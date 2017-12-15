صراع على لقب الشوط الرئيسي في «سباق بر دبي» اليوم

ينطلق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم، السباق الرابع لموسم مضمار جبل علي، «سباق بر دبي» ويضم 6 أشواط مثيرة بمشاركة 79 خيلاً.

وستكون الأنظار مسلطة على الشوط الثالث «الرئيس» لمسافة 1400 متر، برعاية «مزارع شادويل» الذي تبلغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بمشاركة 13 خيلاً، أبرزهم، «آرمي بوليتن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف المدرب سالم بن غدير، و4 خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهي «مشاكس» بقيادة الفارس تاغ أوشي.

وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، «الرونق» بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب دووج واتسون، «إيجابي» بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، «تفاخر» بقيادة الفارس انطونيو فريزو، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

كما يشارك في الشوط اثنان من خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وهما «فاينال ريكونينج» بقيادة الفارس أويشين ميرفي، وإشراف المدرب جوبي سلفاراتنام، و«قبول» بقيادة الفارس باولو سيرجو، وإشراف جوبي سلفاراتنام.

ويشارك أيضاً في الشوط كل من: «سبيدي موف» لـ«تتش جولد للسباقات و«شين إيونج» بقيادة الفارس كولم آدنهو، و إشراف المدرب ساتيش سيمار، «باثواي تو اونر» لسعود الرئيسي ومسعود محمد، «بايريتس كوف» لسالم راشد غدير، بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سالم بن غدير، «أورميندو» بقيادة الفارس كونور بيسلي.

وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، «آبف نورمال» لناصر عسكر، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، و«بيوبل» لفريق «البيت متوحد» بقيادة الفارس شين ديفيزا، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

الشوط الأول

ويشهد الشوط الأول لمسافة 1950 متراً، برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، يتقدمها «أصلان» و«أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «دونت لاي كيتن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «أساطير» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، «ائتلاف» و«هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، «انتنس ايفورت» لسلطان علي، «غراند دوفين» لسعيد مصبح المهيري.

«هيرالديك» و«إيميريتس إيرلاين» لفريق «البيت متوحد»، «موري يوشيناري» لأحمد بن طوق المري، «جولد لوك» للوصل للسباقات، «هالو» لمحمد خليفة البسطي، «ميجياس» لمحمد الأعسر، «فايف هندرد مايلز» لـ«ذيستل لتوليد الخيول».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، برعاية «جامعة زايد» والبالغة قيمة جوائزه 90 ألف درهم، 11 خيلاً، أبرزها «استكمال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «بسكر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، «جالس» لمحمد فاروق، «روثنبيرج» لفريق «بايرلي»، «تريدس مان» للإمارات للسباقات الترفيهية، «فلاشي سنابر» لحمد راشد غدير، «كروس استيب» لجمعة مبارك الجنيبي، «تايدس رايس» لمالكه الحارث حمد البادي، «جافروش» لفريق «البيت متوحد»، «مبجل» لمنصور المنصوري، «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، برعاية مزارع ديرنزتاون والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، مشاركة 12 خيلا يتقدمهما، «لايت بريجيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «حمورابي» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، «ستيل لايف» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، «فاست إناف» لمحمد خليفة البسطي.

«شيلونج» لفريق بايرلي، «سايلنت آساسين» لمالكتها إم بي في جتنز، «جالسبرج» لفريق «البيت متوحد»، «أولويز ولكم» لأسعد البنوان، «هايلين» لمصعب عبد القادر محمد الريس، «كامانشو» لزاور سكريكوف، «دوجال» لنقابة بورسلي للسباقات، «ليبيان بيس» لعائلة أبوشكيوت.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، برعاية الجامعة الأميركية في الشارقة، والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف درهم، 15 خيلا، أبرزها «قناص» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «فايز» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم.

«هير ناو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «إنفنسيبل سترايك» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «آيانز ميموري» لفتحي السيد محمد إقزيمه، «توباكو» لمحمد خليفة البسطي، «شوجر بوي» لمحمد الاعسر، «وار سترايك» لمحمد سعيد الشحي، «بيكتوجراف» لمحمد علي الظاهري، «إبسيلون» لخالد خليفة النابودة، «جينتشي» لفريق «البيت متوحد»، محارب لسلطان علي، «أمان» لفريد وشركاه، «زيد الأيهم» لنقابة بورسلي للسباقات، و«سكاي جوكي».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «الختامي» لمسافة 1600 متر، برعاية إسطبلات شادويل والبالغة قيمة جوائزه 65 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً، يتقدمها «بيرفكت سنس» لجودلفين، «الوعد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «دبويس ثندر» لنقابة بورسلي للسباقات، «نوماديك» لأمين مصطفى وليد سباعي، «رينبو تايجر» ليوسف علي يوس الخاجه آل علي.

«البراق ونالوت» لناصر عسكر، «أو كوور» لـ«تتش جولد» للسباقات، «شيركس فاروه» لزاور سكريكوف، «إيجلز ستار» لمروان عبد الرحمن، و«مقاتل» لمنصور المنصوري.

