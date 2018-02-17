«غولد تاون» بطل 2000 جينيز الإماراتي و«بست سوليوشن» نجم الثاني

واصلت خيول جودلفين تألقها في كرنفال كأس دبي العالمي برعاية «الطاير للسيارات»، حيث سجلت ثلاثية في السباق الذي أقيم أول من أمس بمضمار «ميدان» العالمي.

وانتزع «غولد تاون» لقب 2000 جينيز الإماراتي لمسافة 1600 متر، وبهذا يجمع «جودلفين» الفوز بسباقي 1000 جينيز و 2000 جينيز في كرنفال 2018.

وحقق «بست سوليوشن» لجودلفين توقعات الجمهور بانتزاعه لقب الشوط الثاني بجدارة فيما أضاف «دونت جيف أب» لقبه الثاني في «ميدان» بانتزاعه الفوز بالشوط الثالث لمسافة 2000 متر.

وفاجأ «هاي أرون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، الجمهور في الشوط الرابع بتفوقه على الأقوياء بجدارة.

وحقق «باديس داي» لمزرعة «كوارتر موون» لقب الشوط الأول «بطولة مزرعة الروية» لمسافة 1600 متر.

وحقق «هورس دي كومبات» المفاجأة في الشوط السابع والأخير بانتزاعه اللقب بقيادة أويشن ميرفي.

«باديس داي» بطل « الروية»

باديس داي» يقتنص بطولة مزرعة الروية | البيان

أضاف» باديس داي «إنجازاً جديداً في كرنفال كأس دبي العالمي بانتزاعه لقب الشوط الأول الإفتتاحي» بطولة مزرعة الروية «لمسافة 1600 متر برعاية» جاكوار XF «،والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف دولار، وذلك بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.47.00 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن» كاكوت دي بوزولس «بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب أحمد المحيربي، فيما جاء» إيه أف السجنجل «لخالد خليفة النابودة في المركز الثالث، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب أرنست أورتيل. تنافس في الشوط 6 خيول بعد انسحاب» مواهب «لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة» حفظه الله «، و» إيه أف محشوم «لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وعقب ختام الشوط، قام عويس تنجيكار ممثل» الطاير للسيارات «بتتويج أبطال الشوط.

«بست سوليوشن» نجم الثاني

توج» بست سوليوشن «لجودلفين بطلاً للشوط الثاني لمسافة 2435 متراً على المضمار العشبي، برعاية» جاكوار F-TYPE «وقيمة جائزته 160 ألف دولار.

وقاده للفوز الفارس باتريك كوسجراف بإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.31.40 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن» غولدن وود «لكريستيان و ينجتانس بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، فيما جاء» ميموريال داي «لجودلفين في المركز الثالث بقيادة جيرالد موس، وإشراف سعيد بن سرور.

وفي ختام الشوط، قام هلال هاني عمر نائب الرئيس ل» بريمير للسيارات بتسليم جائزة الفوز إلى هيو أندرسون مدير عام «جودلفين» في دبي والمملكة المتحدة.

«دونت جيف أب» يتألق

دونت جيف أب» يواصل مسيرة إنجازاته في «ميدان» | البيان

واصل «دونت جيف أب» لجودلفين تألقه عبر اقتناصه لقب الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، برعاية «لاند روفر ديسكفري» والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف دولار مسجلا فوزه الثاني على التوالي في «ميدان» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.05.20 دقيقة وبفارق طولين عن «سالتارين دبي» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف ساتيش سيمار، فيما جاء «ألاباستر» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة أويشين مورفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور. وعقب ختام الشوط، قامت تنسيم خان المدير العام للمبيعات في «جاكوار لاند روفر» بتسليم جائزة الفوز إلى هيو أندرسون مدير عام «جودلفين» في دبي والمملكة المتحدة.

«هاي أون لايف» مفاجأة الرابع

حقق «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، المفاجأة في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، برعاية «رينج روفر فيلار» وقيمة جائزته 125 ألف دولار.

هاي أون لايف» يحقق المفاجأة في الشوط الرابع | البيان

وقاد الفارس مايكل بارزالونا «هاي أون لايف» إلى الفوز باللقب، بإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.09.71 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول «دتش ماستربيس» بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب جابر رمضان.

