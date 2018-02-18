خيول رئيس الدولة تواصل تألّقها في «يوم شادويل»

واصلت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تألقها وحصلت على الثنائية في ثامن سباقات مضمار العين (يوم شادويل)، الذي جرت أحداثه أول من أمس، وذلك بتتويج الفرس (آسياد)، بكأس الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر، برعاية (جامعة الإمارات العربية المتحدة)، كما فاز الجواد (مكرم) بكأس الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر تكافؤ.

وقطعت (آسياد) بقيادة تاغ أوشيه، وإشراف إيريك ليمارتنيل، مسافة السباق في زمن قدره 2:09.54، دقيقة بفارق طول عن الوصيف المهر (صافن الريف) لإسطبلات العجبان، وقيادة فرناندو جارا،.وبدوره تفوق الجواد (مكرم) بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة تاغ أوشي، على 7 جياد، ليحل بالمركز الأول ويحصل على لقب سباق (مزارع ديرنزتاون)، حيث قطع المسافة في زمن قدره 2.05.29 دقيقة وبفارق 3.5 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد (آر بي جولياث) لفريق بايرلي.

« مكرم» توج بلقب سباق مزارع ديرنزتاون

هاتريك لخيول منصور بن زايد

نجحت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تحقيق ثلاثية سجلها كل من الجواد (ملهم) الفائز بكأس الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات لمسافة 1400 متر، والجواد (همريس) الذي إنتزع الفوز بكأس الشوط الخامس المخصص للخيول العربية الأصيلة حسب عمر ونتائج المشارك لمسافة 1600 متر، على لقب سباق (مزارع شادويل)، وأكمل الجواد (عجاج)، الثلاثية عندما توج بكأس الشوط السابع المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 4100 متر تكافؤ.

وأكتسح الجواد (ملهم) لـ« ياس لإدارة سباقات الخيل»، بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف هلال العلوي، 15 خيلاً في سباق (نو ريسك الموري)، ليفوز بالمركز الأول، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:37.48دقيقة، بفارق 22 طول عن الوصيف المهرة (رايقة)، لإسطبلات العجبان، في حين جاء بالمركز الثالث المهر(نمر) لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله».

بدوره نجح الجواد ( همريس)، في خطف اللقب الثاني بالأمسية لخيول سموه، عندما فاز تحت قيادة ريتشارد مولن، وإشراف هلال العلوي، بالمركز الأول في الشوط الخامس بمشاركة 14 خيلاً وقطع مسافة السباق في زمن قدره 1.52.49 دقيقة، بفارق أقل من نصف رأس، عن الوصيفة (إيه اف تثور) لخالد خليفة النابودة.

وأكمل الجواد (عجاج)، بقيادة إدري دي فريز، الثلاثية لخيول صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، عندما توج بكأس الشوط السابع، علي لقب الجولة الثالثة من (سلسلة سباقات ماراثون العين للتحمل)، بعد أن تمكن من كسر الزمن القياسي السباق المسجل باسم (بلد الريف)، مسجلاً زمناً جديداً قدره 5.04.42 دقائق، بفارق 10.75 أطوال عن (شامخ الوثبة).

"همريس" ينتزع لقب الفوز في الشوط الخامس

حضور رفيع المستوى

وكان السباق الثامن لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، انطلق أول من أمس، برعاية (مزارع واسطبلات شادويل وديرنزتاون) العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية وسط مشاهد رائعة، بحضور رفيع المستوى تقدمه ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ممثل مزارع وإسطبلات شادويل وديرنزتاون، وعبدالله الأنصاري، ومسعود محمد صالح ممثلا اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والدكتورة فاطمة الصايغ رئيس قسم التاريخ بجامعة الإمارات، والدكتور علي الزبيدي، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية (إيفهار) مستشار مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، بجانب عدد من الملاك ومتابعي سباقات الخيول.

وشهد السباق حشد جماهيري لافت بلغ 10000 متفرج من عشاق سباقات الخيول، بمشاركة 88 جواداً تسابقت على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 580 ألف درهم، وتألف السباق من سبعة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتضمن السباق كأس الجولة الثالثة (لسلسلة سباقات العين للماراثون).

