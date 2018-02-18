72 خيلاً تتنافس على 565 ألف درهم بمضمار أبوظبي اليوم

ينظم نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم حفل سباقه رقم 11 في الموسم الحالي والذي يتألف من 7 أشواط وتكون ضربة البداية على مضمار النادي عند الرابعة والنصف مساء، ويشارك في الحفل 72 خيلاً تتنافس على جوائز بقيمة 565 ألف درهم.

ويبرز الشوط الخامس في الحفل على لقب سباق نادي أبوظبي الذهبي للفروسية لمسافة 1600 متر بمشاركة 6 من نخبة الخيول ، ومن الخيول المرشحة للقب «حمزة» لصاحب السمو رئيس الدولة، و«الترياق» لإسطبلات العجبان و«إيه إف سند» لخليفة مطر النيادي.

وفي الشوط الأول على لقب سباق حبشان لمسافة 1400 متر الذي يشارك فيه 9 خيول ، تبرز عدد من الخيول المميزة من بينها «إيه إف الألمع» و«إيه إف أشهم» لخالد خليفة النابودة و«جولد كريست» لإسطبلات العجبان والذي يعتبر أقوى المرشحين للقب.

أما في الشوط الثاني على لقب سباق السمحة لمسافة 1600 متر بجوائز مالية قيمتها 80 ألف درهم سيكون التنافس قوياً بين 16 خيلاً، أبرزها «ميدان دي بون» و«جوري» لصاحب السمو رئيس الدولة، و«نجمة» للخيالة السلطانية العمانية. ويتواصل الحفل في الشوط الثالث على لقب سباق كلاسيكية المهرات لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية قيمتها 100 ألف درهم، ويبرز في هذا الشوط «إيه إف شرسة» لخالد النابودة .

وفي الشوط الرابع على لقب سباق بطولة الإمارات الكلاسيكي للمهور لمسافة 1600 متر تشارك فيه 9 خيول. وفي ختام الحفل يقام الشوط السابع الذي يجذب الأنظار على لقب سباق الظفرة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2400 متر والذي تتنافس فيه 16 خيلاً .