وفي ختام الشوط، قام باسل أصفري نائب رئيس جاكوار ومبيعات «لاند روفر» في الطاير للسيارات بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم علي غانم الجائزة إنابة عن المالك.

«غولد تاون» بطل الجينيز

توج «غولد تاون» لجودلفين بطلاً للشوط الخامس الرئيسي «بطولة 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر برعاية «الطاير للسيارات» وقيمة جائزته 250 ألف دولار.

«غولد تاون» بطل ال 2000 جينيز الإماراتي | تصوير - دينيس ملاري

وقاد الفارس وليام بويك «جولد تاون» لانتزاع اللقب بإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.37.77 دقيقة وبفارق 10 أطوال و نصف الطول عن «جوتي» لفينكس للتهجين، بقيادة انطونيو فريزو، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، فيما جاء «لاست فويدج» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وفي ختام الشوط قام طلال مرهب نائب الرئيس لمبيعات جاكوار ولاند روفر للطاير للسيارات بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم الجائزة كل من هيو أندرسون مدير عام «جودلفين» في دبي والمملكة المتحدة، وشارلي آبلبي، ووليام بويك.

«برينس» يظفر بالسادس

نال «برينس أوف أران» لسعيد بالعبيدة لقب الشوط السادس للخيول المهجنة لمسافة 3200 متر برعاية «رينج روفر سبورت» وقيمة جائزته 160 ألف دولار، وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب تشارلي فيلوز، مسجلاً زمناً قدره 3.22.99 دقيقة وبفارق رأس عن «لوس ياربا دوس» المملوك لربيكا بارين وفوزي ناس، بقيادة أدري دي فريز، فيما جاء «ريد غاليليو» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة جيرالد موس وإشراف المدرب سعيد بن سرور

سعيد بالعبيدة خال استامه جائزة الشوط السادس | البيان

وفي ختام الشوط، قام جاد إلياس المدير العام لمبيعات «جاكوار» و«لاند روفر» بالطاير للسيارات، بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم سعيد بالعبيدة كأس الفوز.

«كومبات» مسك الختام

فاجأ «هورس دي كومبات» لكريس فان هورس للسباقات، الجمهور في الشوط السابع والأخير لمسافة 1600 متر برعاية «جاكوار E-PACE» وقيمة جائزته 125 ألف دولار، وذلك بقيادة الفارس أويشن ميرفي وإشراف المدرب دينيس كوكلي، مسجلا زمناً قدره 1.36.63 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «تريشري نوتس» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة سلفستر دي سوزا.

وفي ختام الشوط، قام هاني حسني مدير مبيعات «جاكوار» و«لاند روفر» في الطاير للسيارات، بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم المدرب دينيس كوكلي الكأس إنابة عن المالك.

توقعات

أشاد المدرب دينيس كوكلي بالفوز الباهر الذي حققه «هورس دي كومبات» في الشوط السابع والأخير لمسافة 1600 متر، قائلاً في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، إن ريتم السباق كان سريعاً وهذا ما يتناسب مع «هورس دي كومبات» والذي حقق توقعاتي باعتباره جاهزاً للسباق من خلال تدريبه الأخير. وقال كوكلي إن وجهته المقبلة لم تتحدد بعد، وسيرى حالته عقب السباق وتصنيفه.

03

ابتسم الحظ لثلاثة أشخاص في الفوز بالجائزة الكبرى لمسابقة الترشيحات وذلك بعد تمكنهم من ترشيح 6 خيول فائزة في الأشواط الستة وحصل كل واحد منهم على مبلغ 13 ألفاً و710 دراهم وهم:

سارة كمال محمد أحمد «سودانية»، عبد المجيد مريود البشير «سوداني»، جيه. ايه. نيل آسكي «سريلانكا».

ونجح 46 شخصاً في ترشيح 5 خيول فائزة، وتم اختيار 20 منهم لينال كل واحد مبلغ 500 درهم.

وتمكن 151 شخصاً من الفوز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة للشوطين الثاني والثالث، وتم اختيار 15 منهم لينال كل شخص مبلغ ألف درهم.

وفاز شخص واحد في مسابقة «السوبر فيكتا» ونال مبلغ 6 آلاف درهم.

