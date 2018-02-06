الريسي يلتقي رئيس «دولي الفروسية»

التقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، انغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وذلك على هامش بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة من فئة الخمس نجوم في نادي الشارقة للفروسية أول من أمس، وناقش الجانبان مجريات وفعاليات السباق ومدى تطور رياضة قفز الحواجز في دولة الإمارات، إضافة إلى التقدم الدائم لفرسان الإمارات في كافة أشكال رياضات الفروسية حتى أصبحت الإمارات الرقم الصعب دولياً، كما إنها أصبحت عاصمة لرياضات الفروسية كافة لما لها من رصيد في استضافة فعاليات الفروسية على مدار العام بنجاحات مبهرة.

كما تطرق الجانبان إلى المؤتمر الدولي للقدرة الذي سيستضيفه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق المقرر مطلع أبريل المقبل، لتعديل ومناقشة بعض القوانين المرتبطة برياضة القدرة والتحمل، خاصة وأنه ذو أهمية في تطوير الرياضة على مستوى العالم، كما أنه يمتاز بالمستوى الراقي في تناوله لقضايا رياضة الفروسية.