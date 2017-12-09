سباق ياس لملاك الإسطبلات الخاصة للقدرة بالوثبة اليوم

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحتضن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة عند السادسة والنصف صباح اليوم سباق كأس ياس لملاك الإسطبلات الخاصة والمكون من 4 مراحل، لمسافة 100 كلم بمشاركة 150 فارساً وفارسة بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية الاتحاد الدولي.

وكشفت قرية الإمارات العالمية للقدرة عن تقديم 4 سيارات دفع رباعي لأصحاب المراكز الأولى، وأكدت إكمال كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم السباق وتقسيمه إلى 4 مراحل، حيث تم ترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم تليها فترة راحة راحة لمدة 50 دقيقة، فيما تم ترسيم المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر وفترة راحة لمدة 40 دقيقة، أما المرحلة الثالثة فتم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 19 كلم وبعدها يتوقف السباق في فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 16 كلم ليتم بعدها تحديد أصحاب المراكز الأولى حسب نتائج المراحل الأربع من السباق مع التتويج وتقديم الجوائز في الختام.

شروط السباق

وحددت الجهة المنظمة أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأدنى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة الواحدة والحد الأدنى لوزن الفارس 60 كيلوغراماً.

ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط منها عدم وخز الحصان ومنع استخدام السوط أو أيه وسيلة أخرى لجلد الحصان، وقررت استعانة الفارس بعدد 5 مساعدين كحد أقصي في منطقة التبريد وأماكن الاستراحة خلال مسار السباق ونقاط المياه وعند خط النهاية، والسماح لمرافقين فقط مع الفارس عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، وغيرها من الضوابط التي يتم التأكيد عليها في كل السباقات بهدف توفير أعلى درجات الأمان والحرص على الالتزام التام بها.

اكتمال الترتيبات

من جانبه قال عدنان سلطان النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، إن ترتيبات السباق اكتملت بشكل جيد، وبعد مجهودات كبيرة حرصاً على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي يقدم نصائحه المستمرة حتى تحقق السباقات النجاح المطلوب، وأكد النعيمي الاهتمام بأن يكون السباق ناجحاً، وأن يأتي بصورة رائعة تعكس صورة مشرفة لدولة الإمارات وتطورها في هذا المنشط خاصة أن الدولة أصبحت تحظى بإشادات عالمية ومكانة مرموقة على المستوى العالمي في سباقات الخيول المختلفة.

وأشار النعيمي إلى نجاحات سباقات القدرة السابقة بالوثبة، وقال إنها تعتبر مؤشرا جيدا للتطور، وأن ذلك يجعلهم يتوقعون مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة.

80

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أيضا سباق 80 كلم «تأهيلياً» بمشاركة 100 فارس، حسب ما أعلنت عنه القرية، وسيكون هذا السباق في وقت متزامن مع سباق كأس ياس لملاك الإسطبلات الخاصة.