ثلاثية لخيول جودلفين و «برومسينج رن» تتوّج بلقب «بلانشين»

واصل فريق جودلفين عروضه القوية بتسجيله ثلاثية في الأمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العالمي، والذي أقيم بمضمار «ميدان» العالمي يوم الأول من أمس، برعاية شركة «عزيزي» للتطوير العقاري.

وكانت بداية انتصارات الإسطبل الأزرق، عبر البطل «بكارات» الذي حقق لقب الشوط الأول، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وجاء الفوز الثاني عبر «برومسينج رن» في الشوط الخامس «بطولة بلانشين»، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، بينما اختتم «بلير هاوس» سلسلة انتصارات جودلفين في الشوط السادس، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ثنائية رائعة، عبر «هيفي ميتال»، الذي اقتنص لقب الشوط الثالث «بطولة فاير بريك ستيكس»، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، و«يالتا» الذي ظفر بالشوط الرابع، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحقق «باروت» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، لقب الشوط الثاني، بقيادة الفارس كريستوف سومليون وإشراف المدرب مايك دي كوك، بينما فجر «أوه ذيز إيز أص» لفريق «والوب»، المفاجأة، باقتناصه لقب الشوط السابع الأخير.

«بكارات» بطل الافتتاحي

حقق «بكارات» لجودلفين، لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، برعاية «عزيزي ريفييرا»، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.09.90 دقيقة، وبفارق 3 أطوال عن الوصيف «فاتنة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ديفيد هايس.

وحل في المركز الثالث «سير ماكسيمليان» لبول وايلدز، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب آيان وليامز.

شارك في الشوط 5 خيول قوية، وعقب ختام الشوط، قام فؤاد عزيزي نائب الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي» للتطوير العقاري، بتسليم الجائزة للمدرب شارلي آبلبي.

«باروت» بطل الثاني

اقتنص «باروت» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، برعاية «عزيزي عالية»، والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب مايك دي كوك، مسجلاً زمناً قدره 1.50.36 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «مزدوج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدربة ماريا ريتشي.

وجاء في المركز الثالث «أزمام» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس جيسوس روزاليس وإشراف المدربة ماريا ريتشي.

شارك في الشوط 14 خيلاً قوياً، وانصبت الترشيحات نحو البطل «باروت»، حيث رشحه 1817 شخصاً.

وعقب ختام الشوط، قام جواد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي» للاستثمارات، بتتويج أبطال الشوط.

«هيفي ميتال» بطل «فاير بريك»

حقق «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث «بطولة فاير بريك ستيكس» لمسافة 1600، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.36.74 دقيقة، وبفارق 9 أطوال وثلاثة أرباع الطول، عن الوصيف «كوزمو شارلي» لمالكه رمضان قاديروف، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون. وحل في المركز الثالث «فانتاستيك فور» لمالكه عبد الإله عبد العزيز الموسى، بقيادة الفارس برنارد فايدرب وإشراف المدرب نيل بروس.

شارك في الشوط 6 خيول قوية، وانصبت الترشيحات نحو البطل «هيفي ميتال»، حيث رشحه 3733 شخصاً.

وعقب ختام الشوط، قام موريس عزيزي رئيس مجلس إدارة شركة «عزيزي» للتطوير العقاري، بتسليم جائزة الفوز لمحمد سلطان السبوسي، والمدرب سالم بن غدير، والفارس مايكل بارزالونا.

«يالتا» نجم الرابع

اقتنص «يالتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، برعاية «عزيزي مينا»، والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.10.96 دقيقة، وبفارق 5 أطوال عن الوصيف «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وجاء في المركز الثالث «ستند» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون.

شارك في الشوط 8 خيول، وانصبت الترشيحات نحو البطل «يالتا»، حيث رشحه 2083 شخصاً.

عقب ختام الشوط، قام سانديب جاشوال نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة «عزيزي» للتطوير العقاري، بتسليم كأس الفوز لمحمد سلطان السبوسي، ويوسف أحمد.

«برومسينج رن» بطلة «بلانشين»

حققت «برومسينج رن» لجودلفين لقب الشوط الخامس «بطولة بلانشين» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، برعاية «عزيزي» للتطوير العقاري، والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلة زمناً قدره 1.49.79 دقيقة، وبفارق رأس عن الوصيف «فيوريا كروزادا» لمالكه افاز إسمويلوف، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب إروين شاربي.

وحل في المركز الثالث «أوبال تيارا» لمالكه الفيلي فولي وشركة سويت، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب ميك شانون.

شارك في الشوط 7 خيول قوية، وانصبت الترشيحات نحو البطل «برومسينج رن»، حيث رشحه 4307 أشخاص.

وعقب ختام الشوط، قام موريس عزيزي رئيس مجلس إدارة شركة «عزيزي» للتطوير العقاري، بتسليم جائزة الفوز لتوني هاورث، والمدرب سعيد بن سرور، والفارس باتريك كوسجراف.

