«جبل علي» يعلن تفاصيل أغلى سباقات الموسم

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات «المضمار الأصفر» عن تفاصيل أغلى سباقات الموسم الحالي في «جبل علي» يوم الجمعة المقبل تحت اسم «سباق الوصل» بمجموع جوائز تبلغ مليوناً و345 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة نهار أمس بقاعة المؤتمرات في مضمار جبل علي، بحضور سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمهندس شريف الحلواني نائب مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير المضمار وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل ومحمد بني حماد ممثل عن «بنك دبي التجاري» وباسم زكريا ممثل «الشعفار للاستثمار» ومحمد حمادة ممثل «الساحل للمقاولات» وريتشارد كي بيثان ممثل «مجموعة شركات بيم».

ويعتبر «سباق الوصل» الأكثر أهمية هذا الموسم لكونه يضم بطولتين من البطولات الثلاث الكبرى في الموسم وهما «جبل علي ستيكس وجبل علي للسرعة» اللتان تبلغ مجموع جوائزهما مليون درهم، ويشهد السباق 6 أشواط من بينها شوطا البطولتين، وقررت اللجنة المنظمة تحويل السباق إلى مهرجان خاص، تم فيه رفع قيمة الجوائز للجماهير بكافة أنواعها في الترشيحات والسحوبات، وتم الإعلان عن كافة تفاصيل المهرجان والرد على أسئلة الإعلاميين.

«شادويل» و«ديرنزتاون»

وقدم سالم السبوسي خلال كلمته في المؤتمر أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على مواصلة رعايته للسباقات في المضمار العائلي من خلال رعاية «إسطبلات شادويل» و«ديرنزتاون» شوطي البطولتين «جبل علي للسرعة وجبل علي ستيكس».

ووجه الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار العائلي، على اهتمام سموه المتواصل مما انعكس إيجاباً على تطور السباقات وارتباط الجمهور بالمضمار الأصفر، وتمنى التوفيق للجميع في أحد أكبر السباقات في الموسم.

ورد السبوسي على سؤال «البيان الرياضي» حول مدى رضاهم عن النتائج التي حققتها خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم هذا الموسم في مضمار جبل علي، حيث أوضح أن السباقات تختلف من مضمار إلى آخر وحسب نوعية الخيل في كل سباق، مشيراً في ذلك للنتائج الجيدة التي حققتها خيول سموه في مضمار ميدان، وتوقع السبوسي الحصول على نتائج أفضل في مضمار جبل علي في السباقات المقبلة «3 سباقات».

بنك دبي التجاري

كما تحدث محمد بني حماد، معرباً عن سعادتهم في «بنك دبي التجاري» في التواجد ضمن رعاة السباق التاسع في الموسم، وقال إن ارتباط البنك بمضمار جبل علي بدأ منذ سنوات ضمن الاهتمام بدعم ورعاية الرياضة عموماً والفروسية على وجه الخصوص، وقدم بني حماد الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم واللجنة المنظمة في مضمار جبل علي على إتاحتهم الفرصة لبنك دبي التجاري ليكون بين شركاء المضمار في رعاية السباقات.

«الشعفار للاستثمار»

ونقل باسم زكريا ممثل مجموعة الشعفار للاستثمار تحيات رئيس مجلس الإدارة علي عبد الله الشعفار، وشكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لما وصلت له رياضة الفروسية في الدولة من تطور في كافة المستويات، كما قدم الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي وللجنة المنظمة.

وأكد حرص مجموعة الشعفار للاستثمار على دعم كافة المجالات، وخاصة الرياضة، معرباً عن فخرهم في الارتباط بمضمار جبل علي لسنوات طويلة، وقال إن المضمار حقق نجاحات كبيرة وسمعة عالمية نتيجة للاهتمام الإعلامي الذي تحظى به السباقات في كل موسم.

«الساحل للمقاولات»

وجدد محمد حمادة ممثل «الساحل للمقاولات» الشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مؤسس مضمار جبل علي، مشيراً إلى أن المضمار حقق نجاحات ملموسة على مدار 26 عاماً، وقدم الشكر للمهندس شريف الحلواني على إتاحته الفرصة للشركة للمشاركة للمرة الرابعة هذا الموسم في رعاية أشواط السباقات، وقال إن «الساحل للمقاولات» هي إحدى شركات خالد وخليفة النابودة تعتبر نفسها جزءاً من عائلة مضمار جبل علي.

مجموعة بيم

وأعرب ريتشارد كي بيثان من مجموعة شركات بيم عن سعادتهم بالتواجد في مهرجان الجمعة المقبل وقال إن الفروسية في الإمارات حققت قفزات كبيرة بفضل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن مضمار جبل علي جزء من هذه المنظومة المتفردة في رياضة الفروسية، وأن شركتهم تفخر كثيراً بأن تكون ضمن الرعاة.

البسطي وابن غدير ودوبس في الصدارة بجبل علي

أعلن ياسر مبروك عن تزعم محمد خليفة البسطي قائمة ترتيب الملاك في سباقات جبل علي حيث احتلت خيوله المركز الأول 6 مرات والمركز الثاني 4 مرات والثالث 3 مرات.

