حمدان وزايد بن محمد بن خليفة يشاركان بسباق بوذيب للقدرة

توَّج الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان أمس الجمعة في اسطبلات قرية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم الفائزين بكأس سموهما للقدرة والتحمل الذي نظمته القرية التابعة لنادي تراث الإمارات على مدى يومين، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية.

وبرعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، بمشاركة عشرات الفرسان والفارسات من عدد كبير من اسطبلات الدولة العامة والخاصة. وشارك سموهما في سباق تدريبي للفروسية على هامش فعاليات الكأس. وقام الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان بتكريم الفائزين في فعاليات اليوم الختامي للكأس.

وذلك بحضور سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، حيث توج سموهما الفارس سومير سنج على صهوة الجواد «كاستلبر» من اسطبلات زعبيل بطلا للكأس وفقاً لبروتوكول بوذيب، واحتل الفارس حمد سلمان الصابري على صهوة الجواد «إن شاء الله شارن» من اسطبلات البراري المركز الثاني. وكان سموهما كرما الفائزين في السباق التأهيلي «نجمتان» لمسافة 120.7 كيلومتراً وفقا لقوانين الاتحاد الدولي للفروسية.

حيث حل الفارس «جوناتا ريفيرا» على صهوة الجواد «إس إم ميدنايت بوي» من اسطبلات العين للقدرة في المرتبة الأولى، وأتى الفارس «أحمد علي المرزوقي» على صهوة الجواد «جيريلامبون آتوميك» من اسطبلات حديبة السلم بالمركز الثاني، فيما حل ثالثا الفارس «نوف سعيد النقبي» على صهوة الجواد «تمارا ديزيرت مون» من اسطبلات دباوي.