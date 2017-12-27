الحلواني: دور مقدر لجميع الرعاة والجماهير والإعلام

تقدم المهندس شريف الحلواني، نيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار العائلي، بالشكر إلى جميع الرعاة والجهات المساهمة في إنجاح سباقات المضمار الأصفر، وقدم شكراً خاصاً إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية لدعم سموه المتواصل للمضمار العائلي، مؤكداً تقدير اللجنة المنظمة للارتباط الوثيق لاسطبلات سموه بالمضمار العائلي.

وأثنى الحلواني على دور الشركات الراعية والمساندين ودور الإعلام في عكس النشاط مما كان له أبلغ الأثر في جذب الجماهير للسباقات عموماً وفي مضمار جبل علي على وجه الخصوص، وأشار الحلواني لدور هيئة الإمارات لسباق الخيل لما تقدمه من دعم فني للوصول بالتنافس إلى قمته من خلال تواجد نخبة الخيول التي يحرص عليها الملاك والمدربون والفرسان، وأوضح الحلواني أن مضمار جبل علي سيواصل احتضان مشروع الأسر المنتجة وكذلك منتجات أصحاب الهمم بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع ترجمة لما يوليه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من اهتمام بهذا النشاط الحيوي.

وأثنى الحلواني على الدور الذي يقوم به ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي انعكس إيجاباً في نشاط المضمار العائلي، كما أشاد بجمهور المضمار العائلي الوفي في الارتباط بالسباقات مؤكداً حرص اللجنة المنظمة على توفير كل سبل الراحة وتسهيل مهمة الجمهور من دخولهم للمضمار وحتى انتهاء السباق.