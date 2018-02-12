منصور بن محمد: أداء شبابنا يعكس تطور «البولو»

أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية راعي حفل ختام البطولة، بالنجاح الكبير الذي تشهده بطولة تحدي كارتييه الدولية للبولو، معرباً عن سعادته لما شاهده خلال اليوم الختامي للبطولة أول من أمس بالمستوى التنافسي والفني العاليين، خلال العرض الذي قدمه لاعبو الفريقين خاصة في ظل تواجد عدد من أبناء الدولة الشباب الذين قدموا أداءً طيباً جاء ليعكس الارتقاء والتطور لهذه الرياضة، إلى جانب الحضور الرسمي والجماهيري الكبيرين، وكذلك الجوانب التنظيمية وحسن الاستقبال والتحضير الجيد لهذه البطولة التي وصلت للنسخة الـ 13 لتؤكد نجاحاتها بفضل القائمين عليها.

جاء ذلك عقب ختام البطولة التي حظيت برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» سمو الأميرة هيا بنت الحسين، واحتضنها منتجع ديزرت بالم بدبي «منتجع الصحراء» على مدار 6 أيام، وشهدت مشاركة 4 فرق ممثلة في كارتيير بانك «الأبيض» وكارتيير بنتيري «الأحمر» وديزرت بالم، وزيدان السعودي، يقودها بعض من نجوم اللعبة المحليين والخليجيين والعرب إلى جانب العديد من ابرز اللاعبين المحترفين الذين تنافسوا لحصد لقب النسخة الثالثة عشرة للبطولة.

ختام

أقيمت أول من أمس مباراتان في الجولة الختامية للبطولة، أسفرت الأولى والتي أقيمت لتحديد المركزين الثالث والرابع عن فوز فريق زيدان بقيادة رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان الثالث، بنتيجة عشرة مقابل ستة أهداف لفريق ديزرت بالم الرابع بقيادة راشد البواردي. وفي المباراة الختامية نجح فريق كارتيير بانك «الأبيض» بقيادة فارس اليبهوني في حسم اللقب والكأس بفوزه على فريق كارتيير بنتيري «الأحمر» الوصيف بقيادة مارتين بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف.

البطولة شهدت ندية وإثارة | البيان

شهرة

وتُعد هذه البطولة المرموقة من ضمن الأكثر شهرة على روزنامة الرياضات في دبي، حيث حضر هذا الحدث الدولي الكثير من الشخصيات الهامة والمشاهير. وشهد فعاليات اليوم الختامي للبطولة إلى جانب سمو راعي حفل الختام عدد من المسؤولين ومنهم: الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، وعلي البواردي مالك نادي ومنتجع ديزرت بالم مستضيف البطولة، والأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود وكيل جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، وغيوم الكس المدير الإداري الإقليمي لكاراتييه الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، ونيل هوبدن الرئيس التنفيذي لنادي الحرس للبولو، وممثل شركة «لا مارتين» الراعي الرسمي للبطولة والعديد من المسؤولين، وجمهور غفير فاق التوقعات.

تتويج

جاء تتويج فريق كارتيير بانك «الأبيض» عقب فوزه العريض والمستحق في المباراة النهائية على فريق كارتيير بنتيري «الأحمر» الوصيف بنتيجة 7 أهداف مقابل 4 أهداف بعد مباراة ساخنة سيطر على مجمل مجرياتها الفريق البطل، وأسهم معظم اللاعبين في تسجيل الأهداف في ظل كوكبة نجومه والمتمثلة في اللاعبين قائد الفريق فارس اليبهوني وغيلفي ريد وسينتياغو غوميز وسينتياغو كورنادوز. وضم فريق كارتيير «الأحمر» تيرنان وسام وكاميلو ومارتين.

ودانت السيطرة على مجريات المباراة لعباً ونتيجة طوال الأشواط الأربعة لمصلحة الفريق البطل بتسجيله ثلاثية دون رد مع نهاية الشوط الأول، و6/3 بنهاية الثاني و 7/3 بنهاية الثالث و 7/4 بنهاية المباراة.

وسبق المباراة النهائية لقاء جمع فريق زيدان مع فريق ديزرت بالم صاحب الأرض والضيافة. وحسم فريق زيدان المباراة لمصلحته 9/6 بعد أفضلية شبه مطلقة له لعباً ونتيجة ليحصد المركز الثالث وصاحب الأرض فريق ديزرت المركز الرابع.

احتفالية

بدأت فقرات اليوم الختامي للبطولة باستعراض بعض الفقرات الخاصة برياضة الفروسية ومن ثم دخول لاعبي طرفي النهائي واستعراض الأسماء، لتنطلق بعدها المباراة الختامية للبطولة.

بعد هذه المباراة التي شكلت مسك الختام، وحفل التتويج حرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورافقه خلالها علي البواردي والعديد من المسؤولين بعمل جولة بأروقة البطولة وأماكن الاحتفالية الكبيرة والتي أمتعت الحضور بالأجواء الساحرة.

وحرصت العديد من الشخصيات والعائلات على التقاط الصور التذكارية مع سموه، وتمّ دعوة الشخصيات الهامة والضيوف إلى مشاهدة أحدث تشكيلات موديلات كارتييه، من ساعات كليه دو كارتييه Clé de Cartier، واستمتع الحضور بتناول وجبات خفيفة وشاي بعد الظهيرة وسط أجواء اجتماعية رائعة لهذا الموسم. وقامت كارتييه بالترحيب بضيوفها الكرام في فيلا ليالي الفاخرة.

رأي

اليبهوني: البطولة الأشد إثارة

أعرب فارس اليبهوني، الذي قاد فريقه كارتيير بانك «الأبيض» للتحليق بلقب النسخة 13 عن سعادته بالفوز باللقب، مؤكداً ثقته بقدرات لاعبيه الذين وضعوا في اعتبارهم الفوز منذ البداية، وهذا ما أكده الفريق بتجاوز كل الفرق في المسابقة وتحقيق الفوز رغم وجود نخبة مميزة من اللاعبين.

دعوة

مها آل سعود: الإمارات متقدمة عالمياً في رياضة البولو

أعربت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود وكيل جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، عن سعادتها بتواجدها بساحة البطولة وخلال الحفل الختامي، مؤكدة أنها تلقت دعوة خاصة من شركة كارتييه لحضور جانب من منافسات البطولة، مشيدة في الوقت ذاته، بالمستوى المتميز الذي تشهده رياضة البولو بدولة الإمارات، والتي وصلت سمعتها بشكل لافت لمعظم بلاد العالم وخاصة التي تهتم بهذه الرياضة.

وأضافت: لكي لا أكون مبالغاً بأن رياضة البولو بدولة الإمارات أصبحت في مقدمة الدول على مستوى الشهرة والأداء، والدليل بتواجد نخبة وأبرز اللاعبين ومشاهير اللعبة بساحاتها بدولة الإمارات. مبدية سعادتها بتواجدها بدولة الإمارات والتي تمثل بلدها الثاني.