«بلير هاوس» يقتنص السادس

اقتنص «بلير هاوس» لجودلفين، لقب الشوط السادس لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، برعاية «عزيزي فكتوريا»، والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.48.73 دقيقة، وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول، عن الوصيف «ماونتين هنتر» لجودلفين، بقيادة الفارس كريستوف سومليون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

شارك في الشوط 12 خيلاً، وانصبت الترشيحات نحو الوصيف «ماونتين هنتر»، حيث رشحه 2390 شخصاً، بينما رشح 1365 شخصاً، البطل «بلير هاوس».

وعقب ختام الشوط، قام فؤاد عزيزي نائب الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي» للتطوير العقاري، بتسليم جائزة الفوز للمدرب شارلي آبلبي.

«أوه ذيز إيز أص» مسك الختام

حقق «أوه ذيز إيز أص» لفريق «والوب»، لقب الشوط السابع الأخير، لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، برعاية «عزيزي شيستا»، والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف دولار، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.23.62 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «توب إسكور» لجودلفين، بقيادة الفارس كريستوف سومليون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل في المركز الثالث «فان دير ديكن» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وعقب ختام الشوط، قام جواد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي» للاستثمارات، بتتويج أبطال الشوط.

أداء

أشاد الفارس جيمس دويل بالأداء الكبير الذي قدمه «بلير هاوس» بطل الشوط السادس. وقال «كانت الوتيرة عالية في بداية السباق، ولذلك جربت حظي معه بعض الشيء بالتمركز في الخلف، واستمتع بلير هاوس فعلاً بالركض إلى جهة السياج الداخلي المغطى بالخيول. وأضاف وفي كل مرة أطلب منه، كان يعطيني المزيد، ووصلت إلى الصدارة سريعاً، ولكن عليك اغتنام الفرص حينما تلوح، ونجح في تسريع الوتيرة بشكل جيد حقاً، وهو جواد راغب في السباقات.

سعيد بن سرور: «برومسينج رن» إلى سباق «جبل حتا»

أشاد المدرب سعيد بن سرور، بالأداء الكبير الذي قدمته «برومسينج رن» عبر الفــوز بلقب الشوط الخامس «بطولة بلانشين» خــلال الأمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العـــالمي.

وقال سعيد بن سرور، إن «برومسينج رن» تطور مستواها بشكل كبير، وقدمت أداء رائعاً خلال السباق.

وأضاف ابن سرور قائلاً لا تظهر «بروميسنغ رن» أي أداء لافت في التدريبات الصباحية إطلاقاً، ولكن حينما وضعت عليها السرج، أظهرت حيوية أكبر.

وقال ابن سرور، إن البطلة كانت متحفزة بعض الشيء خلال السباق، ولكن بات كوسغريف يعرفها تماماً وأحسن التعامل معها، ووضعها قريباً من الصدارة، وهذا ما ناسبها، وتتمتع الفرس بسرعة تكتيكية وأنهت سباقها بشكل جيد.

وأعلن ابن سرور، أن وجهة البطلة «بروميسنغ رن» ستكون سباق «جبل حتا» في أمسية «سوبر ساترداي» يوم 10 من الشهر المقبل، وبعدها «دبي تيرف» في أمسية كأس دبي العالمـي.

صراع شرس

ومن جانبه، أكد باتريك كوسجراف أن السباق كان مشوشاً بعض الشيء، وحاولنا انتزاع الصدارة ولكن «تيامه» لم تسحبني إلى المسافة الكافية التي كنت أتطلع لها، وأصبحتُ في المقــدمة لفترة طويلة أكثر مما ينبغي.

وأضــاف قائلاً وفي الواقع، أصبحت هدفاً لجميع الأفراس، ولكنها تصدت لهم واحداً تلو الآخر، وتشبثت بالصدارة بشكل جيد في النهاية.

شارلي آبلبي: «بكارات» مرشح للمشاركة في «القوز للسرعة»

أشاد المدرب شارلي آبلبي بالأداء المبهر الذي قدمه كل من «بكارات» بطل الشوط الأول، و«بلير هاوس» بطل الشوط السادس خلال الأمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العالمي.

وعن «بكارات»، قال آبلبي: إن البطل عاد بقوة و بحالة جيدة عقب مشاركته الأولى، و التي كانت في الامسية الثانية للكرنفال ، والتي احتل فيها المركز الثاني خلف «فاتنة»، كما أن التمارين التي أداها أوائل هذا الأسبوع كانت جيدة للغاية.

أرطال إضافية

وقال آبلبي: البطل حقق فوزه بتصنيف 110 أرطال، ومن المفترض أن يحصل على عدة أرطال إضافية، ونأمل أن يسهم ذلك في حصولنا على تذكرة المشاركة في سباق القوز للسرعة في أمسية كأس دبي العالمي (31 مارس)، وسيتجه حينها مباشرة إلى ذلك السباق.

