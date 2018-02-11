محمد بن راشد يشهد كأس رئيس الـدولة للقدرة في الوثبة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح أمس، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم «دولي 3 نجمات»، الذي شارك فيه 270 فارساً من داخل وخارج الدولة، وشهد تألقاً إماراتياً بالسيطرة على المراكز الأولى، التي تفوقت فيها إسطبلات الوثبة، وجرى السباق بقرية الإمارات العالمية للقدرة بأبوظبي، بحضور ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة. وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين.

نظم السباق، نادي أبوظبي للفروسية، بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي. كما تابع السباق، معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

وتوج الفارس راشد حمود الجنيبي على صهوة الفرس 8 minutes (8 دقائق)، من إسطبلات الوثبة، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي تابع السباق، وعبّر عن فرحته بالفوز الكبير، وقال «مبروكين يا شباب، مبروكين كأس رئيس الدولة، فخر لنا كلنا»، وقطع الفارس البطل، مسافة السباق في زمن قدره 6:12:30 ساعات.

محمد بن راشد يتابع نتائج السباق مع سلطان السبوسي بحضور سعيد الطاير وعلي رضا

تنافس قوي

وشهدت المرحلة السادسة من السباق، الذي شارك فيه 270 فارساً من داخل وخارج الدولة، تنافساً قوياً بين المتسابقين، بعد المجهود الكبير في السباق، الذي انطلق عند السابعة صباحاً، واستمر 10 ساعات على 6 مراحل، مع فترات راحة متقطعة، لينتهي عند الخامسة مساء، وتابع الكثيرون اللحظات الأخيرة بترقب وحماس، كل يشجع حسب الإسطبل الذي ينتمي إليه، خاصة أن المنافسة كانت ساخنة في الأمتار الأخيرة، بين راشد حمود الجنيبي وعبد الله غانم المري، لكن حمود تمكن من التقدم وانتزاع اللقب، ليحل عبد الله غانم المري على صهوة الجواد فاران من إسطبلات إف 3، في المركز الثاني، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 6:13:36 ساعات.

محمد بن راشد ومنصور بن زايد مع البطل الجنيبي وسعيد منانة | تصوير: مرهف العساف

ترتيب الفائزين

وحلت في المركز الثالث، ليلي المرزوقي، على صهوة الجواد «بيرمانو» من إسطبلات الوثبة، قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 6:13:59 ساعات، وجاء رابعاً سعيد المحرزي على صهوة «شداد» من إسطبلات إم. آر. إم، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 6:16:54 ساعة، فيما جاء خامساً منزر البلوشي، على صهوة الجميرا من إسطبلات ند الشبا، الذي قطع مسافة السباق في زمن قدره 6:27:25 ساعات، وجاء في المركز السادس، محمد صلاح العطاس على صهوة «روكسلارك» من إسطبلات الوثبة، قاطعاً المسافة في 6:31:40 ساعات.

وجاء سابعاً، فريدرك روسي على صهوة «فلور ديل»، من إسطبلات الريف، الذي قطع المسافة في زمن قدره 6:33:00 ساعات، وثامناً محمد أحمد علي، على صهوة «إل سي مينتا» من إسطبلات جميرا، قاطعاً المسافة في 6:33:52 ساعات، وحل تاسعاً حامد عبيد الكعبي على صهوة «سيم دو برزرس»، من إسطبلات إم. آر. إم، قاطعاً المسافة في 6:45:04 ساعات، وحل في المركز العاشر، خالد محمد عبد الكريم، على صهوة «داهور» من إسطبلات إعمار، في زمن قدره 6:45:57 ساعات.

محمد بن راشد خلال متابعته السباق بحضور حمدان بن محمد | تصوير: محمد هشام

حمدان بن محمد خلال السباق

التتويج

عقب نهاية السباق، تم تتويج الفائزين العشرة الأوائل بجوائز ضخمة، عبارة عن 10 سيارات دفع رباعي، ونال صاحب المركز الأول، سيارة مرسيدس، والثاني سيارة رانج روفر، ومن الثالث وحتى العاشر، سيارات نيسان باترول، وتم تكريم الفائزين بواسطة غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، أحمد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبد الله ممثل شركة المسعود للسيارات، وخلود النعيمي ممثل شركة الوطنية للأعلاف، ومسلم العامري مدير إسطبلات الجزيرة 1 و2، وتم التكريم وسط حضور كبير، ومتابعة من قبل مندوب الاتحاد الدولي.

