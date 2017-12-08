مربط دبي يقدم مكرمة متميزة للمربين المواطنين

أعلن مربط دبي للخيول العربية في رسالة رسمية وجهتها إدارة المربط إلى منظمي بطولة الإنتاج المحلي بمهرجان الشارقة للجواد العربي عن رصد 3 شبوات من فحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إي إل رشيم» منتج بطل العالم «دي سراج»، تمنح لثلاث أفضل أفراس من بين العشرة الأوائل للمواطنين المتنافسين في بطولة الأفراس خلال الحفل الختامي للبطولة، دعما للمربين المواطنين.

كما خصص مربط دبي ثلاث خيول من إنتاجه المحلي الفاخر من الفحل رشيم، يتم إجراء السحب عليها في ختام البطولة لمصلحة المربين المواطنين الفائزين بإحدى الميداليات من المراكز الثلاثة في مختلف بطولات المسابقة التي تنطلق اليوم في نادي الشارقة للفروسية.

وكشف مربط دبي عقب الإعلان عن المبادرة أنه يعتزم القيام بمبادرة مماثلة خاصة ببطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي في دورتها الثالثة التي ستشهدها ساحة القلعة التاريخية في مدينة الفجيرة في الرابع عشر من الشهر الجاري، حيث سيقدم دفعة جديدة من الشبوات وعددا من رؤوس الخيل من إنتاج الفحل المتميز «رشيم»، أسوة بما تم تخصيصه للمربين المواطنين ببطولة الإنتاج المحلي في الشارقة.

مربط الخير

وتأتي المكرمتان الجديدتان في إطار المساهمة في تعزيز معاني العطاء في عام الخير، ودعم ملاك الخيل العربي في الإمارات؛ فقد قدم مربط دبي 3 شبوات للفائزين الثلاثة ببطولة الأفراس في بطولة الكويت الوطنية التي اختتمت فعالياتها الأسبوع المنصرم، ولقيت ترحيبا واسعا لدى منظمي البطولة وبين أوساط المربين المشاركين فيها.

كما أثبت مربط دبي توجهاته الخيرية خلال بطولة كل الأمم الأخيرة في مزاد خصص ريعه لصالح الجمعيات الخيرية المحلية في مدينة آخن بألمانيا. وقد ساهم مربط دبي للخيول العربية بشبوتين من فحل الإنتاج الأسطوري «أف أيه ال رشيم» وكلا من الفرس العالمية «إف تي شيلا» والفرس «إيلي فلامينكا». وهو موقف خيري وصفه منظمو البطولة والمزاد بأنه قمة الكرم وهو أمر ليس غريبا على مربط دبي ودولة الإمارات ومرابطها في كل المناسبات ذات الصبغة الإنسانية.

وبالنظر إلى الدعم المستمر الذي يقدمه المربط لرعاية الفعاليات المعنية بالخيل العربية، ولأهمية كل الأعمال الجليلة التي قام بها المربط في عام الخير، يمكن القول إن مربط دبي للخيول العربية يستحق أن ينال لقب مربط الخير.

توجيهات سامية

عبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن امتنانه العظيم للمكرمة السخية التي تقررت بتوجيهات فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- في عام الخير لصالح المربين المواطنين والخليجيين ولصالح كل أهل الخيل في العالم، بما يدعم تطور الخيل العربية وتوسيع دائرة انتشارها وتحقيق الخير المعقود في نواصيها، ليصبح واقعا يسعد به الناس في كل مكان، ويعزز نمو مستوى جودة إنتاج الخيل العربي لصالح المربين المواطنين.