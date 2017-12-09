«تورش» لرئيس الدولة يتوج بلقب «بني ياس»

تواصلت الإثارة والمفاجآت الكبيرة بمضمار ميدان ليلة أول من أمس في السباق الثالث بالموسم، حيث أطاحت المفاجآت بالتوقعات في مسابقة الترشيحات. وتوج «تورش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب شوط «بني ياس» لمسافة 1400 متر.



وحقق «موسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع مسجلاً فوزه الثاني على التوالي في «ميدان».

وكانت المهرة «ريا» للشيخ راشد بن حميد النعيمي نجمة الشوط الأول الافتتاحي بأدائها الرائع في أول مشاركة بالموسم.

ونال «جالفنايز» لعبد المحسن العبد الكريم لقب الشوط الخامس الرئيسي.



وكان «اكتيف سبيريت» لـ «ايريك» بمثابة مسك الختام، حيث نال لقب الشوط السابع والأخير بكل جدارة وبفارق مريح عن أقرب منافسيه.



وحقق المدرب دوغ واتسون فوزه السابع عشر بالموسم بعد أن حقق الفوز بجدارة في 4 أشواط بالسباق.



«ريا» نجمة الافتتاح

ظفرت «ريا» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بلقب الشوط الأول الافتتاحي لمسافة 1400 متر برعاية PW وجائزته 150 ألف درهم، وقاد الفارس باتريك دوبس «ريا» لانتزاع اللقب بإشراف المدرب دوغ واتسون مسجلة زمناً قدره 1.26.10 دقيقة بفارق 9 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «سعادة» لمالكه اليساندرو ماركوني، فيما جاءت في المركز الثالث «هارت بور» لمالكها الدكتور علي رضا بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف أحمد بن حرمش.



تنافس في الشوط 10 خيول بعد انسحاب «بيلا دبي». وشهد السباق سيطرة كاملة للبطلة «ريا» بعد تزعمها للسباق منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية. وعقب ختام السباق، قامت بريا ينار وعيشة ناغ بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم معمر عبدالله أمين ونجله عبدالله جائزة الفوز.



«تورش» بطل الثاني

توج «آر بي تورش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بطلاً للشوط الثاني «بني ياس» لمسافة 1400 متر وتبلغ قيمة جائزته 180 ألف درهم. وقاد الفارس تاغ أوشي «تورش» لتحقيق الفوز بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، مسجلاً زمناً قدره 1.33.69 دقيقة بفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «كاكيت دي بوزول» لعبدالله بخيت سيف المرر، فيما جاء «بيرنينغ بريز» لفريق بايرلي في المركز الثالث بقيادة رويستون فرنش وإشراف هلال العلوي.



تنافس للفوز باللقب 9 خيول قوية. وشهدت المرحلة الأخيرة سيطرة «تورش» على مجريات السباق بعد تربعه في الصدارة بارتياح. وعقب ختام الشوط، قامت ناتالي لونغ المحررة في مجلة فرايدي بتتويج الأبطال حيث تسلم المدرب إيريك ليمارتنيل جائزة الفوز.



«شيس ماستر» يتألق

تألق «شيس ماستر» لمالكه حمدان المنصوري بانتزاعه لقب الشوط الثالث للخيول المهجنة لمسافة 1200 متر بالمضمار الرملي، والذي بلغت قيمة جائزته 150 ألف درهم. وقاد الفارس كونور بيسلي «شيس ماستر» للفوز بالمركز الأول بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.13.97 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «جود كريك» بقيادة برونو ريس وإشراف أحمد الشامسي. فيما جاء «هاي لاندس» لأحمد علي الشامسي في المركز الثالث بقيادة آدام ماكلين وإشراف أحمد الشامسي.