محمد بن راشد مع المدرب الاسباني «جومي

النعيمي: السباق تميز بالانضباط

قدم عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، التهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة فوز إسطبلات الوثبة بلقب السباق، وهنأ بقية الفائزين وكل المشاركين، ووصف النعيمي السباق بالممتاز، وقال إنه تميز بالانضباط والالتزام من قبل الفرسان والمدربين وكل المشاركين، كما تميز بالقوة والتنافس بين المتسابقين، وحقق النجاح المطلوب والمتوقع، رغم وجود الضباب في الفترة الصباحية، الذي لم يؤثر كثيراً في حركة السباق الذي تميز بالهدوء في مختلف مراحله.

وأشار النعيمي إلى مشاركة كبيرة وواسعة في السباق، تجاوزت 250 فارساً، من بينهم 46 فارساً عالمياً، حضروا بخيولهم من الخارج خصيصاً للوجود في سباق كأس رئيس الدولة، لأنه أصبح حدثاً عالمياً، يحرص أفضل فرسان العالم للوجود فيه، لأنه يحمل قيمة كبيرة، وأضاف: المشاركة في سباق كأس رئيس الدولة، كانت وفق ضوابط محددة، وليست مفتوحة، وتم انتقاء أفضل الخيول والفرسان، لأن الجميع يريد المشاركة في مثل هذا الحدث المهم، لكن من أجل المحافظة على قوة السباق وتنظيمه، تم وضع بعض الشروط.

محمد بن راشد في حديث مع المدرب علي الصابري بحضور سلطان السبوسي

حلقة شبابية

وفي السياق، أعربت لارا عن سعادتها بالمشاركة في أول حلقة شبابية نظمها مجلس أبوظبي للشباب، وقالت إن الحلقة كانت مثمرة، تم خلالها إعطاء فكرة عن نشاط المهرجان العالمي للخيول العربية، ودوره في تقريب شباب العالم من بعضهم البعض، من خلال الفعاليات والسباقات المنوعة التي يشملها المهرجان، وأشارت لارا إلى الدور الذي لعبه المهرجان في تشجيع فارسات الإمارات، للمشاركة في السباقات الخارجية، وخاصة سباقات القدرة، التي نجحن خلالها في إثبات تفوقهن، حيث قدم المهرجان ثلاث فارسات نجحن في تأكيد قدرة بنت الإمارات على التفوق في هذا المجال، ما يؤكد أن المهرجان العالمي أصبح وسيلة لجذب الشباب من الجنسين لممارسة رياضة الفروسية بمختلف أنواعها.

منصور بن زايد يهنئ البطل الجنيبي

مسلم : كنا على ثقة من التتويج

أكد مسلم العامري مدير إسطبلات الجزيرة 1 و2، أنهم كانوا على ثقة من فوز 8 دقائق بلقب السباق، لأنها فرس متميز وقوي، وأثبتت جودتها في الكثير من المنافسات السابقة، التي أحرزت فيها مراكز جيدة، وقال العامري: لكن الفوز لعب فيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، دوراً كبيراً، لأنه كان متابعاً للسباق، وبذل مجهودات كبيرة، ووضع خطة الفوز، وتوجيهاته كانت واضحة خلال مراحل السباق المختلفة، وهي التي أوصلت الفرس لخط النهاية، بعد تعامل جيد من الفارس راشد الجنيبي.

وأكد العامري أن السباق كان قوياً، وبه أفضل الخيول، وشهدت منافسات ساخنة، وتنوعاً في المراكز، واستمر التنافس حتى اللحظات الأخيرة في المرحلة السادسة، وأضاف: نقول مبروك لإسطبلات الوثبة هذا النجاح، الذي يعتبر تأكيداً على تميز خيول الوثبة، وتألقها وقدرتها على التفوق.

تنافس مثير شهده السباق

فارس العرب أول المهنئين

عقب نهاية السباق تم تتويج إسطبلات الوثبة بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول المهنئين، حيث قدم التهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسط فرحة جماعية وعناق وهتافات مدوية من قبل الحضور، الذي تابع السباق باهتمام، وقدموا جميعاً التهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد.