شارلي آبلبي: وجهة «غولد تاون» سباق «ديربي الإمارات»

أكد المدرب شارلي آبلي بأن بطل الجينيز الإماراتي «غولد تاون» سيتجه إلى «ديربي الإمارات» في أمسية كأس دبي العالمي 2018 في مارس المقبل، وذلك بعد ظهوره بمستوى متطور في السباق.

وأشاد آبلبي في تصريح لـ«البيان الرياضي» بأداء البطل وانسجامه مع أرضية مضمار «ميدان» الرملي، حيث تفوق بجدارة على نخبة الخيول المشاركة في الشوط.

أندرسون وآبلبي وبويك خال استامهم جائزة فوز «غولد تاون» | البيان

وقال آبلبي خلال حديثه، ان «غولد تاون» ينحدر من سلالة طيبة، فأبوه الفحل «ستريت كراي» نجم فريق «جودلفين» سابقا والذي تمكن من تسجيل إنجازات باهرة. وأكد آبلبي، أنه في حال تحقيق الفوز بسباق «ديربي الإمارات» فإن وجهة البطل ستكون «ديربي كنتاكي» يوم 5 مايو في الولايات المتحدة الأميركية. دبي - البيان الرياضي

أندرسون: سعداء بإنجازات«جودلفين» في الكرنفال

أشاد هيو أندرسون المدير العام لجودلفين في دبي والمملكة المتحدة، بالثلاثية التي حققها الإسطبل الأزرق خلال الأمسية.

وقال أندرسون، إننا نعلم أن «بست سوليوشن» من أقوى الخيول التي لدينا منذ العام الماضي ورأينا قدراته في تلك الفترة، وأعتقد أن المدرب سعيد بن سرور وفريقه قاموا بعمل رائع في إعداد هذا البطل.

وأضاف أندرسون، أن «دونت جيف أب» هو ابن الفحل الشهير «دبوي» وأعتقد أنهم سيجدون له السباق المناسب في الأسابيع المقبلة.

كما أشاد أندرسون بالأداء الكبير الذي قدمه «غولد تاون» في سباق الـ2000 جينيز الإماراتي، مضيفاً بأن المدرب شارلي آبلبي أظهر حماساً منقطع النظير قبل السباق، وكان مؤمناً بأن هذا البطل سوف يحقق اللقب.

دوغ واتسون: هدف «باديس داي» سباق «كحيلة كلاسيك»

أعلن المدرب دوغ واتسون عن مشاركة «باديس داي» بطل «مزرعة الروية» في الجولة الثالثة لبطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية للفئة الأولى لمسافة الميل وربع الميل على المضمار الرملي.

دوغ واتسون يتسلم جائزة الشوط الأول | البيان

وأكد واتسون عقب السباق، بأن هدف «باديس داي» النهائي هو سباق «كحيلة كلاسيك» للخيول العربية في أمسية كأس دبي العالمي 2018.

وأشاد واتسون بأداء «باديس داي» في سباقات الكرنفال بمضمار «ميدان» للخيول العربية، حيث حل وصيفاً بفارق رأس عن «برنامج»، فيما توج بطلاً يوم 11 يناير الماضي.





سالم بن غدير: «هاي أون لايف» يظهر تميّزه على الأرضية العشبية

أشاد المدرب سالم بن غدير بالأداء الكبير الذي قدمه بطل الشوط الرابع «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، مضيفاً بأن البطل منذ بداية تدريبه لم يجد الفرصة المناسبة للمشاركة على المضمار العشبي لمسافة 1200، حيث شارك مرتين في جبل علي وحقق المركز الأول، ولكن البطل لا يحب الأرضية الرملية في «ميدان».

وقال سالم بن غدير، إنه مؤمن بقدرات البطل على الأرضية العشبية لمسافة 1200 وأيضا 1400 متر، والبطل من نوعية خاصة ويحب السرعة.

وعن مشاركة «هيفي ميتال» في سباق «فاير بريك ستيكس» اليوم، أكد سالم بن غدير أن الحصان جاهز للمشاركة، آملا بتحقيق النتيجة المرجوة خلال السباق .

سعيد بن سرور:وجهة «بست سوليوشن» سباق «دبي مدينة الذهب»

أعلن المدرب سعيد بن سرور عن الوجهة المقبلة للبطل «بست سوليوشن» بالمشاركة في سباق «دبي مدينة الذهب» لمسافة 2400 متر للفئة الثالثة، في أمسية السوبر ساترداي، يوم 10 مارس المقبل.

