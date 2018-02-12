غنتوت ينظم «يوم الأمل» دعماً لذوي الاحتياجات الخاصة

تجاوباً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل عام 2018 عام زايد الخير، وبرعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ينظم نادي غنتوت سباق الخيل والبولو يوم الجمعة المقبل بملاعبه الرئيسية بغنتوت يوم الأمل للبولو السنوي، الذي يعود ريعه الخيري لدعم مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال المباراة الودية التي تجمع بين فريق نادي غنتوت وفريق الخيالة السلطانية العمانية للبولو.

وقد أعدت اللجنة العليا المنظمة برنامج يوم الأمل الحافل الذي تبدأ فقراته منذ الثانية ظهراً بملاعب النادي، ويشتمل على العديد من الفقرات الاحتفالية الترفيهية لجميع أفراد العائلة، حيث يأتي المهرجان من خلال رعاية تسويقية مميزة من عدة هيئات ومؤسسات وشركات وطنية عالمية مشاركة في إنجاح الحدث الخيري في مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الأول لمسيرة النادي وشركاء النجاح وفي مقدمتهم شركة بريمير موتورز، الوكيل الرسمي لسيارات مازيراتي في أبوظبي، ومجموعة جنة للفنادق والمنتجعات وشركة ياس العقارية وانفاسك دخون من مجموعة محمد هلال واي دي اس سكيور ومبادرة أفكاري التي استحقت الشكر والتقدير لمشاركتها ومساهمتها في المناسبة وموجهة الدعوة للجميع للمساهمة في إنجاح المباراة الخيرية، ورصد النادي الجوائز والهدايا للحضور التي يتم توزيعها في ختام الاحتفال.