19

نجح فرسان الإمارات في المحافظة على لقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بنيل اللقب للمرة 19 على التوالي هي عمر السباق الذي أنطلق عام 2000 في أول نسخة له، ومنذ ذلك الحين ظل اللقب حكراً على فرسان الإمارات، لتكون النهاية أمس بالبطل راشد الجنيبي الذي نال اللقب رغم وجود 46 خيلاً من أبرز فرسان العالم الذين شاركوا في السباق من مجموع 270 فارساً انطلقت بهم ضربة البداية صباح أمس.

نجاح

عبد الرحمن الرميثي: السباق أتاح لنا الفرصة في مقابلة الشباب

أكد عبد الرحمن الرميثي عضو مجلس أبوظبي للشباب أن الحلقة الشبابية التي نظمها المجلس على هامش سباق كأس رئيس الدولة للقدرة حققت نجاحاً واضحاً، وجذبت عدداً كبيراً من الفرسان الشباب بعد أن ساعدهم الحدث على مقابلة هذه الشريحة المهمة، مبيناً أن الشباب وجدوا فرصة لطرح المشاكل التي يعيشونها أمام أصحاب القرار بقيادة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي والذين وعدوا بدراستها وحلها بالتأكيد.

وأضاف: الحمد لله تم الخروج بنتائج جيدة من هذه الحلقة التي تعتبر الأولى لنا في المجال الرياضي ومكنتنا من فرصة لقاء مجموعة جيدة من الشباب تمتلك الطموح والفكر. وأشاد عبد الرحمن الرميثي بدعم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية للشباب وقال إنه منذ إعلان الشراكة بين المهرجان والمجلس تم على الفور العمل على تفعيل تلك الشراكة.

30

تأخرت انطلاقة السباق لمدة 30 دقيقة، ليبدأ في الساعة السابعة صباحاً، بدلاً عن السادسة والنصف، بسبب الضباب الذي ظلت تشهده أبوظبي خلال الأيام الماضية، وتسبب الضباب في تأخر إنهاء المرحلة الأولى من السباق لعدة دقائق عن المواعيد المعتادة.

البطل: أهدي الإنجاز إلى منصور بن زايد

أهدى البطل راشد الجنيبي صاحب المركز الأول، لقب السباق لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقال بعد وصوله خط النهاية بدقائق: أشكر سموه على الثقة وعلى خطة الفوز التي رسمها لي، والدعم الذي قدمه لنا جميعاً في إسطبلات الوثبة، أنا نفذت توجيهاته وسرت على خطته التي حددها والحمد لله نجحت في الفوز باللقب الغالي الذي يعني لي الكثير لأنه لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأشار راشد الجنيبي إلى أنه كان متفائلاً بتحقيق الفوز في السباق رغم العقبات العديدة التي اعترضت طريقه للقب، ذاكراً أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد مثل له الكثير ورفع من معنوياته ووضعه أمام تحدياً كبيراً حتى أنجز التحدي بنجاح.

وقال البطل إن إسطبلات الوثبة أثبتت حضورها القوي وأكدت أنها تضع دائما بصمتها في كل سباق وأن خيولها منافس قوي يستحق أن يتوج بالألقاب، وختم حديثه بالتأكيد على أن السباق كان مميزا وقويا وشهد تحديات ساخنة وأنه سعيد بأن يكون صاحب المركز الأول في السباق.

تقدير

لارا: متابعة محمد بن راشد انعكست على مستوى السباق

قالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، إن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، منح المتسابقين قوة ودفعة معنوية، تطلعاً للفوز باللقب الغالي، وأنه انعكس على السباق بطريقة إيجابية، وزاد من قوة التنافس، وكذلك كان هنالك تأثير كبير لحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، للسباق منح الجميع قوة دفع كبيرة لتقديم الأفضل.

وتوجهت صوايا بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمهم الدائم لكل سباقات الفروسية، وخاصة سباق كأس رئيس الدولة، الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع، وأضافت: أيضاً نشكرهم على دعم المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، الذي حقق نجاحات واضحة، نتيجة التوجيهات المباشرة.