سعيد بن سرور

وأشاد في حديثه لـ«البيان الرياضي» بأداء المهر في الشوط الثاني للسباق أول من أمس وبانتزاعه اللقب بجدارة، مؤكداً بأن المسافة كانت مناسبة تماماً.

وأضاف قائلاً، بأن هذا الفوز الأول للمهر في «ميدان»، حيث كانت مشاركته الأولى في يناير الماضي وحل ثانياً.

وقال سعيد بن سرور، إن مستوى المهر متطور وسبق له الفوز في بريطانيا بمسافة الميل ونصف الميل بمضمار «نيوبري».

وأشاد بن سرور بمستوى أداء خيول «جودلفين» في الكرنفال هذا العام، مقارنة بالمستوى في العام الماضي.

هدف جديد للمهر «بست سوليوشن» | البيان

كما أثنى بن سرور على الأداء الكبير الذي قدمه «دونت جيف أب» بطل الشوط الثالث، مضيفاً بانه كان مرتاحا لأداء البطل في مضمار «ميدان» الذي حقق فوزه الثاني هذا الموسم، وهذا ما يدل على قوته حيث إنه ينحدر من سلالة الفحل «دبوي».

وقال سعيد بن سرور: «دونت غيف أب» يفضل الأرضية الرملية بميدان ومستواه يتطور. نأمل أن نجد له سباق تكافؤ آخر قبل السوبر ساترداي ثم نرى ما يمكننا فعله بعد ذلك.

صراع مثير على لقبي «فاير بريك» و«بلانشين» في «ميدان» اليوم

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق السابع لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية «عزيزي» للتطوير العقاري، حيث تتألف الأمسية من 7 أشواط، بمشاركة 69 خيلاً، بينما يبلغ إجمالي قيمة جوائزه مليون دولار.

وستكون الأنظار مسلطة نحو الشوط الثالث «بطولة فاير بريك ستيكس» لمسافة 1600 متر «جروب 3» والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بمشاركة 6 خيول، لعل أبرزها «برافو زولو» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سالم بن غدير، و«ريتشارد بانهيرست» المملوك أيضا لسموه، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف المدرب سالم بن غدير، و«كوزمو شارلي» لرمضان قاديروف، بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب دوغ واتسون.

الإثارة تتجدد اليوم في «ميدان» | البيان

وتتواصل الإثارة في الشوط الخامس «بطولة بلانشين» لمسافة 1800 متر «جروب 2» على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بمشاركة 8 خيول، أهمها «برومسينج رن» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسغراف، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «الجلجلة» لمالكه ومدربه سالم بن غدير، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، و«تيامة» لمالكه عبد الإله عبد العزيز الموسى، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب نيل بروس.

الشوط الأول

يشارك في الشوط الأول لمسافة 1200 على المضمار العشبي، برعاية «عزيزي ريفييرا» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، 6 خيول، أبرزها «ستيدي بيس» و«بكارات» لجودلفين، و«فاتنة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، برعاية «عزيزي عالية» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار، 14 خيلاً، يتقدمها «أرمي بوليتن» و«بانوك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«مزدوج»، و«أزمام»، و«مجيب»، و«تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«باروت» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، و«إنفنسيبل سترايك» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«جود تريب» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، برعاية «عزيزي مينا» والبالغة قيمة جوائزه 125 ألف دولار، 9 خيول، أبرزها «لوج آوت آيلاند» و«دبي ون» لجودلفين، و«يالتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«شاف» و«تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، برعاية «عزيزي فكتوريا» والبالغة قيمة جوائزه 125 ألف دولار، مشاركة 12 خيلاً، يتقدمها «كيد مينيفر»، وماونتين هنتر «، و» بلير هاوس «، و» جي كيه شيسترتون «لجودلفين، و» ميلشوت «لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و» جارف «لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، برعاية» عزيزي شيستا «والبالغة قيمة جوائزه 125 ألف دولار، 13 خيلاً، أبرزها» توب إسكور «، و» فان دير ديكن «، و» سيلفر لاين «لجودلفين، و» منتزه «، و»ابن مالك «لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و» أبوف آند بيوند « للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.