79

خيلاً تشارك في أشواط السباق

«بيرفكت سنس» لجودلفين يشارك في الشوط الأخير

ترشيحات «البيان»

الشوط الأول: هوكر

الشوط الثاني: تريدس مان

الشوط الثالث: باثواي تو أونر

الشوط الرابع: أولوايز ولكم

الشوط الخامس: محارب

الشوط السادس: بيرفكت سنس

الخبراء

الشوط الأول: أنتنس إيفورت

الشوط الثاني: تايدس رايس

الشوط الثالث: بايريتس كوف

الشوط الرابع: حمورابي

الشوط الخامس: توباكو

الشوط السادس: بيرفكت سنس

الملاك

الشوط الأول: أصلان

الشوط الثاني: روثنبيرغ

الشوط الثالث: سبيدي موف

الشوط الرابع: شيلونغ

الشوط الخامس: سكاي جوكي

الشوط السادس: أو كوور

جوائز قيّمة في انتظار جماهير جبل علي

أكد المهندس شريف الحلواني، مدير إدارة مضمار جبل علي، أن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار، يولي أهمية خاصة لجميع السباقات التي تقام في المضمار الأصفر المتفرد بطبيعته الساحرة.

وشخصيته المميزة في إقامة السباقات خلال العطلة الأسبوعية، حرصاً من سموه على إتاحة الفرصة للجماهير من مواطنين ومقيمين وأفراد عائلاتهم لحضور تلك السباقات والاستمتاع بأحداثها المثيرة، وقضاء أوقات سعيدة في جانب آخر من المدينة الناهضة التي امتد بها العمران حتى أصبح المضمار العائلي جزءاً لا يتجزأ من ربوعها وضواحيها العامرة بالحركة والنشاط.

وأضاف الحلواني أن سباقات الخيل كرياضة شعبية وجماهيرية ذات أبعاد حضارية وتراثية، تجد كل الدعم والمتابعة من أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولين على أعلى المستويات، ما يحتم علينا كإدارات للمضامير أن نوليها ما تستحق من اهتمام ورعاية.

وبناءً عليه فإن مضمار جبل علي، بالتعاون مع إسطبلات ومزارع «شادويل»، يولي الإعداد الجيد لإخراج سباق «بر دبي»، رابع سباقات الموسم في أفضل حلة ممكنة.

وأعلن الحلواني أن المضمار سيوفر مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق والتسهيلات الرائعة، فضلاً عن الهدايا والجوائز القيمة والسحوبات المتنوعة، وذلك على النحو التالي:

حافلات شركة «ثريفتي لتأجير السيارات» تنقل الجماهير من مواقف السيارات إلى داخل المضمار بجوار الكافيتيريا.

توفير النقاط الطبية والإسعافات الأولية على طول المضمار.

كافيتيريا لتقديم مختلف الأطعمة والمشروبات للجماهير.

جميع الخدمات الأخرى والمطلوبة أثناء السباقات.

علاوة على ذلك، تم رصد عدد من الهدايا والجوائز للجماهير، على أن يتم السحب عليها بدءاً من الساعة 12 ظهراً، بواسطة كوبونات مجانية توزع عند بوابات الدخول التي ستفتح ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وهذه الجوائز مقدمة من الشركات المساندة لسباقات الخيل وعدد 130 جائزة، وستكون توقيتات السحوبات كالآتي:

(سحب على 20 جائزة) الساعة 12 ظهراً

(سحب على 20 جائزة) الساعة 1.15 ظهراً

بين الأشواط (سحب على 30 جائزة)

بعد نهاية السباقات (سحب على 30 جائزة)

بوكسات الضيافة (سحب على 30 جائزة)

القرعة على سيارة «شيري أريزو - 3» بعد نهاية الشوط السادس.

60 ألف درهم تنتظر جمهور الترشيحات

أعلنت اللجنة المنظمة أن إجمالي الجوائز المالية للترشيحات هي 60 ألف درهم، حيث سيتم توزيعها كالتالي:

جائزة الترشيحات للشوط الأول (3000 درهم)

جائزة الترشيحات للشوط الثاني (3000 درهم)

جائزة الشوط الثالث «الرئيسي» (5000 درهم)

جائزة الترشيحات للشوط الرابع (3000 درهم)

جائزة الترشيحات للشوط الخامس (3000 درهم)

جائزة الترشيحات للشوط السادس (3000 درهم)

الجائزة المالية الكبرى (40 ألف درهم)

كما يتم توزيع 3000 درهم لترشيحات الأشواط على النحو التالي:

الفائز الأول 500 درهم

الفائز الثاني والثالث 400 درهم

الفائز الرابع 300 درهم

9 فائزين 200 درهم

480

يصل مجموع الجوائز النقدية المخصصة للأشواط الستة 480 ألف درهم يتفاوت تقسيمها، إذ خصص مبلغ 75 ألف درهم للشوط الأول، و90 ألف درهم للثاني، و95 ألفاً للشوط الثالث، و80 ألفاً للشوط الرابع، و75 ألف درهم للخامس، و65 ألف درهم للشوط السادس.

رعاية مميزة

تستحوذ «شادويل» بمؤسساتها الثلاث على رعاية السباق الرابع بمشاركة جامعتي زايد والأميركية في الشارقة، وتم توزيع الرعاية في الأشواط الستة، حيث سيكون الشوط الأول برعاية «شادويل» والشوط الثاني «جامعة زايد»، والشوط الثالث الرئيسي «شادويل فارم» والشوط الرابع «ديرنزتاون» والشوط الخامس «الجامعة الأميركية في الشارقة» والشوط السادس «شادويل».