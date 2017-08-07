«آنا» بطلة «مونديال أم الإمارات» في كوبنهاغن

حققت الفارسة الدنماركية آنا توفيرود لقب الجولة الخامسة لمونديال «أم الامارات» على كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين، في السباق المثير الذي أقيم مساء أول من أمس، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بمضمار كلامبنبورغ العشبي وسط أجواء رائعة وطقس مثالي، وحضور جماهيري معتبر، ضمن النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية.

ترتيب السباق

وجاء فوز آنا على صهوة الجواد البولندي «ايستوي» الذي قطع مسافة الـ 1400 م، في زمن قدره 1:37:7 دقيقة بفارق رأس فقط عن أقرب منافسيه، وتعتبر بطلة السباق آنا توفيرود صاحبة الـ «26 سنة» من الفارسات المميزات في بلدها وهي بطلة هواة الفروسية في اسكندنافيا وفازت بالمركز الأول 26 مرة خلال 158 مشاركة، ولقبها الأخير هو الفوز الـ 27 خلال مشوارها مع السباقات، وانضمت الدنماركية آنا توفيرود، لقائمة الفرسان المشاركين في نهائيات بطولة العالم للفرسان المتدربين «مونديال أم الإمارات» التي ستقام في أبوظبي 10 نوفمبر المقبل، وحلت ثانية الفارسة البولندية كارولينا ديناروسكا على صهوة «جالدي كرو»، فيما كان المركز الثالث من نصيب النرويجية سيلجا ستورن، وبعد نهاية السباق قامت فاطمة المزروعي سفيرة الدولة في الدنمارك ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، بتتويج البطلة مع مالكة الخيل والمدربة وسط فرحة كبيرة.

سباق قوي

أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول «ايفهرا» رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار»، مدير عام الوثبة ستاليونز، على قوة السباق من واقع المنافسة المثيرة التي جرت بين الفرسان والفارسات، معربة عن سعادتها بالفوز الذي حققته البطلة آنا لبلدها الدنمارك، وأثبتت علو كعبها وجدارتها باللقب دنماركيتان في أبوظبي وقالت صوايا إن جولة كوبنهاغن كشفت عن بطلتين من الدنمارك ستشاركان في ختام المهرجان العالمي في أبوظبي 10 نوفمبر المقبل، هما آنا بطلة هذه الجولة وسلمى صاحبة الـ 12 عاماً التي انضمت للمشاركين في النسخة الأولى لبطولة كأس الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لـ «البوني» وهي البطولة التي تم استحداثها هذا العام بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، راعي المهرجان، وهي أول بطولة من نوعها في العالم بمشاركة فرسان من قارات العالم الست تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة من بينهم فارس سويدي تم تقديم الدعوة له رسمياً من المهرجان بعد فوزه بسباق «البوني» الذي أقيم في جولة السويد والدنماركية سلمى.

وقالت صوايا إن هناك ترتيبات خاصة لبطولة «البوني» باعتبارها النسخة الأولى لأقوى الفرسان الصغار في العالم، مشيرة إلى أنه سيقام في جولة بلجيكا منتصف الشهر الحالي سباق «بوني» وسيتم اختيار واحد منه لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور أيضاً، وأضافت إن المهرجان يتشرف ويفخر بأن يكون هذا السباق الذي يقام للمرة الأولى في العالم، يحمل اسم الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان.

انسحاب

تقلص عدد المشاركين إلى 8 في السباق بسبب حالة انسحاب واحدة كانت للفارسة السويدية جوزفين اندغرن «26 عاماً» وهي من الفارسات اللائي حققن نتائج جيدة حيث فازت 58 مرة خلال 404 مشاركة، ولكنها انسحبت قبل دقائق من انطلاقة السباق.

فاطمة المزروعي: فخورة بتزامن السباق مع تأسيس السفارة

قدمت فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، راعي المهرجان العالمي للخيول العربية، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على اهتمام سموها بالمرأة في العالم أجمع من خلال كافة الأنشطة الرياضية والفروسية على وجه الخصوص، وقالت السفيرة فاطمة المزروعي إن جولة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في كوبنهاغن هذه المرة لها طعم خاص وستكون ذكرى عزيزة وغالية لكونها تزامنت هذه المرة مع تأسيس سفارة دولة الإمارات في الدنمارك، وعبرت عن فخرها الكبير بأن تنال شرف تأسيس سفارة الإمارات في كوبنهاغن وأن تكون أول فعالية في الفروسية تتزامن مع تأسيس السفارة، سباق يحمل الاسم الغالي على الجميع، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضمن مهرجان عالمي بمستوى مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، وقالت السفيرة، إن الحدث رائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي القدوة لكل نساء العالم والمثل الذي سارت عليه المرأة الإماراتية ووصلت من خلاله لمكانة تناسب اسم وسمعة دولة الإمارات في العالم الخارجي، وأكدت السفيرة أن تميز الإمارات في رياضة الفروسية ليس غريباً، فهي الدولة الرائدة في هذه الرياضة من خلال النشاط المتنوع داخل وخارج الدولة.

وعبرت السفيرة عن سعادتها بالأجواء التي تميز بها السباق والإثارة والتشويق وتجاوب الجمهور الدنماركي الذي تابع السباق بكثير من الاهتمام، وأكدت تواجدها في ختام النسخة التاسعة للمهرجان في أبوظبي 10 نوفمبر المقبل.