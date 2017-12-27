حمدان بن راشد يشيد بملف «البيان الرياضي»

أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، بالملف الخاص الذي نشره «البيان الرياضي» مطلع هذا الأسبوع عن الخيول العربية، ووجه سموه بالاهتمام بما حواه الملف عن الخيول العربية في 6 دول بالوطن العربي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ميرزا الصايغ مدير مكتب سموه نهار أمس في المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل وترتيبات خامس سباقات موسم مضمار جبل علي «سباق جميرا» الذي يقام الجمعة المقبل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار العائلي بمشاركة 6 رعاة هم «الساحل للمقاولات، الشعفار للاستثمار، شادويل، فريلاند، بنك دبي التجاري ومصنع روميو انتيريرز».

ويشهد مشاركة 87 خيلاً تتنافس في 6 أشواط من بينها الجولة الثانية لبطولة التحدي على كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وحضر المؤتمر المهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل وممثلو الرعاة.

دور مهم للإعلام

وأعرب ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بالدور الذي يقوم به الإعلام في الاهتمام برياضة الفروسية عموماً وسباقات جبل علي على وجه الخصوص، ووجه إشادة خاصة بصحيفة البيان على التحقيق الذي نشرته في ملف خاص عن الخيول العربية، موضحاً أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اطلع على هذا الملف المهم ووجه سموه على الفور بإقامة سباقات للخيول العربية والاهتمام بها في 6 دول عربية هي السعودية، البحرين، الأردن، السودان، مصر والمغرب.

وقال إن اختيار الدول الست، نبع من وجود سلالات عربية نقية من الخيول وتحتاج للرعاية خاصة في السودان ومصر والمغرب حيث إن السعودية والبحرين تقام فيها سباقات للخيول العربية، وأعلن عن تلبية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لدعوة من مملكة البحرين للمشاركة في كأس ملك البحرين في ختام الموسم وسوف يتم تحديد الخيل المشارك وممثل سموه الشخصي في هذا السباق خلال الأيام المقبلة.

وقال الصايغ إن الدول الستة التي اختارها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لتنظيم سباقات للخيول العربية، نبع من كونها تمثل مجالاً خصباً لتوليد الحصان العربي، وتمنى مواصلة الإعلام في إجراء تحقيقات أخرى للمساهمة في تطوير الجواد العربي، مؤكداً أن الإعلام الإماراتي هو الأقدر في عكس ونقل الصورة الصحيحة للعالم عن الخيول العربية.

وأوضح الصايغ أن اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حريصة على الاهتمام بالخيول العربية من خلال تنظيم السباقات في مختلف دول العالم، وستكون أجندة 2018 زاخرة بالسباقات ومن بينها تاج السباقات في نيوبري، نهاية شهر يوليو المقبل.

وأشاد في ذلك بدور أعضاء اللجنة عبد الله الانصاري ومسعود صالح ومحمد طه الذين بذلوا جهداً كثيراً عكسوا من خلاله حرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تعريف العالم بالخيل العربي. وأوضح الصايغ أن التنسيق يتم مع لجنة السباقات وعلى رأسها عبد الله الأنصاري والدول الست خلال الفترة المقبلة.

وعبر الصايغ عن رضاهم بالمستوى التنظيمي للسباقات بعد انتصاف الموسم في مضمار جبل علي، معرباً عن سعادته بالدور الذي قام بها الإعلام في أداء مهامه وعكس الصورة الصحيحة بما يخدم عشاق الفروسية ويلبي رغبة الرعاة، وأكد استمرار رعاية «شادويل» لسباقات جبل علي امتداداً للعلاقة والشراكة الاستراتيجية للمؤسسات الثلاث «شادويل وشادويل فارم وديرنزتاون».

رعاة السباق الخامس

وتحدث في المؤتمر ممثلو الرعاة للسباق الخامس، ابتداء من جمال المطري عن «بنك دبي التجاري» حيث هنأ القيادة الرشيدة في الدولة بمناسبة اقتراب العام الميلادي الجديد، وأعلن عن استمرار تعاون البنك مع اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي انطلاقاً من نهج البنك في أداء رسالته تجاه المجتمع وقدم الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار وللجنة المنظمة للاهتمام الذي توليه للسباقات.

كما تحدث باسم زكريا عن «الشعفار للاستثمار»، ونقل تحيات مجلس إدارة المجموعة وعلى رأسها علي عبد الله الشعفار، مؤكداً استمرار التعاون مع المضمار العائلي لما تمثله رياضة الفروسية من إرث بارز في تاريخ دولة الإمارات وما تجده من اهتمام المسؤولين.

وأعرب ميشيل خوري ممثل «فريلاند» عن فخرهم بالتواجد في رعاية السباقات هذا الموسم، مشيراً إلى العلاقة العريقة التي تربطهم بالمضمار العائلي في إطار تشجيع نشاط الفروسية.

وبدوره، أشاد محمد سعيد لاشين ممثل «مصنع روميو» بالجهد المبذول من اللجنة المنظمة لمضمار جبل علي وقال ان مشاركتهم بدأت منذ سنوات عدة وتتواصل هذا الموسم ترسيخاً لنهج اهتمامهم بالفروسية التي تعد فيها الامارات من الدول الرائدة في العالم.

كما عبر محمود النحاس ممثل «الساحل للمقاولات» عن تقديرهم لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لما يبذله من جهد ودعم حتى وصلت السباقات في مضمار جبل علي لمستوى رفيع من خلال الاهتمام الجماهيري والإعلامي، وشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الراعي الرئيسي على دعمه وتوجيهاته الكريمة في سبيل تطوير السباقات، وأكد امتداد التعاون بين «الساحل للمقاولات» واللجنة المنظمة للمضمار العائلي.

تفاصيل السباق

وقدم ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، ياسر مبروك شرحاً تفصيلياً للسباق الخامس الذي يتألف من 6 أشواط، تبدأ بسباق الجولة الثانية لبطولة التحدي للخيول العربية الأصيلة على كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمشاركة 16 خيلاً.

كما يقام السباق التحضيري لبطولة جبل علي للميل في الشوط الرئيس «الثالث» بمشاركة 13 خيلاً ويشهد الشوط الثاني مشاركة 15 خيلاً لمسافة 1800 متر وتتواجد 11 خيلاً في الشوط الرابع لمسافة 1950 متراً بينما يرتفع العدد إلى 16 خيلاً في الشوطين الخامس والسادس.