ويأتي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثاني برصيد الفوز 5 مرات بالمركز الأول.

واحتل سالم بن غدير المركز الأول في صدارة ترتيب المدربين حيث احتل المركز الأول 10 مرات والثاني 8 مرات وتلاه في المركز الثاني المدرب دوغ واتسون باحتلاله المركز الأول 8 مرات والمركز الثاني 6 مرات والثالث 6 مرات.

وجاء المدرب هلال العلوي في المركز الأول 8 مرات والثاني مرتين والثالث مرتين.

ويأتي بعده ساتيش سيمار برصيد الفوز 7 مرات بالمركز الأول و12 مرة بالمركز الثاني. وتصدر باتريك دوبس قائمة ترتيب الفرسان حيث احتل المركز الأول 8 مرات والثاني 5 مرات والثالث 4 مرات. وجاء باتريك كوكجريف في المركز الثاني برصيد الفوز 8 مرات بالمركز الأول و3 مرات بالمركز الثاني و3 مرات بالمركز الثالث.

ياسر مبروك: 64 خيلاً في أغنى سباقات المضمار العائلي

أكد ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل أن سباق الوصل التاسع يعتبر الأغنى والأغلى في روزنامة سباقات المضمار العائلي حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية مبلغ مليون و345 ألف درهم حيث تبلغ جائزة «جبل علي ستيكس» 500 ألف درهم و«جبل علي سبرينت» 500 ألف درهم.

ويشهد شوط «جبل علي ستيكس»، مشاركة بطل وثالث وخامس السباقات في العام الماضي وهم: «فرير»، «فمال نبراس» و«مصباح». ويشهد «جبل علي سبرينت» مشاركة ثالث وخامس العام الماضي وهما المرشح الأول «هاي أونه لاين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم و«يونايتد كولر» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

كما أعلن مبروك عن مشاركة 64 خيلاً في الأشواط الستة للسباق ويعتبر الشوط السادس والأخير للخيول المهجنة المبتدئة لمسافة 1400 متر ويتنافس خلاله 13 خيلاً.

مفاجآت سارة وفقرات متنوعة تنتظر الجمهور

تحويل السباق إلى مهرجان كبير

كشف المهندس شريف الحلواني نائب مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي عن ترتيبات خاصة في «سباق الوصل»، جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي أمس نيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حيث تقدم بالشكر لجميع رعاة السباقات.

وخص في ذلك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية لما قدمه سموه من دعم متواصل لمضمار جبل علي، مشيراً إلى استمرار الدعم السخي لسموه في «سباق الوصل» يوم الجمعة المقبل، حيث تقوم إسطبلات سموه برعاية البطولتين الرئيستين «جبل علي ستيكس وجبل علي للسرعة» بجوائز مليون درهم مقسمة على البطولتين بالتساوي.

كما شكر ميرزا الصايغ مدير مكتب سموه لما يقوم به من متابعة احترافية ونقل فكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأوضح الحلواني أن اللجنة المنظمة وتقديراً منها للدعم الذي يقدمه سموه، قررت تحويل سباق الوصل إلى مهرجان حاشد تتنوع فيه الفقرات وتزيد فيه الجوائز وبهذه المناسبة يقدم المضمار العائلي سيارة إضافية أخرى للجمهور ليكون السحب على سيارتين بدلاً من واحدة، كما تقرر رفع قيمة الجوائز النقدية المرصودة للجمهور إلى 77 ألف درهم.

وثمن الحلواني الدور الذي تقوم به هيئة الإمارات لسباق الخيل والذي انعكس على تطور السباقات وجاهزية المضمار الأصفر، وأثنى الحلواني على الدور الذي يقوم به الإعلام بمختلف وسائطه وخص في ذلك قناة «دبي ريسينج» على تغطيتها المميزة.

وقدّم الشكر كذلك لجماهير المضمار العائلي التي لم تتوانَ في الحضور ومتابعة السباقات للاستمتاع بما يقدم في جميع الفعاليات، وتمنى لهم الاستمتاع في «يوم شادويل».

وقال المهندس شريف الحلواني إن شراكة مضمار جبل علي مع الشركات المساندة مستمرة في تقديم 130 جائزة عينية ونقدية في السحوبات على الكوبونات المجانية كما سيتم تقديم 18 ألف هدية عند بوابات الدخول لجميع الحضور من كل الفئات، وتوجه بالشكر إلى جميع الشركات المشاركة في دعم السباقات ورعايتها.

فقرات متنوعة

أوضح المهندس شريف الحلواني أن هناك عروضاً شيقة يشهدها مهرجان الجمعة من بينها عرض في المظلات لمدة ربع ساعة بعد زيادة فترة الراحة بين الشوطين الثالث والرابع، وتمنى استمتاع الجمهور بمختلف العروض التي تقدم ومن بينها المفاجآت التي تم إعدادها لإسعاد الجميع.