«تبيان» تتوج بكأس «مجاني»

توجت الفرس (إيه اف تبيان) لخالد خليفة النابودة، بإشراف إرنست أورتيل وقيادة أنطونيو فريزو، بكأس الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤ، علي لقب سباق (مجاني)، بمشاركة 15 خيلاً ، برعاية (اسطبلات شاوديل)، وقطعت الفرس الفائزة مسافة السباق في زمن قدره، 1:38.32دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف (إي إس ميدان) لمحمد الأعسر.

«إيمورتالايزد» ينتزع لقب «مهيمن»

انتزع المهر (إيمورتالايزد) لإمحمد محمد نجم، وقيادة سلفستر دي سوسا، وإشراف ساتيش سيمار، كأس الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 خيلاً تنافست على لقب سباق (مهيمن)، وتفوق (إيمورتالايزد) وقطع المهر الفائز مسافة السباق في زمن قدره 2:07.86 دقيقة، بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد (برودكلوث) لفتحي السيد محمد إقزيمة.

تتويج الفائزين في ختام السباق

توج الفائزين في نهاية السباق كلٌ من ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعبدالله الأنصاري، ومسعود محمد صالح من اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومحمد عبدالله الظاهري، ويمثلون مزارع واسطبلات شادويل وديرنزتاون، والدكتورة فاطمة الصايغ رئيس قسم التاريخ بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين.

ميرزا الصايغ وعبد الله الانصاري ومسعود محمد خلال تسليم جائزة فوز «همريس»

ممتدحاً الحضور الجماهيري الكبير في يوم شادويل

ميرزا الصايغ: سعداء بالتألّق اللافت لخيول رئيس الدولة

عبّر ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حم دان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عن سعادته البالغة، وفخره واعتزازه بالتألق اللافت لخيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وحصولها على ثنائية في حفل سباق (يوم شادويل)، الذي جرى أول من أمس بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وامتدح الصايغ في تصريحات صحافية عقب نهاية السباق، المشاهد الرائعة والحضور الجماهيري الكبير الذي بلغ عدده عشرة آلاف من عشاق سباقات الخيول، وأكد أن هذا الجمهور يستحق الثناء والإشادة لاهتمامه وحرصه على متابعة السباقات، وقال: هذا جمهور رائع ويستحق أكثر مما نقدمه له مقابل وفائه واهتمامه للفروسية والخيل.

وأثناء تصريحاته لوسائل الإعلام، تلقى الصايغ مكالمة هاتفية من سمو الشيخ محمد بن خليفة رئيس نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وبسؤاله عما قاله له سموه، أوضح أنه تقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكاً أن نادي العين يفخر برعاية اسطبلات سموه للسباقات، وأشار إلى أنه نقل لسمو الشيخ محمد بن خليفة، سعادة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم برعاية السباق الثامن لمضمار نادي العين.

حضور جماهيري غفير لسباق العين

وتقدم ميرزا الصايغ بالشكر إلى اللجنة المنظمة لسباقات نادي العين وأشاد بنجاحاتها وحسن إدارتها للسباقات، الأمر الذي نقل المضمار إلى قمة النجاح ليصبح أحد أهم الوجهات لجمهور السباقات، وأكد أن إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شادويل فارم وشادويل وديرنزتاون، رعت 6 أشواط بالإضافة إلى شوط واحد رعته جامعة الإمارات التي تعتبر إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة والعريقة بالدولة، وأوضح أن هذه السباقات توفر منصة جيدة للترويج لهذه الإسطبلات، بما يحقق مردوداً إيجابياً كبيراً على المستوى الإعلامي والاقتصادي عبر الإعلان عن الفحول المميزة العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في بريطانيا وايرلندا والولايات المتحدة الأميركية، وقال: من المؤكد أن الملاك والمربين يسعدهم أن يشاهدوا هذه الفحول تركض وتتسابق وتفوز، وإذا كان لديهم أفراس فيمكن أن يرسلوها لنا للتشبية أو بإرسالها إلى مستشفى الخيول بالشارقة والذي يحتوى على عينات البول التابعة لفحول سموه.

الرحماني يشيد بالدعم

توجه فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «أفهار» نائب رئيس اللجنة المنظمة المشرف العام لسباقات مضمار نادي العين بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على تكرمه بدعم سباقات نادي العين عبر رعاية جميع أشواط السباق للعام الثالث على التوالي. وأشاد بدعم شادويل ونجاحات سباقات مضمار نادي العين التي تحققت بفضل الدعم اللامحدود وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.