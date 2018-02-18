ثاني جولات أم الإمارات للسيدات تنطلق في سويسرا

يشهد ميدان بحيرة سانت مورتيز المتجمدة في سويسرا عصر اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الجولة الثانية من مونديال أم الإمارات للسيدات لمسافة 1600 متر، الذي يقام تحت مظلة النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام زايد، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 30 ألف يورو، حيث تشارك فيه نخبة من الخيول العربية الأصيلة وعلى صهواتها 7 من الفارسات المحترفات.

وتأتي إقامة المهرجان غير المسبوق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم.

ويسعى الجواد «داينميتس» البالغ من العمر أربع سنوات وابن الفحل «نشوان الخالدية» بقيادة الفارسة الألمانية ريبيكا دانز، لتحقيق الثنائية بعد فوزه بالجولة الأولى على كأس زايد.

وكانت المدربة الهولندية كارين فان دي بوس قد أسرجت «داينميتس» للمركز الأول، واثليت ديل دول للمركز الثاني.

ومن أبرز المرشحين للفوز الجواد «لهوب» بقيادة الفارسة المجرية سينج سوتاك، إلى جانب الجواد نيل عزيز بقيادة الفارسة البلجيكية آنا فان تروست، إلى جانب الجواد «توتاكس» بقيادة الفارسة الإيطالية فاليري توكلوني. وتسعي صاحبة الأرض الفارسة استريد ويشلجر على صهوة «لو رينال» لاقتلاع ورقة الترشيح، فيما تقود الفارسة السويدية فابيان دو غير الجواد «نيل اشال».