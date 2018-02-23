تنافس مثير في بطولتي جبل علي «ستيكس» و«السرعة»

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، يقام نهار ومساء اليوم «سباق الوصل»، أغلى سباقات موسم «المضمار العائلي»، والذي تحول إلى مهرجان حاشد للفروسية، يشتمل على 6 أشواط، من بينها بطولتا «جبل علي للسرعة وجبل علي ستيكس»، بالإضافة للفعاليات المصاحبة والفقرات الشيقة التي أعدتها اللجنة المنظمة، بقيادة المهندس شريف الحلواني مدير المضمار.

ويصل مجموع جوائز السباقات إلى مليون و345 ألف درهم، موزعة على الأشواط الستة، بمشاركة 64 خيلاً، ويأخذ الشوطان الثالث والخامس أهمية كبرى، حيث يمثلان شوطي البطولتين، بجائزة مالية نصف مليون درهم لكل شوط.

جبل علي ستيكس

وتشارك 8 خيول في بطولة جبل علي ستيكس «الشوط الثالث» لمسافة 1950 متراً، برعاية «ديرنزتاون»، على رأسها «توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب جوبي سيلفرتنام وقيادة الفارس كريستوفر هايس، و«شمال نبراس» المملوك لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية، تحت إشراف المدرب دووغ واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس، وكان «شمال نبراس» حقق الفوز بلقب بطولة جبل علي للميل الشهر الماضي في جبل علي، وينافسه بقوة، المدرب سالم بن غدير القوي «انتر كونكشن» لمالكه ماجد المرزقي، ويقوده سلفستر دي سوزا، و«منتسرات» لأحمد غليطة لمهيري، وقيادة تاغ أوشي، و«جالس» لمالكه محمد فاروق، ويقوده زافير زياني.

كما يشارك أيضاً «فيرير» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن، و«روثنبيرغ» لفريق بايرلي تحت إشراف المدرب هلال العلوي وقيادة كوسجراف، و«مصباح» لنقابة الإمارات للسباقات، تحت إشراف دووغ واتسون وقيادة سام هتشكوت.

جبل علي للسرعة

سيكون الشوط الخامس برعاية «إسطبلات شادويل» لمسافة 1000 متر، وهو شوط بطولة جبل علي للسرعة، بمشاركة 8 خيول، هي «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، و3 من خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، هي «فاروق» تحت إشراف المدرب أروين شاربي وقيادة أنطونيو فريزو، و«طنين» تحت إشراف ماريا ريتشي وقيادة فرناندو جارا، و«وادي» تحت إشراف دووغ واتسون وقيادة جيم كراولي، وتدفع إسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بـ «يونايتد كلر»، تحت إشراف جوبي سيلفرتنام وقيادة كريستوفر هايس، ويدفع فريق بور سلي، تحت إشراف المدرب راشد بور سلي، بـ «وندر أوف»، ويقوده تاغ أوشي، و«يارد لاين» بقيادة سام هتشكوت، فيما يدفع فريق بايرلي بـ «شيلونج»، تحت إشراف هلال العلوي وقيادة باتريك كوسجراف.

وتتجدد المواجهة في هذا الشوط بين «فاروق» و«هاي أون لايف»، فالأخير تفوق على الأول في آخر لقاء بينهما، وأوقف مسلسل انتصاراته في مضمار جبل علي، ثم شارك «هاي أون لايف» المنتشي بهذا الفوز بميدان، قبل 10 أيام، محققاً فوزاً ثانياً.

الشوط الأول

وتبدأ الإثارة مبكراً في الشوط الأول، برعاية «الساحل للمقاولات» لمسافة 1950 متراً تكافؤ، بمشاركة 10 خيول قوية، يبرز منها «تريدس مان»، تحت إشراف دوغ واتسون وقيادة باتريك دوبس، الفائز في جبل علي مرة، ووصيف مرة أخرى، كما أنه كان ثالثاً في آخر مشاركة له بميدان، وهناك أيضاً «فلاشي سنابر»، تحت إشراف ساتيش سيمار وقيادة تاغ أوشي، ويقود ريتشارد مولن «بيلجريمز تريجر»، ويأمل «البارز» تحت إشراف أحمد بن حرمش وقيادة دي سوزا، في العودة سريعاً للانتصارات، بعد تأخره الأخير في مضمار أبوظبي، وكان قبلها قد حقق فوزاً رائعاً في جبل علي، لكن الخطورة ربما جاءت من «بوا دو بولون»، تحت إشراف سالم بن غدير وقيادة زافير زياني، ولا يمكن تجاهل «غافروش»، تحت إشراف ماريا ريتشي وقيادة فرناندو جارا، الفائز في آخر مشاركات بجبل علي.

الشوط الثاني

وتتواصل الإثارة في الشوط الثاني، برعاية «الشعفار للاستثمار» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 13 خيلاً، ويسعى الجواد «كويس»، تحت إشراف المدرب هلال العلوي وقيادة كوسجراف، لمواصلة عروضه القوية، وتحقيق فوزه الثاني من ثالث مشاركة بالدولة، حيث خسر المركز الأول بفارق ضئيل في الأولى بالعين، ثم حقق فوزاً مستحقاً في جبل علي في مشاركته الأخيرة.

