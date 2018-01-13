ثنائية لخيول جودلفين وتألق «فرانكي» و«هــــيفي ميتال»

تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، أول من أمس، انطلاقة كرنفال كأس دبي العالمي بمضمار «ميدان».

وشهد السباق الشيخ سعيد مكتوم آل مكتوم ونجله الشيخ حمدان، وسعيد بن حميد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، ومليح البسطي عضو مجلس إدارة «ميدان» وعدد من المسؤولين وجمهور غفير من عشاق سباقات الخيل في «ميدان».

وشهدت الأمسية الأولى للكرنفال عدة سباقات هامة، من أبرزها الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة وتوج بلقبها الجواد الأميركي «باديس داي».

فيما توج «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بلقب الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة، كما نال «فرانكي فور فينجرس» المملوك لسموه أيضا الفوز في الشوط الثالث. وتوج «بن بطل» لجودلفين بطلاً للشوط الرابع «سينجسبيل ستيكس» لمسافة 1800 متر.

وحطم «دبي» لجودلفين الزمن القياسي في الشوط السادس لمسافة 1400 متر.

وحقق «ارتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز بلقب الشوط الثاني.

«باديس داي» نجم الأول

توج «باديس داي» لمزرعة «كوارتر موون» بطلاً للجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة (مجموعة إيكوستريان من لونجين) لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، مسجلا زمنا قدره 1.46.37 دقيقة بفارق رقبة عن «برنامج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب راشد علي الرايحي.

فيما جاء في المركز الثالث «كاكيت دي بوزول» بقيادة جيرالد موس وإشراف أحمد المحيربي.

تنافس في الشوط 16 خيلا قويا، وعقب ختام الشوط قام خوان كارلوس كابيللي نائب رئيس شركة «لونجين»، رئيس التسويق العالمي بتسليم جائزة الفوز إلى المدرب دوغ واتسون نيابة عن المالك.

«ارتجال» يتألق

نال «ارتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني (مجموعة لا غراند كلاسيك النسائية من لونجين) لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي، الذي تبلغ قيمة جوائزه 160 ألف دولار.

وذلك بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلا زمنا قدره 56.02 ثانية بفارق نصف طول عن «هيت ذا بيد» لنقابة «ستريت تو فيكتوري» بقيادة أويسين ميرفي وإشراف دارين بونيان.

فيما جاء «دتش ماستربيس» لإسطبل «رمضان» في المركز الثالث بقيادة انطونيو فريزو.

تنافس في الشوط 16 خيلا قويا، وفي ختام الشوط تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمدرب علي راشد الرايحي جائزة الفوز من كارلوس كابيللي، نائب رئيس لونجين ورئيس التسويق العالمي.

«فرانكي» يتوج بلقب الثالث

ظفر «فرانكي فور فينجرس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث (مجموعة كونكوست كلاسيك من لونجين) الذي بلغت قيمة جائزته المالية 135 ألف دولار.

وقاد الفارس القدير مايكل بارزالونا البطل لتحقيق الفوز بإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلا زمنا قدره 1.57.82 دقيقة وذلك بفارق تسعة أطوال وربع الطول عن «ستورم بيلت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون.

فيما جاء «ألاباستر» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

تنافس في الشوط 9 خيول قوية، وفي ختام الشوط قام كارلوس كابيللي نائب رئيس لونجين ورئيس التسويق العالمي، وباتريك عون المدير الإقليمي لـ«لونجين» بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة سالم بن غدير وعارف الهاشمي إلى جانب الفارس مايكل بارزالونا.

«بن بطل» يثبت جدارته

أثبت «بن بطل» لجودلفين قوته وجدارته في ظهوره الأول بمضمار «ميدان» وذلك بانتزاعه لقب الشوط الرابع «سنجسبيل ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة (مجموعة ماستر النسائية من لونجين).

وذلك بقيادة الفارس أويسين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلا زمنا قدره 1.46.99 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «إموشنلس» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما جاء «إيرنشو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وشهد الشوط مشاركة 14 خيلا قويا بينها 4 خيول لجودلفين، وفي ختام الشوط، تسلم الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم ونجله حمدان والمدرب سعيد بن سرور جائزة الفوز من خوان كابيللي وباتريك عون.

«هيفي ميتال» بطل المهجنة

توج «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بطلا للشوط الخامس (الجولة الأولى لبطولة آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة) لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية (مجموعة ماستر الرجالية من لونجين) الذي بلغت قيمة جائزته 250 ألف دولار.

وقاد الفارس مايكل بارزالونا «هيفي ميتال» لانتزاع اللقب بإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلا زمنا قدره 1.37.80 دقيقة بفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «ثندرسنو» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، فيما جاء «نورث أميركا» لرمضان قاديروف في المركز الثالث بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

شارك في الشوط 8 خيول قوية، من بينها خيلان لجودلفين، وخيلان لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم وخيلان لرمضان قاديروف.

وفي ختام الشوط، تسلم الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، ونجله الشيخ حمدان، جائزة الفوز من خوان كارلوس كابيللي وباترك عون والنجمة السينمائية الهندية وسفيرة «لونجين» العالمية أشواريا راي.

« دبي» بطل السادس

نال «دبي» لجودلفين الذي ينحدر من نسل الفحل «دبوي» لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية (مجموعة مون فايز ماستر من لونجين) الذي بلغت قيمة جائزته 160 ألف دولار.

وقاد الفارس المتألق وليام بيوك البطل لتحقيق الفوز بإشراف شارلي آبلبي مسجلا زمنا قياسيا جديدا قدره 1.22.32 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «برافو زولو» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي آبلبي، فيما جاء «نوا فروم غوا» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة كريستوف سوميلون.

