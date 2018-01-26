«غنتوت» يشارك في «جمعية الإمارات للبولو»

بتوجيهات من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، يشارك نادي غنتوت في بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو التي تقام بملاعب ديزرت بالم في دبي بفريقين.

والتي تأتي ضمن برنامج نشاط النادي الرياضي والخيري لموسم 2017 - 2018 الذي يتضمن العديد من الفعاليات المحلية التنافسية والخيرية الإنسانية والدولية الرياضية، مواصلة لنجاحات النادي خلال المواسم الماضية التي شهدت تألقاً رائعاً تجاوز حدود الوطن، بفضل جهود مجلس إدارة النادي وكادره الإداري والفني والجهات المساهمة،.

وفي مقدمتها الدعم الذي يجده النادي من مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ومساهمة العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية في تفعيل مسيرة النادي العريق من خلال متابعة اللجنة التنفيذية التي يرأسها سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وأحمد النعيمي المدير العام للنادي والكادر المساعد.

فوز

وتقام بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو خلال الفترة من الـ 27 من يناير الجاري وحتى التاسع من فبراير المقبل بتصنيف 15 هاند كاب بمشاركة 6 فرق من بينها فريقي غنتوت (AوB) بقيادة علي المري ناصر الشامسي على التوالي، بجانب فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني الفائز مؤخرا ببطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهذا الموسم وبطولة الإمارات الدولية المفتوحة التي نظمها نادي غنتوت بإشراف جمعية الإمارات للبولو، وتشهد مشاركة ديزرت بالم بفريقين بعد أن احتل المركز الثاني في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.