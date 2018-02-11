منصور بن محمد يتوج كارتيير بانك بكأس «كارتييه للبولو»

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس فريق كارتيير بانك «الأبيض»، بقيادة الفارس فارس اليبهوني بكأس بطولة تحدي كارتييه الدولية للبولو، عقب تغلبه في المباراة النهائية على كارتيير بنتيري «الأحمر» 7 - 4، بنادي ومنتجع «ديزرت بالم دبي».

حضر الختام ومراسم التتويج معالي الشيخة لبنى القاسمي وعلي البواردي مالك نادي ومنتجع ديزرت بالم مستضيف البطولة والدكتورة مها آل سعود وكيل جامعة الملك فيصل بالسعودية، وكيوم الكس الرئيس التنفيذي لشركة كارتييه وشمل حفل التتويج تقديم هدايا قيمة إلى البطل، وكارتيير بنتيري، الوصيف زيدان الثالث وغنتوت الرابع، كما تم تكريم سنتياغو كأفضل لاعب بالبطولة والحصان روسينا الأقوى.