وتيرة رائعة

وعن «بليــر هاوس» قال شارلي أبلبــي: نحن سعداء لأن «بلير هاوس» استطاع أن يضع رأسه في المقدمة بعد أن احتل المركز الثاني في أول مشاركتين خاضهما هذا العام.

وأضاف: مضى السباق بشكل مناسب حيث كانت الوتيرة رائعة، وهذا ما لم يجده في المشاركتين الأخريين، وأنا مرتاح جداً للفرصة التي حصل عليها الجواد.

وأكد آبلبي أن هناك خياراً آخر محتملاً وهو المشاركة في الأمسية التاسعة لكرنفال كأس دبي العالمي، وبالتحديد سباق هانديكاب في 1 مارس المقبل .

سالم بن غدير: «هيفي ميتال» إلى «برج نهار»

أشاد المدرب سالم بن غدير، بالأداء الكبير الذي قدمه كل من «هيفي ميتال» بطل بطولة «فاير بريك ستيكس»، و«يالتا» بطل الشوط الرابع، والمملوكان لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم. وعن أداء «هيفي ميتال»، أكد سالم بن غدير، أنه لم يستطع الحكم على البطل عندما شارك على مسافة 1900 متر في بداية الشهر الجاري، لأنه لم يركض بالطريقة التي يحبها، خاصة أن البطل يحب أن يكون في المقدمة.

وأضاف سالم بن غدير، أن البطل أثبت كفاءته، وهذه المسافة التي يفضلها ، وكذلك التوقيت كان ممتازاً جداً، وهي من أفضل التوقيتات التي حققها البطل. وأكد سالم بن غدير، أنه سيتم التشاور مع سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لتحديد وجهة البطل المقبلة، والتي قد تكون في سباق «برج نهار» في أمسية «السوبر ساترداي»، يوم 10 من مارس. دبي- البيان الرياضي

عزيزي: رعايتنا تأتي تماشياً مع رؤية فارس العرب في الفروسية

أكد موريس عزيزي رئيس مجلس إدارة شركة «عزيزي» للتطوير العقاري، أن رعايتهم للأحداث المرتبطة بعالم الخيول والفروسية، تتماشى مع رؤية فارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم وترويج هذه الرياضات، ليس محلياً فقط، بل عالمياً أيضاً.

وأضاف عزيزي، أنهم فخورين بالشراكة التي تربطهم مع ميدان، والتي ساهمت في دعم رياضة الفروسية، سواء أكانت في سباقات القدرة أو سباقات المضامير.

وقال عزيزي، إن الشركة ستواصل رعايتها لسباق «القوز للسرعة»، والذي سيقام في أمسية كأس دبي العالمي في 31 مارس المقبل . دبي - البيان الرياضي

وليام بويك: «بكارات» قادر على اقتناص لقب «القوز للسرعة»

أشاد الفارس وليام بويك، بالأداء الكبير الذي قدمه «بكارات» بطل الشوط الأول من الأمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العالمي.

وأضاف قائلاً: قفز «بكارات» بشكل جيد للغاية، ولكن بعضا من أسباب تأخره المعتاد في الخروج من البوابة كان أمراً مقصوداً، حيث إنه يقدم أداء جيدا حينما يحصل على تغطية، ولم يحصل على هذه التغطية بالفعل في أول نصف فيرلونغ، ومن ثم ركض في وتيرة طيبة خلف المتصدر، وسارت الأمور بشكل سلس للغاية من منتصف المسافة، وحقق فوزا جيدا للغاية، وهو الجواد المحبوب في الإسطبل، وبلغ تسع سنوات من العمر، ولكن يبدو في عنفوان الشباب.

وأكد بويك، أن البطل إذا شارك في سباق «القوز للسرعة» في أمسية كأس دبي العالمي بنفس هذا الأسلوب والسيناريو، سيكون منافسا بقوة على اللقب.

سوداني يكسب الجائزة الكبرى للترشيحات

ابتسم الحظ للسوداني يزيد جمال حسن سعيد في الفوز بجائزة الترشيحات الكبرى، حيث تمكن من ترشيح 6 خيول فائزة لينال مبلغ 12 ألفاً و510 درهم.

ونجح 174 شخصاً من ترشيح 5 خيول فائزة، وتم اختيار 20 منهم حيث حصل كل واحد منهم على مبلغ 500 درهم.

وفاز 9 أشخاص في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى ليحصل كل واحد منهم على مبلغ 1110 دراهم.

وحصل 4 أشخاص على جائزة الترضية بالنقاط حيث نالوا 50 نقطة، وتم اختيار شخصين وحصلا على مبلغ ألف درهم. ونجح 76 شخصاً في الفوز بمسابقة «السوبر فيتكا» وتم اختيار 5 أشخاص، ونال كل واحد منهم ألف درهم. دبي - البيان الرياضي