وعقب ختام الشوط، قام باتريك عون بتسليم الجائزة للأبطال.

وحقق «غولدن وود» لمالكته كريستيان وينجتانس الفوز بلقب الشوط السابع والأخير، لمسافة 2410 أمتار، الذي تبلغ قيمة جائزته 160 ألف دولار.

سعيد بن سرور:سباق «دبي تيرف» وجهة «بن بطل» النهائية

أكد المدرب سعيد بن سرور أن «بن بطل» بطل الشوط الرابع «سنجسبيل ستيكس»، هو حصان جيد، وله نتائج مميزة، حيث سبق له الفوز في سباق «هامبتون كورت ستيكس» «جروب 3» في مهرجان «رويال آسكوت» في بريطانيا العام الماضي، وهذه أول مشاركة له هذا العام بمضمار ميدان.

وأضاف سعيد بن سرور، أن البطل ممتاز خاصة على الأرضية اللينة، وتأقلم معها بشكل ممتاز.

وقال سعيد بن سرور، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، سيحدد الوجهة المقبلة للبطل، ولكن الوجهة النهائية لـ«بن بطل» ستكون سباق «دبي تيرف» ضمن أمسية كأس دبي العالمي.

سالم بن غدير:«هيفي ميتال» أثبت أنه بطل

عبر المدرب سالم بن غدير عن سعادته بالفوز الذي حققه كل من «هيفي ميتال» بطل الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة، و«فرانكي فور فينجرس» بطل الشوط الثالث، المملوكين لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.

وقال سالم بن غدير، إن «هيفي ميتال» أثبت بأنه بطل، وحصان ممتاز ومن تطور إلى تطور، سوف نراه يقدم نتائج مميزة في سباقات الجروبات القادمة.

وعن «فرانكي فور فينجرس»، قال سالم بن غدير، إن البطل فاز على نفس هذه المسافة، ولكن كنا في حاجة إلى إدخاله في سباق على نفس هذه المسافة لكي يعطينا الدليل بأنه محافظ على نفس المستوى.

وأضاف سالم بن غدير، أن الحصان بطل، وأظهر إمكانيته من أول موسم جاء فيه، ولكن البطل تعرض لإصابة بسيطة، وأعطيناه الوقت الكافي للتعافي والعودة إلى مضامير السباقات، لأنه من نوعية خاصة وجيدة، وليس من السهل الحصول على نفس نوعيته.

وأكد سالم بن غدير، أن الوجهة المقبلة للبطل ستكون سباق «جبل علي للميل».

سعادة

أعرب المدرب دوغ واتسون عن سعادته بالفوز الباهر الذي حققه «باديس داي» في الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، مشيداً بقوة الصراع والمنافسة في الشوط التي حسمها «باديس» بمهارة عند خط النهاية. وأكد المدرب واتسون لـ«البيان الرياضي» أن الوجهة النهائية للمهر البطل المشاركة في سباق «كحيلة كلاسيك» للخيول العربية في أمسية كأس دبي العالمي 2018.

وأشار واتسون إلى أن مستوى المنافسة قوي ومثير نظراً لمشاركة نخبة من أقوى الخيول العربية. ويعتبر «باديس داي) من أبرز الخيول العربية في أميركا.

فريق مانشستر يونايتد في «ميدان»

تواجد فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الأمسية الأولى لكرنفال كأس دبي العالمي.

واستغل الشياطين الحمر معسكرهم الشتوي في دانة الدنيا لزيارة مضمار ميدان العالمي وحضورالأمسية الأولى للكرنفال. وأشاد لاعبو مانشستر يونايتد بالأجواء المثيرة للكرنفال خاصة المشاركة القوية لنخبة خيول العالم خلال الأشواط السبعة، متقدمين بالشكر لإدارة ميدان على حسن الضيافة وحفاوة الاستـقبال. دبي - البيان الرياضي

المفاجآت تقلب التوقعات في الترشيحات

نظراً للمفاجآت التي حفل بها السباق، فلم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة في السباق. وتمكن 20 شخصاً من ترشيح 5 خيول فائزة ونال كل واحد منهم مبلغ 730 درهماً.

ونجح 257 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة، وتم اختيار 8 أشخاص لينال كل واحد منهم 500 درهم. ونجح 4 أشخاص في الفوز بالمسابقة المزدوجة الوسطى لينال كل شخص 7500 درهم.

وتمكن 30 شخصاً من الفوز في مسابقة سوبر فيكتا لينال كل واحد منهم مبلغ ألف درهم. ونجح شخص واحد في الفوز بمسابقة الأشواط الثلاثية لينال مبلغ 4 آلاف درهم. دبي - البيان الرياضي

الرايحي: «القوز للسرعة» من ضمن الخيارات المطروحة لـ«ارتجال»

عبر المدرب علي راشد الرايحي، عن سعادته البالغة بفوز «ارتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني.

وقال الرايحي، إن البطل مسافته الطبيعية 1200 متر، وقد يكون من بين الخيارات المطروحة سباق «القوز للسرعة» في أمسية كأس دبي العالمي.

وأضاف الرايحي، إن البطل حقق نتيجة قوية خلال السباق، على الرغم من المنافسة القوية من نخبة الخيول المميزة. دبي ــ البيان الرياضي

السبوسي: فوز «ارتجال» متوقع

عبر سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن ارتياحه البالغ وسعادته لتحقيق «ارتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني. وقال سالم السبوسي، إن فوز «ارتجال» كان متوقعاً، ولكن التخوف كان من الوزن، وكذلك من الخيول القادمة من الخارج، ولكن البطل حقق النتيجة المطلوبة .دبي - البيان الرياضي