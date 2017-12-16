91 خيلاً تتنافس في ثالث سباقات مضمار العين اليوم

ينطلق في الخامسة من مساء اليوم بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ثالث سباقات المضمار العيناوي بالموسم، حيث ينتظر أن تكون الإثارة حاضرة بمشاركة 91 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 550 ألف درهم.

ويتضمن الحفل سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الخامس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وستكون البداية بالشوط الأول على لقب النسخة الثانية لكأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة .

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر (تكافؤ)، 11 خيلاً سيكون في مقدمتها (زاهي) ، والذي سيواجه منافسة شرسة مثال (ذا سيكرت، و(ايه اف يطرق) الذي فاز الشهر الماضي بلقب بطولة (أم الإمارات) للفرسان المتدربين.

يترقب جمهور ثالث سباقات نادي العين بالموسم الجولة الأولى من الماراثون في الشوط السابع والختامي، لمسافة 2600 متر (تكافؤ)، والذي تتنافس فيه كوكبة من الخيول يبحث كل واحد فيها عن أول ألقابه بأحد أهم ألقاب المضمار العيناوي، ويأتي في مقدمتها صاحب لقب الموسم الموسم الماضي الذي حطم الرقم القياسي في هذه المسافة، (شيك داون)، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله « ، بقيادة الفارس تاغ أوشيه.

تبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الثالث، والذي خصص للمبتدئة من الخيول لعمر 4 سنوات، وما فوق بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1600 متر، أبرزها ( مقدام) بقيادة الفارس ديسوزا، وإشراف المحيربي.

يتنافس في الشوط الرابع 15 جواداً لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، أبرزها المهر ( إيه إف ماهر) بقيادة الفارس دي سوزا.

سباق المهجنة

يعتبر الشوط الخامس هو الشوط الوحيد في حفل الليلة الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 15 جواداً تتسابق لمسافة 1000 متر (تكافؤ)، ويبرز منها ( وور سبريت) بقيادة الفارس ميرفي وإشراف غوبي.