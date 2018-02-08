100 سباق حول العالم لمهرجان منصور بن زايد

أعلنت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، عن العديد من المفاجآت السارة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، بفندق قرم الشيخ بأبوظبي، بمشاركة عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، والعديد من الجهات الراعية والمشاركة في دعم المهرجان.

وأوضحت لارا صوايا خلال كلمتها، أن المهرجان العالمي سيشهد 100 سباق حول العالم في عامه العاشر، وأنه سيكون مختلفاً عن كل الأعوام السابقة، لأنه يحمل اسم «عام زايد»، وسيطوف 90 دولة مختلفة، من بينها الصين ورومانيا، مع ارتفاع قيمة جوائزه المالية من 16 إلى 18 مليون يورو، بعد انضمام اثنين من الرعاة الجدد.

كما شكرت سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على الدعم المتواصل الذي يقدمه لإحياء نشاط الفروسية، ورفع أسهم الخيول العربية في العالم، موضحة أن توجيهات سموه، قادت إلى النجاح الكبير الذي حققه المهرجان، وقدمت أيضاً شكرها للرعاة، وقالت إنهم شركاء في هذا النجاح.

لارا صوايا وعدنان سلطان والكأس الغالية | تصوير: مجدي اسكندر

بطولات

وأكدت الحرص على أن تكون بطولات هذا العام مختلفة، لأنها باسم عام زايد، وأضافت: بهذه المناسبات السعيدة، ستكون هناك معارض مصاحبة للسباقات المختلفة في عدد من دول العالم، تشمل التعريف بحياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، والإنجازات التي حققها، بجانب نشر التراث والثقافة الإماراتية، وسيكون ذلك بالتعاون مع الأرشيف الوطني.

وأشارت إلى تنظيم 100 سباق حول العالم، تتضمن 4 بطولات رئيسة، وهي كأس زايد، مونديال أم الإمارات للسيدات، مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين، وكأس الشيخة لطيفة بنت منصور لخيول «البوني»، موضحة أن كل بطولة من البطولات المذكورة، ستتضمن 10 سباقات مهمة ومحفزة.

سباق

كما أوضحت، أن سباقات كأس الوثبة ستايلونز، ستقام للمرة الأولى في الصين ورومانيا هذا العام، بعد انضمامها مؤخراً لدول المهرجان العالمي، ومن ضمن فعاليات المهرجان سباق أم الإمارات للسيدات على مضمار سانت أنيتا في هوليوود، بالتزامن مع سباقات «دارلي اوراد»، بجوائز مالية 100 ألف دولار، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للسباقات المقامة من 5 إلى 9 أبريل المقبل، 16 مليون دولار. كما كشفت أيضاً عن إقامة 5 سباقات قدرة، تحت شعار «100 ميل.. 100 عام زايد بن سلطان»، لمسافة 160 كلم، التي تعادل 100 ميل بخمس عواصم مختلفة، فيما تقام الجولة الختامية بأبوظبي.

شروط

وأشارت إلى أن سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان في النسخة الجديدة، سيشهد بعض التعديلات في تغيير شروط السباق، وقالت: نرغب في منحه قوة أكبر باختيار خيول أفضل، وستكون الجوائز المالية مليوناً و200 ألف يورو لهذا السباق. مؤكدة أن ختام المهرجان العالمي، سيكون متميزاً، وسيتم فيه تقديم دعوة 1500 ضيف في نوفمبر من العام الجاري.

من سباقات المهرجان في أبوظبي | البيان

جوائز

من جانبه، كشف عدنان سلطان النعيمي عن مشاركة 214 فارساً وفارسة في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة فردي وفرق «4 فرسان للفريق الواحد»، المحدد له بعد غد، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، لمسافة 160 كلم، ومن بين المشاركين 46 خيلاً من أوروبا و168 من دولة الإمارات.

ورفع النعيمي، النقاب عن قيمة الجوائز المالية الضخمة المخصصة للسباق، وستشمل 10 سيارات مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة لأصحاب المراكز العشرة الأولى، وللفائز الأول سيارة مرسيدس بنز إس 450 موديل العام الحالي، والثاني سيارة رنج روفر «سبورت» موديل العام الحالي، أيضاً، وبقية المراكز يتسلمون سيارات نيسان باترول دفع رباعي موديل 2018 أيضاً. وواصل: تحفيزاً لبقية المتسابقين، سيتم منح كل فارس يكمل السباق مبلغ 100 ألف درهم، شرط الالتزام بإكمال المسافة المحددة للسباق.

مشاركة

حضر المؤتمر الصحافي أمس، الشركاء والرعاة الرسميون للمهرجان، ندمين لحد «طيران الإمارات»، أحمد القبيسي «مجلس أبوظبي الرياضي»، كايل جلام «المسعود للسيارات»، إدوارد حامض «الشركة الوطنية للأعلاف»، مبارك النعيمي «هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة»، عبد الرحمن الرميثي «عضو مجلس شباب أبوظبي»، يعقوب السعدي «قنوات أبوظبي الرياضية»، نبيلة طوال «شركة فيولا».