لكن المنتشي بفوزه الأخير في جبل علي «هوكر»، تحت إشراف دووغ واتسون وقيادة باتريك دوبس، لن يكون صيداً سهلاً، فهو يسعى لتحقيق الفوز الثالث هذا الموسم، وبنفس الحظوظ، يدخل منافساً بقوة «مورفيلد»، تحت إشراف راشد بورسلي وقيادة روزاليس، كما أن «سترونج كمستري» تحت إشراف خليفة مطر النيادي وقيادة برناردو بينيرو، يعتبر منافساً قوياً، فهو يسعى لاستعادة نغمة الفوز، فقد حل وصيفاً في مشاركته الأخيرة قبل أسبوعين، لكن الخطورة ربما تأتي من «انتولد سيكرت»، تحت إشراف سالم بن غدير وقيادة زافير زياني، الفائز من قبل في جبل علي.

الشوط الرابع

يقام الشوط الرابع برعاية «بنك دبي التجاري»، بمشاركة 12 خيلاً لمسافة 1200 متر، وتبدو الحظوظ متساوية في وجود «ون سيزون»، تحت إشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن، الفائز بميدان، وهذه تجربته الأولى بمضمار جبل علي، وينافسه بقوة «قادرية»، بإشراف هلال العلوي وقيادة كوسجراف، فقد كان وصيفاً في مشاركته الأخيرة بجبل علي.

وهناك«غولدن غراوند» تحت إشراف أحمد بن حرمش وقيادة دي سوزا، و«تول أوف فاير»، بإشراف واتسون وقيادة باتريك دوبس.

الشوط الختامي

ويختتم «سباق الوصل» بالشوط السادس، برعاية «مجموعة شركات بيم» لمسافة 1400 متر، بمشاركة 12 خيلاً، وهو شوط المبتدئة عمر 3 سنوات وما فوق، ويبرز من خيول هذا الشوط «بدافيا» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، تحت إشراف ساتيش سيمار وقيادة باتريك كوسجراف، و«لافسبين»، تحت إشراف سيمار أيضاً وقيادة ريتشارد مولن، والذي خسر المركز الأول بفارق ضئيل في مشاركته الوحيدة في جبل علي قبل نحو 6 أسابيع، وينافس أيضاً «برجيل» تحت إشراف خليفة النيادي وقيادة برناردو بنيرو، و«بيرفكت سينس»، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة دي سوزا.

ترشيحات البيان

الشوط الأول: تريدس مان

الشوط الثاني: كويس

الشوط الثالث: شمال نبراس

الشوط الرابع: قادرية

الشوط الخامس: فاروق

الشوط السادس: ليب أوف هوب

ترشيحات الخبراء

الشوط الأول: بيلجريمز تريشر

الشوط الثاني: هوكر

الشوط الثالث: فيرير

الشوط الرابع: غولدن غراوند

الشوط الخامس: هاي أون لايف

الشوط السادس: شورت ديستانس

ترشيحات الملاك

الشوط الأول: بوا دو بولون

الشوط الثاني: مورايفيلد

الشوط الثالث: انتركونكشن

الشوط الرابع: ون سيسونز

الشوط الخامس: شيلونج

الشوط السادس: لافاسبين

77

تم رصد 77 ألف درهم جوائز نقدية للجمهور اليوم من بينها مبلغ 57 ألفاً و500 درهم لجوائز ترشيحات الجمهور للخيول الفائزة، منها الجائزة الكبرى 37 ألفاً و500 درهم بالإضافة لترشيحات كل شوط بقيمة 3 آلاف درهم مع استثناء الشوط الثالث بقيمة 5 آلاف درهم، وهناك مسابقة أجمل الخيول مظهراً بقيمة 8 آلاف درهم مقدمة من بطولة دبي الدولية للجواد العربي.

18000

خصصت إدارة مضمار جبل علي 18 ألف هدية للجمهور تقدم لكل الحضور عند البوابات وذلك ضمن الاحتفال بسباق الوصل اليوم الذي تحول إلى مهرجان كبير تتخلله العديد من الفقرات، وتتنوع الهدايا لكل الفئات، تقديراً من إدارة المضمار للجمهور الوفي، وتتواصل المفاجآت السارة للجمهور داخل المضمار من خلال السحوبات على القسائم المجانية وجوائز الترشيحات.

1345000

يصل مجموع جوائز الأشواط الستة إلى مليون و345 ألف درهم، منها مليون درهم للشوطين الثالث والخامس من «إسطبلات شادويل وديرنزتاون» و110 آلاف درهم للشوط الرابع من «بنك دبي التجاري» و90 ألف درهم للشوط الأول من «الساحل للمقاولات» و80 ألف درهم للشوط الثاني من «الشعفار للاستثمار» و65 ألف درهم للشوط السادس من «شركات بيم».