تنافس في الشوط 14 خيلاً قوياً مستواها متقارب. وحسم «شيس ماستر» الذي ينحدر من نسل الفحل الشهير «شمردل» الصراع بفارق مريح عن أقرب منافسيه حيث انطلق من الخلف ببراعة متزعماً المجموعة بجدارة واقتدار. وفي ختام الشوط، قام مزهر فاروقي بتسليم جائزة الفوز إلى حمدان المنصوري.



«موسر» يسجل الثنائية

حقق «موسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الثنائية بمضمار ميدان، حيث نال فوزه الثاني على التوالي في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «إنسايد آوت»، وبلغ مجموع جوائز الشوط 150 ألف درهم.



وقاد الفارس دين أونيل «موسر» لانتزاع لقب الشوط الرابع بإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.25.79 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «ساي نو مور» لمحمد خليفة البسطي بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، فيما جاء «وسيم» لإسماعيل محمد في المركز الثالث بقيادة ادري دي فريز.

تنافس للفوز بلقب الشوط 14 خيلاً. وفي ختام الشوط قام ميريد والتس وريتينكا فاتناجار بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم سالم السبوسي جائزة الفوز إنابة عن المالك.



«غالفنايز» بطل الرئيسي

نال «غالفنايز» لعبد المحسن العبد الكريم لقب الشوط الخامس الرئيسي لمسافة 1600 متر برعاية غلف نيوز، وتبلغ قيمة جائزته 190 ألف درهم. وقاد الفارس سام هتشكوت «غالفنايز» لتحقيق الفوز بإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.38.38 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «دايركت ماسيدج» لراشد علي الرايحي بقيادة تاغ أوشي وإشراف علي الرايحي، فيما جاء في المركز الثالث «اليرناثي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة اويسين ميرفي. تنافس للفوز باللقب 10 خيول، وقد سقط «كروس جرين» أرضاً بقيادة الفارس ريتشارد مولن ولطف الله، وجاءت إصابته طفيفة.

وفي ختام الشوط، قامت صافية جمعة بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم عبد الكريم العبد الكريم جائزة الفوز إنابة عن المالك فيما تسلم المدرب دوغ واتسون جائزته وكذلك الحال بالنسبة للفارس سام هتشكوت.



«سيكريت أمبيشن» نجم السادس

ظفر «سكريت أمبيشن» لناصر عسكر بلقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر برعاية «تابلويد» وقيمة جائزته 170 ألف درهم. وقاد باتريك كوسجراف البطل لانتزاع اللقب بإشراف ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.26.23 دقيقة بفارق رأس عن «باور كريزي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة باولو سيرجو وإشراف جوبي سلفارا تنام. وجاء في المركز الثالث «مستر بارما» لعائلة بارمار بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.



تنافس للفوز باللقب 14 خيلاً مستواها متقارب. وشهدت المرحلة الأخيرة من السباق صراعاً ساخناً حسمه «سيكريت أمبيشن» بمهارة. وفي ختام الشوط قام ديفيد توسينغ بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم ناصر عسكر والمدرب ساتيش سيمار جائزة الفوز.



«أكتيف سبيريت» مسك الختام

جاء فوز «اكتيف سبيريت» للإمارات للسباقات الترفيهية «إيريك» في الشوط السابع لمسافة الميل وربع الميل على المضمار الرملي برعاية غلف نيوز، والذي بلغت قيمة جائزته 190 ألف درهم، وجاء فوز «اكتيف سبيريت» بمثابة مسك الختام للسباق، حيث تمكن من الفوز بسهولة بفارق 7 أطوال عن أقرب منافسيه.



وقاد باتريك دوبس البطل للفوز بفارق 7 أطوال عن «ترايد آندترو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة فيرناندو جارا وإشراف دوغ واتسون، فيما جاء في المركز الثالث «دهباشي» لمحمد خليفة البسطي بقيادة سام هتشكوت. شارك في الشوط 11 خيلاً. وحقق البطل «أكتيف سبيريت» الفوز ببراعة محققاً الفوز الرابع للمدرب واتسون الذي ارتفع رصيده إلى 17 فوزاً منذ بداية الموسم.