دبي العالمي.

سالم السبوسي:«ارتجال» إلى بطولة «ند الشبا تيرف» للسرعة

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالأداء الكبير الذي قدمه كل من «ارتجال» بطل «ميدان للسرعة» و«جنوبي» بطل «بطولة زعبيل للميل».

وعن «ارتجال»، قال سالم السبوسي، إن البطل تطور مستواه عن السباق الماضي، عندما أحرز المركز الأول في الأمسية الأولى لكرنفال كأس دبي العالمي في يناير الماضي.

السبوسي وعلي الرايحي والفارس كرولي خلال تسلمهم جائزة «إرتجال» من محمد الخياط

وأضاف السبوسي، إنه سيتم التشاور مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن الوجهة المقبلة للبطل التي قد تكون سباق «ند الشبا تيرف» للسرعة في أمسية «السوبر ساترداي» يوم 10 من الشهر المقبل.

وعن «جنوبي» أكد سالم السبوسي، أن البطل قاتل خلال السباق، وأثبت جدارته بقوة، وهو حصان متطور، مضيفاً بأن «جنوبي» قد يبقى على ذات المسافة في مشاركته المقبلة عقب التشاور مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

مستوى متطور

ومن جانبه، أشاد المدرب علي راشد الرايحي، بالأداء الكبير الذي قدمه «ارتجال» بطل «ميدان للسرعة»، مضيفاً أن البطل أثبت قوته وجدارته في السباق الكبير.

وقال الرايحي، إن البطل متألق وسجله حافل بالإنجازات القوية، مشيراً إلى أن البطل قادر على مواصلة الإنجازات في السباقات المقبلة.

وجهة

سالم بن غدير: احتمال مشاركة «كابيزانو» في برج نهار

أعرب سالم بن غدير عن سعادته وفخره بالفوز الباهر الذي حققه «كابيزانو» في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، مشيداً بأدائه وتطور مستواه منذ مشاركته الأولى في «ميدان»، حيث حل في المركز الــ 15 ومن ثم تطور مستواه كثيراً في مشاركته الثانية.

سالم بن غدير يتحدث الى الفارس بارزالونا | البيان

وأضاف بن غدير في تصريحه لـ«البيان الرياضي» بأنه ينتظر تصنيفه النهائي ليحدد إمكانية مشاركته في سباق برج نهار لمسافة 1600 متر في أمسية السوبر ساترداي.

وأكد بن غدير خلال حديثه بأنه تسلم تدريب «كابيزانو» قبل شهر تقريباً، وأن مشكلته الخوف والتعرق قبل انطلاق السباق، وأنهم سيعملون لمعالجة هذه المشكلة مستقبلاً.

وأضاف بأن البطل نسله طيب، حيث ينحدر من نسل الفحل الشهير بلير نارديني.دبي - البيان الرياضي

حظ

سوداني يفوز بجائزة مسابقة الترشيحات

ابتسم الحظ لمتسابق سوداني في الفوز بجائزة الترشيحات، حيث تمكن من ترشيح 5 خيول فائزة ونال مبلغ 9405 دراهم.

وتمكن 65 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة وتم اختيار 8 أشخاص منهم لينال كل واحد مبلغ 500 درهم.

ونال جائزة مسابقة الترضية لأعلى نقاط المدرب الايرلندي بريان والجائزة مبلغ 2000 درهم.

ولم يتمكن أحد من الفوز بمسابقة سوبر هاي فايف. ولم ينجح أحد في الفوز بمسابقة الفئة المزدوجة المبكرة التي ارتفعت جائزتها للسباق المقبل لتصبح 17 ألف درهم. ولم ينجح أحد في الفوز بمسابقة الفئة المزدوجة الوسطى لتصبح الجائزة 10 آلاف درهم في السباق المقبل.

كما لم ينجح أحد في الفوز بمسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة لترتفع الجائزة إلى 45 ألف درهم في السباق المقبل.دبي - البيان الرياضي

اشادة

مايك دي كوك: «جنوبي» رائع وحقق توقعاتي

أشاد المدرب مايك دي كوك بالمستوى الباهر الذي ظهر عليه «جنوبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومكنه من الفوز بلقب الشوط الرئيسي «زعبيل للميل» بعد منافسة مثيرة في اللحظات الحاسمة والأخيرة من الشوط.

«جنوبي» بطل زعبيل للميل | البيان

وقال دي كوك إن مستوى البطل تطور كثيراً بالمقارنة مع مشاركته الأولى في ميدان يوم 18 يناير الماضي، حيث حل في المركز 12 خلف فاتنة، وثم جاء ثانياً في مشاركته الثانية، ومن ثم توج بطلاً لسباق الفئة الثانية، وهذا رائع.

وأضاف بأن هذا الفوز حقق توقعاته بعد ظهور البطل بمستوى متطور في تدريباته الأخيرة.دبي - البيان الرياضي

تقدير

سعيد بن سرور: راضٍ عن أداء «ليش لا»

أشاد سعيد بن سرور، مدرب جودلفين، بالأداء الذي قدمه المهر «ليش لا» في شوط بطولة «دبي ملينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر، بالرغم من خسارته بفارق ضئيل عن البطل «فولكسوود» لجودلفين الذي حسم صراع اللقب في اللحظات الأخيرة.

سعيد بن سرور يتحدث مع الفارس اويسن ميرفي

وقال بن سرور، في تصريح لـ«البيان الرياضي»: «إنه راضٍ عما ظهر عليه «ليش لا» في السباق، حيث كان متصدراً للسباق في المراحل الأولى، ولكن «فولكسوود» كان الأفضل فاستحق الفوز باللقب».

وأضاف قائلاً: «إن «ليش لا» نسله طيِّب، فأبوه الفحل الشهير «ستريت كراي»، وقد قدم عروضاً باهرة خلال مشاركاته السابقة في أوروبا وميدان، حيث حقق الفوز في آخر مشاركاته». وأشاد سعيد بن سرور بأداء خيول جودلفين في الكرنفال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث ظهرت بمستوى رائع ومشرّف.دبي - البيان الرياضي