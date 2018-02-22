«باي أوف بويتس» و«دريم كاسل» لجودلفين جاهزان للمنافسة

يسعى كل من «باي أوف بويتس» و«دريم كاسل» لجودلفين، لتحقيق أول فوز بسباق من الفئة الثانية، من خلال المنافسة في زعبيل مايل في مضمار ميدان، اليوم، وهو أحد ثلاثة سباقات مسافة الميل على الأرض العشبية، في الحفل الثامن من كرنفال كأس دبي العالمي.

وشارك «باي أوف بويتس» (شارلي أبلبي/‏‏ويليام بيوك) مرتين هذا الموسم، على مسافة 9 فيرلونغ في ميدان، حيث أظهر قدرات تحملية في آخر مشاركة، وحل وصيفاً للجواد «بن بطل» بفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول، في سباق الراشدية .ومن جانب آخر، يسعى الجواد «دريم كاسل» (سعيد بن سرور /‏‏ بات كوسغريف)، الذي حل خامساً في سباق الألفي غينيز، لتحقيق الفوز بسباق زعبيل مايل، وذلك بعد أدائه القوي بسباق قلعة الفهيدي (ج 2) على مسافة 7 فيرلونغ، يوم 1 فبراير، حيث حل ثالثاً.

ويشهد سباق زعبيل مايل، مشاركة 10 خيول، أبرزها الجواد الأسترالي «ويسكي بارون»، الفائز بسباق الفئة الأولى في جنوب أفريقيا، وبطل العام الماضي «شامبيونشيب»، و«جنوبي» وصيف سباق قلعة الفهيدي.

وقال شارلي أبلبي: «يمتاز «باي أوف بويتس» دائماً بالانتقال السلس في السباقات، ونأمل أن تكون الوتيرة السريعة على مسافة الميل من صالحه».

وقال سعيد بن سرور: «خيب «دريم كاسل»، الآمال بعض الشيء، في مشاركتيه هذا الموسم حتى الآن، ويظهر دائماً مستوى طيباً في تدريباته الصباحية، كما ركض بشكل جيد، عندما حل خامساً على هذه المسافة بسباق الألفي غينيز».

«وهو جواد مكتمل اللياقة، وجاهز للمشاركة، وآمل ألا يكون لديه عذر هذه المرة».